Samsung est l’un des leaders du marché dans le département des dispositifs portables, car la société fabrique des montres intelligentes et d’autres dispositifs portables depuis qu’ils sont devenus une chose. Maintenant, il est rapporté que Samsung pourrait mettre fin à la prise en charge de cinq appareils portables Gear plus anciens avec ses prochains smartphones 2021. Le développement a été repéré pour la première fois dans une notification sur l’application Membres de Samsung.

Selon la notification dans l’application Membres de Samsung, cinq montres Galaxy Gear ne seront pas compatibles avec les téléphones Samsung qui sortiront en 2021 et après. Les cinq appareils portables sont: Galaxy Gear, Galaxy Gear 2, Galaxy Gear 2 Neo, Galaxy Gear S et Galaxy Fit. Ceux qui possèdent déjà l’un de ces appareils pourront continuer à les utiliser avec les smartphones Samsung Galaxy actuels. Cependant, s’ils souhaitent passer à un smartphone Samsung Galaxy 2021, ils devront également mettre à niveau leur appareil portable, afin de tirer le meilleur parti de leurs appareils portables.

Cette décision est cependant présentée comme plutôt inutile, car l’application Galaxy Wearable requise pour les appareils portables Samsung Galaxy peut vraisemblablement être mise à jour et fonctionner parfaitement sur les téléphones plus récents.

Samsung devrait lancer sa série Galaxy S21 en janvier 2021. La nouvelle série phare de Samsung comprendra le Galaxy S21, le Galaxy S21 Plus et le Galaxy S21 Ultra. Les rendus de la série Samsung Galaxy S21 ont également fait surface à différentes occasions, faisant allusion à un nouveau design de module de caméra et à cinq options de couleur. Récemment, le Galaxy S21 vanille serait également apparu sur le site Web de certification du Bureau of Indian Standards (BIS) avec le numéro de modèle SM-G991B, indiquant également le lancement du smartphone en Inde.