Samsung peut déjà mettre à jour les mises à jour

Le mois de mai bat son plein et Google était à l’heure avec ses nouvelles mises à jour mensuelles pour les téléphones Pixel pour la première fois depuis quelques versions. Samsung n’est pas loin derrière Google et propose désormais des mises à jour de mai pour le Galaxy Flip 4 et le Galaxy Fold 4. La gamme Galaxy S21 reçoit également une nouvelle mise à jour, mais pas le patch de mai.

Nous traversons toujours une période où Samsung ne propose pas de mises à jour majeures. Comme chaque nouveau mois arrive avec un nouveau correctif de sécurité, les mises à jour ne sont que cela : des correctifs de sécurité. Nous pourrions voir des « améliorations des performances » intégrées dans le cadre de celles-ci, mais pour la plupart, ces mises à jour « fournissent les correctifs de sécurité Android les plus récents sur votre appareil », selon Verizon.

Nous attendons surtout que Samsung nous parle des grandes améliorations apportées à l’appareil photo, de la prochaine version de One UI, de ce genre de choses avant de nous enthousiasmer à nouveau pour les mises à jour. Si l’histoire nous dit quelque chose, nous ne verrons peut-être pas beaucoup de mouvement dans ces domaines jusqu’à cet été, lorsque le Galaxy Flip 5 et le Galaxy Fold 5 deviendront officiels.

Puisqu’il n’y a rien d’autre à partager ici, je vais passer directement aux nouveaux numéros de build que vous voudrez rechercher :

Galaxy ZFlip 4 : TP1A.220624.014.F721USQS2CWD9

: TP1A.220624.014.F721USQS2CWD9 Galaxy Z Fold 4 : TP1A.220624.014.F936USQS2CWD9

: TP1A.220624.014.F936USQS2CWD9 Galaxie S21 : TP1A.220624.014.G991USQU6EWD3

: TP1A.220624.014.G991USQU6EWD3 Galaxie S21+ : TP1A.220624.014.G996USQU6EWD3

: TP1A.220624.014.G996USQU6EWD3 Galaxy S21 Ultra : TP1A.220624.014.G998USQU6EWD3

: TP1A.220624.014.G998USQU6EWD3 Galaxy S21 FE: TP1A.220624.014.G990U2SQU4EWD4

Si vous vous demandez comment vérifier les mises à jour sur votre téléphone Samsung, rendez-vous dans Paramètres> Mises à jour du système> Vérifier les mises à jour du système. Cet ensemble d’étapes devrait couvrir la plupart des téléphones Samsung de ces dernières années.

