Samsung participera au MWC de Barcelone mais seulement virtuellement

Le Mobile World Congress devrait faire son retour l’année dernière après avoir sauté 2020. L’exposition se déroulera du 28 juin au 1er juillet à Barcelone, en Espagne, avec jusqu’à 50 000 personnes présentes.

Cependant, de nombreuses entreprises technologiques ont décidé qu’il n’était toujours pas sûr d’envoyer leurs employés faire des présentations en personne. Le dernier à se retirer est Samsung Electronics – si la société a quelque chose à dévoiler au MWC, elle le fera virtuellement.

«La santé et la sécurité de nos employés, partenaires et clients est notre priorité numéro un, nous avons donc pris la décision de ne plus exposer en personne au MWC de cette année. Nous sommes impatients de participer virtuellement et de continuer à travailler avec la GSMA et les partenaires de l’industrie pour faire progresser de nouvelles expériences mobiles », a écrit Samsung dans un communiqué.

L’organisateur du MWC, la GSMA, demandera aux participants de présenter un test négatif avant d’arriver et ils devront également être retestés tous les trois jours. Même ainsi, Samsung et beaucoup d’autres pensent qu’il vaut mieux jouer la carte de la sécurité.

Sony, Nokia, Google et Ericsson sont parmi les plus grands noms qui se sont retirés de l’exposition. British Telecom, Facebook, Oracle et d’autres passeront également l’événement.

