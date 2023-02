Samsung, partenaire de Natural Cycles pour ajouter un suivi des périodes basé sur la température à la Galaxy Watch5

Samsung s’associe à Natural Cycles pour ajouter un suivi des périodes basé sur la température à sa série de montres intelligentes Galaxy Watch5.

Selon le géant de l’électronique, les nouvelles capacités de suivi du cycle seront lancées dans l’application Samsung Health au deuxième trimestre sur 32 marchés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, y compris aux États-Unis. La société a déclaré que l’ajout de la technologie de Natural Cycles “donnera aux utilisateurs des informations plus détaillées un aperçu de leur cycle menstruel.”

Natural Cycles, une application contraceptive qui a reçu l’autorisation De Novo de la FDA en 2018, utilise les informations sur la température corporelle et le cycle menstruel pour déterminer la fenêtre fertile de l’utilisateur et aider à prévenir la grossesse. Au cours de l’été, la société a annoncé un partenariat avec Oura, fabricant d’un anneau de suivi de la santé, pour utiliser le portable pour surveiller la température corporelle au lieu de l’enregistrer manuellement chaque matin.

Samsung a déclaré que sa fonction de suivi du cycle n’était pas destinée à être utilisée comme contraception, mais il a noté que c’était la première fois que l’algorithme Natural Cycles était adapté pour une smartwatch.

“Les consommateurs peuvent désormais suivre facilement leur cycle menstruel directement depuis leur poignet, en combinant la technologie de fertilité innovante de Natural Cycles avec le capteur de température supérieur de Samsung pour fournir une compréhension plus globale de leur santé et de leur bien-être”, Hon Pak, vice-président et responsable de la santé numérique équipe, MX business chez Samsung, a déclaré dans un communiqué. “Il s’agit d’une autre démonstration de la philosophie de collaboration ouverte de Samsung avec d’autres leaders de l’industrie pour créer de meilleures expériences de santé.”

LA GRANDE TENDANCE

Samsung d’abord suivi des périodes ajouté à son application de santé en 2020, après des concurrents comme Apple, Garmin et Fitbit. L’entreprise s’est déjà associée à d’autres acteurs de la santé et du bien-être numériques, comme Calm and Cycle de sommeild’intégrer leurs services dans ses offres.

Apple a également ajouté à son suivi de la santé reproductive. L’Apple Watch Series 8 comprend deux capteurs de température qui, selon le géant de la technologie, peuvent être utilisés pour estimer rétrospectivement quand l’ovulation s’est produite tout en améliorant les prévisions de période.