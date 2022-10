Samsung, partenaire de HealthTap pour apporter les soins de santé numériques aux téléviseurs intelligents

Le fournisseur de soins de santé virtuel basé en Californie HealthTap et la multinationale d’électronique Samsung ont annoncé un partenariat stratégique pour apporter des soins de santé virtuels aux téléviseurs intelligents Samsung aux États-Unis

SantéTap est une entreprise technologique et un groupe médical proposant des offres de soins de santé virtuels via le Web et des applications de santé.

Le partenariat étend les services de HealthTap aux propriétaires de téléviseurs Samsung, qui pourront se connecter à la plateforme de soins de santé de HealthTap et consulter un fournisseur de soins de santé via une caméra de télévision connectée.

Les consommateurs peuvent consulter la biographie et les références d’un médecin, regarder des entrevues vidéo pour désigner leur médecin préféré, puis prendre rendez-vous avec le fournisseur.

“Le développement d’une relation de soins primaires est essentiel pour tous les Américains, et la possibilité d’accéder facilement à la télémédecine via un écran de télévision permet à chacun de prendre ses soins en main”, Sean Mehra, PDG et fondateur de HealthTap, a déclaré dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

Cette semaine, Samsung a également annoncé son objectif de dépister 150 000 Indiens pour les maladies oculaires d’ici la fin de 2023 en utilisant des téléphones recyclés.

Le fabricant de technologie modifie les anciens appareils Galaxy en caméras de fond d’œil via son programme Galaxy Upcycling. Les caméras de fond d’œil EYELIKE utilisent l’IA pour détecter les maladies dans les images rétiniennes numérisées.