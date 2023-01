Samsung partage sa vision pour apporter le calme à l’expérience des appareils connectés au CES® 2023 – Samsung Global Newsroom

Samsung présente sa stratégie et son engagement à tenir la promesse de l’expérience connectée et à contribuer à un avenir plus durable

Samsung Electronics a partagé aujourd’hui sa vision d’un monde connecté plus calme grâce à des technologies de pointe qui améliorent la vie des utilisateurs en offrant des expériences plus intelligentes et plus intuitives. Lors d’une conférence de presse au CES® 2023, Samsung et ses principaux partenaires se sont réunis pour expliquer en détail comment ils prévoient de construire un monde mieux connecté tout en contribuant à un avenir plus durable.

Jong-Hee (JH) Han, vice-président, PDG et responsable de la division DX (Device eXperience) chez Samsung Electronics, a ouvert la présence de l’entreprise au CES en soulignant la stratégie de Samsung visant à tenir la promesse de l’expérience connectée à travers les principaux points de contact dans nos vies — dans nos maisons, nos voitures et au travail — tout en travaillant à construire un avenir plus durable. La stratégie décrite lors de la conférence de presse se concentre sur l’objectif de l’entreprise d’apaiser notre monde connecté afin que les appareils et l’innovation puissent véritablement permettre des expériences meilleures, plus personnelles et plus intuitives. Pour ce faire, Samsung se concentre sur la connexion transparente des appareils et la conception de produits pour rendre l’utilisation quotidienne de la technologie plus durable.

“Nous reconnaissons que notre vision est importante”, a déclaré le PDG JH Han. « Il s’agit de résoudre les vrais défis d’aujourd’hui et de comprendre les futurs besoins et aspirations des consommateurs. Cela demandera du temps, de l’innovation et de la coopération avec des partenaires du monde entier. Mais nous sommes déterminés à y parvenir et nous commençons déjà.

Samsung intègre la durabilité à tous les niveaux

Pour relever les défis permanents de notre planète, Samsung a souligné comment il continue de donner la priorité à l’environnement grâce à une combinaison d’objectifs de durabilité, de conception de produits innovants et de partenariats stratégiques. En conséquence, d’ici 2050, toutes les entreprises de Samsung répondront à leurs besoins en électricité avec des énergies renouvelables et atteindront zéro émission nette de carbone. À plus court terme, la division DX passera à 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2027 et atteindra zéro émission nette de carbone d’ici 2030.

Pour faire avancer les objectifs de développement durable de l’entreprise, Samsung a expliqué comment le développement durable au quotidien — intégrer des caractéristiques de durabilité dans les produits et services les plus populaires de l’entreprise — contribuera à un environnement plus sain. Cela comprend la création de produits plus durables grâce à une conception innovante des matériaux et de l’efficacité énergétique.

« En intégrant la durabilité dans l’expérience produit, nous, et les nombreuses personnes dans le monde qui utilisent nos produits, pouvons contribuer à une planète plus saine », a déclaré Inhee Chung, vice-présidente du Corporate Sustainability Center chez Samsung. “En conséquence, certains de nos produits les plus populaires sont désormais parmi nos plus durables.”

Samsung a annoncé que bon nombre de ses téléviseurs et smartphones utilisent des matériaux recyclés, y compris du plastique recyclé provenant de filets de finition mis au rebut, tandis que les appareils électroménagers, la mémoire et les chipsets de réseau radio 5G de l’entreprise contribuent aux économies d’énergie pour les clients. En outre, les services connectés de Samsung, tels que SmartThings Energy et AI Energy Mode, aident également les consommateurs à économiser de l’énergie et à réduire leurs coûts tout en réduisant leur impact global sur le climat.

Samsung a également partagé la scène avec Patagonia, un leader mondial des vêtements de plein air, pour discuter d’un partenariat visant à lutter contre le problème des microplastiques – les minuscules particules souvent présentes dans les vêtements et rejetées dans les océans, les lacs et les rivières par le biais de la lessive. Vincent Stanley, directeur de la philosophie chez Patagonia, s’est exprimé lors de la conférence de presse de Samsung sur la façon dont les deux sociétés ont développé une nouvelle technologie de lavage appelée Les Microfiber Cycle,1 actuellement intégré dans les machines à laver Samsung, ce qui peut réduire la libération de microplastiques de 54 %2 pendant un cycle de lessive. Comme le cycle Less Microfiber, Samsung et Patagonia ont récemment développé le nouveau filtre Less Microfiber,3 qui réduit les rejets de microplastiques en les empêchant de s’échapper dans l’océan à la fin d’un cycle de lavage.

Pendant ce temps, James Kwon, chef de produit, ENERGY STAR pour l’électronique grand public à l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA), a annoncé que l’expérience de la maison connectée de Samsung avec SmartThings est le premier système de gestion de l’énergie pour la maison intelligente grand public à obtenir la prestigieuse certification ENERGY STAR SHEMS. . Samsung continue également de collaborer avec diverses parties prenantes dans ses efforts de développement durable. Par exemple, Samsung s’est associé au Carbon Trust et à d’autres leaders technologiques pour développer la première spécification de l’industrie pour mesurer, comptabiliser et décarboner les émissions associées aux appareils connectés lorsqu’ils sont utilisés par les clients.

Une maison connectée et une vie connectée fondées sur la commodité

Samsung a détaillé les plans pour réaliser l’expérience connectée aujourd’hui et à l’avenir. Lors de la conférence de presse de l’entreprise, Jaeyeon Jung, vice-président exécutif et responsable de SmartThings, a souligné comment des fonctionnalités telles que SmartThings Home Monitor et SmartThings Pet Care apportent de la commodité à l’expérience connectée en surveillant et en partageant des alertes pour tout ce qui sort de l’ordinaire – pour les personnes et les animaux de compagnie. . Invités par Samsung Smart TV, ces services sont quelques-unes des nombreuses façons dont Samsung et la plate-forme connectée SmartThings créent une maison encore plus intelligente.

Un élément clé de cette vision est une interopérabilité accrue, permettant aux consommateurs de connecter davantage de leurs appareils, qu’ils soient de Samsung ou d’une marque partenaire. Alors que l’industrie cherche à apporter un nouveau niveau de compatibilité grâce à la norme de maison intelligente Matter, Samsung a déclaré son engagement envers cette philosophie de partenariat. SmartThings a été l’une des premières marques à adopter Matter, et Samsung est un membre fondateur de la Home Connectivity Alliance (HCA).

De plus, lors de la conférence de presse du CES, Samsung a annoncé la dernière innovation en matière de maison intelligente, avec la station SmartThings — son premier produit à intégrer la prise en charge de Matter dès le début. C’est une nouvelle façon pratique de lancer les expériences SmartThings à la maison et de faciliter l’interaction avec les appareils connectés. SmartThings Station transforme le chargeur sans fil de Samsung en un hub domestique intelligent qui peut transformer de manière transparente l’état de votre maison en appuyant simplement sur un bouton.4

L’accent mis sur les expériences connectées s’est également étendu au dévoilement de nouveaux partenariats, notamment l’annonce d’une collaboration élargie avec Philips Hue. Jasper Vervoort, vice-président senior et directeur général de Philips Hue, a présenté une nouvelle façon de synchroniser le contenu des téléviseurs Samsung avec l’éclairage Philips Hue via l’application Philips Hue Sync TV, qui peut être téléchargée depuis l’App Store sur les téléviseurs Samsung. Il s’agit de la première solution pour synchroniser l’éclairage et le contenu des téléviseurs Samsung sans matériel supplémentaire.

Avec plus d’appareils connectés que jamais, Samsung a également expliqué comment les innovations en matière de sécurité et de confidentialité seront essentielles pour créer des écosystèmes d’appareils connectés. La société fait passer ses expériences de sécurité des appareils au niveau supérieur avec sa solution à venir, Samsung Knox Matrix, qui synchronisera facilement et en toute sécurité les informations d’identification sur tous les appareils tout en protégeant les informations sensibles via une surveillance mutuelle multicouche activée par la technologie de blockchain privée.

L’expérience connectée s’étend également à vos déplacements. Marcus Futterlieb de HARMAN a dévoilé les plans de Samsung et HARMAN pour injecter un nouveau niveau d’intelligence, de personnalisation et de commodité dans l’expérience en cabine (ICX). Au cœur de cet effort se trouve HARMAN Ready Care, qui utilise un algorithme d’apprentissage automatique pour collecter et traiter les données des capteurs de la voiture afin de mesurer la somnolence et la distraction du conducteur, fournissant des interventions personnalisées pour atténuer les risques et aider à améliorer le bien-être du conducteur.

Une vision pour l’avenir

La société a également présenté des innovations et des technologies de nouvelle génération utilisant la dernière intelligence artificielle (IA). Expériences rendues possibles par Spatial AI — comme dans le JetBot AI+ — jettent les bases de meilleures expériences à domicile spécifiques aux dimensions et à l’environnement de votre espace.

Samsung a également donné un aperçu du mode Relumino, qui viendra cette année sélectionner les téléviseurs Samsung Neo QLED 8K et 4K 2023 pour rendre le visionnage de contenu possible pour les personnes malvoyantes. Le mode Relumino met en évidence les contours et améliore le contraste et la couleur afin que le contenu soit plus clair et plus facile à apprécier.5 De plus, Samsung a également présenté une nouvelle paire de lunettes Relumino, qui a fait ses débuts au CES 2018 dans le cadre de son programme d’accélération de démarrage C-Lab, ainsi que son application mobile pour rendre l’expérience visuelle plus agréable et personnalisée sur chaque écran.

1 Déjà disponible pour les laveuses Samsung en Europe et sera bientôt disponible en Corée en février et aux États-Unis.

2 Testé avec une charge de 2 kg de sweats à capuche 100 % polyester, en comparant le cycle Synthétiques sur le modèle Samsung conventionnel de laveuse européenne WW4000T et le cycle Moins de microfibres sur WW7000B. Les résultats peuvent être différents selon les vêtements et l’environnement. Testé par le laboratoire Ocean Wise Plastics.

3 Sera disponible au premier semestre de cette année en Europe.

4 Disponible avec l’application SmartThings sur les appareils Android ou iOS. Une connexion Wi-Fi est nécessaire.

5 Le mode Relumino cible ceux qui souffrent d’une grave perte d’acuité visuelle (Source : OMS, Rapport mondial sur la vision, 2019) et de symptômes de vision floue. Certaines fonctionnalités peuvent être prises en charge à un moment différent et la disponibilité du service peut ne pas être disponible au moment de l’achat de ce produit. Le mode Relumino est appliqué aux modèles de téléviseurs QN80C, QN90C, QN800C, QN900C et fonctionne uniquement sur les sources fournies via DTV et HDMI. Le mode ne fonctionne pas sur d’autres sources, OTT, etc.