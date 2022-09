Samsung partage sa vision d’une vie plus intelligente et d’un avenir durable – Samsung Global Newsroom

La société met en avant son écosystème intelligemment connecté pour des expériences plus personnalisées, permettant aux clients de prendre le contrôle de leur monde

Samsung Electronics a démontré aujourd’hui sa vision d’une vie plus intelligente et d’un avenir durable. Lors de sa conférence de presse IFA 2022, la société a présenté ses SmartThings remaniés, qui ouvrent de nouvelles possibilités de connectivité, de personnalisation et de durabilité dans les catégories de produits de Samsung.

Le discours d’ouverture a présenté les dernières avancées de Samsung en matière d’appareils électroménagers, de téléviseurs, d’écrans, de technologies mobiles et portables : un écosystème d’appareils connectés intelligemment pour protéger l’environnement, favoriser des modes de vie plus sains et rendre chaque jour plus amusant et divertissant.

Une nouvelle frontière de la vie connectée avec SmartThings

Samsung a intégré les SmartThings dans ses catégories de produits,1 créant un écosystème inclusif et une expérience multi-appareils inégalée qui permet aux utilisateurs de contrôler et de transformer leur environnement comme ils le souhaitent. SmartThings permet aux consommateurs de tirer le meilleur parti de leurs appareils Samsung, ainsi que des produits tiers qu’ils possèdent peut-être déjà.

Cela simplifie et ouvre des options de connectivité. Cela crée également plus de possibilités pour les utilisateurs de personnaliser l’expérience de leurs appareils, les encourageant à trouver de nouvelles façons de profiter de leurs produits. En vous permettant de vivre chaque jour de la manière la plus efficace, productive et confortable, SmartThings vous donne plus de temps pour vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous.

“Grâce à nos dernières innovations, Samsung offre à chacun des expériences plus ouvertes, plus connectées et plus intelligentes”, a déclaré Benjamin Braun, directeur marketing de Samsung Europe. “Nous poursuivons notre mission d’apporter des solutions révolutionnaires pour soutenir votre style de vie, offrir de nouvelles façons de se divertir, tout en remettant en question la façon dont nous pouvons prendre soin de notre planète.”

Aider les consommateurs à vivre de manière plus durable

Pour créer l’expérience domestique durable ultime et devenir la marque d’efficacité énergétique n ° 1, Samsung combine la connectivité basée sur SmartThings avec l’efficacité énergétique intégrée directement dans ses produits électroménagers. Les clients sont habilités à prendre des décisions respectueuses de l’environnement avec l’aide de SmartThings Energy, qui surveille les modèles d’utilisation et fournit des données en temps réel, ce qui permet aux utilisateurs de comprendre plus facilement comment ils consomment de l’énergie.

D’ici 2023, 100 % des principaux appareils électroménagers de Samsung seront compatibles Wi-Fi et offriront le service SmartThings Energy par défaut, permettant aux consommateurs de réduire continuellement leur consommation d’énergie en toute simplicité. De plus, les appareils Samsung iront au-delà de la cote énergétique la plus élevée actuelle2 pour offrir 10 % supplémentaires3 d’économies d’énergie.

Utiliser les solutions durables recommandées par SmartThings Energy et les mettre en œuvre à l’aide de fonctionnalités intuitives telles que le mode énergie AI,4 les clients peuvent prendre des mesures pour réduire leur consommation à la maison en changeant d’appareils intelligents compatibles5 en mode d’économie d’énergie.

La laveuse Bespoke AI ™ offre AI Ecobubble ™, qui transforme le détergent en bulles qui sont rapidement absorbées par le linge. Cela offre le même niveau de propreté tout en réduisant la consommation d’énergie jusqu’à 70 %.6 Les utilisateurs peuvent également réduire le gaspillage d’énergie avec le cycle de lavage AI, qui identifie les niveaux optimaux d’eau et de détergent, puis ajuste les temps de trempage, de rinçage et d’essorage.

La Le moteur Digital Inverter des laveuses et sécheuses, ainsi que le compresseur Digital Invertor des réfrigérateurs, sont couvert pendant 20 ans par la garantie la plus complètesept Samsung a encore proposé, pour assurer aux clients que leurs appareils n’auront pas besoin d’être remplacés8 bientôt.

Pour un divertissement plus durable, Samsung a présenté la télécommande SolarCell, qui se charge par exposition à la lumière et aux fréquences radio d’appareils tels que les routeurs Wi-Fi.9 Samsung estime qu’en sept ans, l’entreprise pourrait empêcher plus de 200 millions de batteries d’entrer dans les décharges. Cette année, Samsung ouvre la licence de cette conception au public, afin que d’autres fabricants puissent également être plus durables.

Samsung contribue également à un environnement plus propre en réutilisant les plastiques liés aux océans. La société réutilise les filets de pêche mis au rebut, en les utilisant pour créer un nouveau matériau à utiliser dans les produits mobiles, notamment le Galaxy Z Flip4, Z Fold4 et Buds2 Pro. D’ici fin 2022, Samsung pourrait empêcher plus de 50 tonnes de plastique de pénétrer dans les océans du monde.

Samsung vise également à créer des maisons Net Zero à travers l’Europe grâce à divers partenariats. Avec Qcells, l’entreprise explore des moyens d’exploiter l’énergie solaire. Avec SMA, la principale marque d’onduleurs résidentiels dans l’UE, Samsung connectera davantage de panneaux solaires à SmartThings Energy. Samsung collabore également avec des fabricants mondiaux de bâtiments, de domotique et de chargeurs de véhicules électriques tels qu’ABB.

Soutenir votre bien-être partout

L’engagement de Samsung en faveur d’un mode de vie sain se reflète dans sa large gamme d’appareils connectés axés sur le bien-être. Du contrôle de la qualité de l’air à une cuisine plus saine et même aux soins des animaux domestiques, SmartThings offre de nombreuses façons de prendre soin de la santé de chacun dans votre maison.

SmartThings Home Life centralise tous les services SmartThings existants, y compris SmartThings Cooking, Clothing Care, Pet Care, Air Care et Energy, dans un hub accessible sur les smartphones. Cela permet aux clients de s’occuper de divers éléments de leur maison de n’importe où. Mais SmartThings est plus que des appareils électroménagers. Il comprend également les appareils Galaxy, tels que la dernière série Galaxy Watch5.

Avec le capteur BioActive révolutionnaire de Samsung, les appareils portables Galaxy surveillent plusieurs aspects de votre corps pour vous donner une compréhension globale de votre santé, que vous travailliez ou que vous vous entraîniez. Les utilisateurs peuvent également suivre la qualité de leur sommeil et recevoir un coaching de sommeil personnalisé. Et avec SmartThings, ils peuvent ajuster automatiquement les paramètres de l’appareil pour une expérience personnalisée, que ce soit avant de se coucher pour un meilleur environnement de sommeil ou pendant la journée pour des conditions de visionnement optimales.

Divertissement et jeux personnalisés pour tous

Avec SmartThings, chaque jour est plus amusant. Samsung ouvre des possibilités de visionnage et de jeu pour tous, permettant de nouvelles façons de se divertir. Les clients disposent d’un large éventail d’options de visualisation, y compris le MICRO LED de taille murale, le grand écran Neo QLED 8K et le Freestyle portable.

La nouveauté pour 2022 est le cadre avec écran mat de Samsung, qui améliore les expériences de visionnement avec des reflets réduits, offrant une qualité d’image réaliste quelles que soient les conditions d’éclairage. Avec le service Samsung TV Plus, les téléspectateurs peuvent facilement passer du visionnage sur grand écran au visionnage en déplacement.

Les joueurs ont également l’embarras du choix. L’Odyssey Ark offre une expérience sans pareille, grâce à la courbure 1000R qui enveloppe le champ de vision des utilisateurs pour une immersion maximale. L’Odyssey Neo G8 est idéal pour les joueurs sérieux, tandis que les moniteurs intelligents offrent une flexibilité pour ceux qui souhaitent utiliser le même écran pour travailler et jouer.

De plus, le Samsung Galaxy Z Fold4 récemment lancé dispose d’un écran qui double de taille, sur un appareil qui tient toujours dans votre poche : un choix idéal pour les jeux en déplacement. Samsung Les smartphones pliables sont désormais courants, avec plus du double d’unités expédiées à travers l’Europe par rapport à l’année dernière.dix À partir de septembre, Samsung apporte les dernières innovations à encore plus d’utilisateurs, avec le nouveau logiciel sur le Z Fold4, le Flip4 et le Watch5 s’étendant à nos générations précédentes.

De meilleures expériences grâce à une collaboration ouverte

L’ouverture et la collaboration sont des éléments clés de la philosophie de Samsung, et la société a collaboré avec certains des plus grands noms de la technologie et du divertissement pour offrir aux consommateurs une expérience unique.

En 2022, Samsung a lancé le Gaming Hub, qui offre une plate-forme tout-en-un pour découvrir et jouer à des jeux cloud, y compris ceux sur Xbox Game Pass, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, Utomik et Amazon Luna (États-Unis uniquement). Cela ouvre le jeu à une toute nouvelle foule de joueurs potentiels qui ne possèdent pas de console de jeux, élargissant la communauté des joueurs et rendant le passe-temps plus accessible que jamais.

Samsung s’est également associé à Philips Hue pour offrir des expériences musicales immersives sur les smartphones et tablettes Galaxy. Lorsque les utilisateurs écoutent de la musique sur ces appareils, leurs lumières Hue peuvent automatiquement changer de couleur ou s’atténuer avec la synchronisation de la musique SmartThings.

Des films et des jeux à la musique, Samsung comprend que le divertissement est plus excitant lorsqu’il évolue. Samsung a trouvé un nouveau partenaire dans TikTok, la maison de la communauté de créateurs de contenu la plus dynamique en ce moment. Ensemble, Samsung et TikTok travailleront pour trouver certains des créateurs de musique les plus passionnants qui créent actuellement et leur offriront des opportunités inégalées pour construire leur carrière dans l’industrie.

Grâce à SmartThings, Samsung n’a pas seulement pour mission d’améliorer la connectivité des produits. L’entreprise permet déjà de nouvelles expériences, une vie plus saine, de meilleurs divertissements et des modes de vie plus durables. Mais ce n’est que le début : avec les produits de 300 autres marques et 230 millions d’utilisateurs enregistrés de SmartThings, les possibilités d’une vie plus intelligente sont vraiment illimitées.

1 SmartThings Energy fonctionne actuellement avec environ 40 appareils électroménagers Samsung compatibles avec SmartThings. Il s’agit notamment des machines à laver, des sèche-linge, des lave-vaisselle, des climatiseurs, des purificateurs d’air, des aspirateurs, des fours, des hottes, des tables de cuisson, des fours à micro-ondes, des téléviseurs (modèles lancés après juin 2022) et des compteurs d’énergie.

2 Selon la norme énergétique européenne, la cote d’efficacité énergétique la plus élevée pour les appareils ménagers est A pour les réfrigérateurs et les machines à laver, et A+++ pour les sèche-linge et les climatiseurs (EHS).

3 Une économie d’énergie supplémentaire de 10 % s’applique à la lessive Bespoke AI™, au congélateur en bas Bespoke et au système de chauffage écologique.

4 Disponible sur les appareils Android et iOS. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont nécessaires.

5 Uniquement disponible pour les appareils intelligents compatibles avec le mode AI Energy.

6 Testé conformément à la norme IEC 60456-2010 / Charge de lavage de 4 kg / Super Eco Wash froid (WF80F5E5U4W) par rapport au coton 40 °C sans Ecobubble (WF0702WKU). Les résultats individuels peuvent varier.

sept La garantie de 20 ans s’applique uniquement aux moteurs à onduleur numérique des laveuses et sécheuses et aux compresseurs des réfrigérateurs, vendus dans l’UE à partir de juillet, en plus des moteurs à onduleur numérique trouvés dans les laveuses vendues aux États-Unis. Elle est limitée aux produits fabriqués par Samsung. et fabricants sous-traitants et ne s’applique pas aux produits sous-traités.

8 Samsung travaille au sein de la DEEE (Déchets d’Électricité et Électronique Équipement) réglementations pour la collecte, le traitement, le recyclage et l’élimination des équipements dans le respect de l’environnement.

9 Compatible avec le Wi-Fi 2,4 GHz, voir https://solarcellremote.samsung.com/ pour plus.

dix Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 expédiés jusqu’au 31 août 2022 contre Z Fold3 et Z Flip3 expédiés jusqu’au 31 août 2021.