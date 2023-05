Samsung partage des moments épiques sur un immense écran d’affichage à Londres avec le Galaxy S23 Ultra et le capteur d’image ISOCELL 200MP – Samsung Global Newsroom

La qualité des photos et des vidéos est un avantage instrumental des smartphones — c’est souvent ce qui différencie un appareil d’un autre. Et quel est l’ingrédient clé qui détermine la qualité ? En termes simples, il s’agit du capteur d’image de l’appareil photo d’un smartphone.

L’un des capteurs d’images mobiles avec la plus haute résolution au monde — le 200MP — est intégré dans le dernier appareil phare de Samsung, le Samsung Galaxy S23 Ultra. Pour prouver la véritable puissance et les détails de son capteur d’image ISOCELL, Samsung est descendu dans les rues de Londres pour présenter des photos capturées avec la technologie 200MP dans une résolution brillante sur l’un des plus grands panneaux d’affichage d’Europe. Regardez la vidéo ci-dessous pour un film sur les coulisses de l’événement.



« Il n’y a pas beaucoup d’endroits dans le monde plus emblématiques et excitants que les lumières brillantes de Piccadilly à Londres », a déclaré Annika Bizon. de Marketing et omnicanal chez Samsung Electronics UK « Alors quoi de mieux pour démontrer la puissance de notre technologie Samsung tout en permettant aux consommateurs de s’amuser en même temps ? Il est si important de démontrer d’une manière accessible et imaginative comme celle-ci, quelles innovations peuvent vraiment aider les gens à réussir.

Pour donner vie à cela, Samsung a placé un ancien photomaton avec l’appareil Galaxy S23 Ultra pour capturer des moments épiques à l’aide du capteur d’image ISOCELL HP2 avec le 200MP à l’intérieur de l’appareil photo — puis les partager sur grand écran, montrant comment plus de pixels peuvent vraiment signifier des détails épiques. Ran Chae de L’équipe mondiale de Marcom à Samsung Electronics Division des solutions d’appareilsjesur a expliqué : « Nous avons pris les photos de 200MP capturées dans le stand et les avons affichées sur l’énorme panneau d’affichage Piccadilly Circus de Londres qui atteint près de 700 pouces de hauteur, puis avons zoomé environ 8,5x pour montrer que la qualité de la photo dans chaque pixel reste fidèle à la réalité. même avec un zoom avant spectaculaire.

Plus de 100 créateurs de contenu représentant diverses communautés à travers le Royaume-Uni ont pris part à l’événement, ainsi que des membres du public et des gagnants du concours. Chacun a eu sa photo prise à l’intérieur du stand, où le capteur d’image avancé ISOCELL HP2 de 200MP a capturé leur moment épique en ultra-haute résolution pour être partagé sur le panneau d’affichage emblématique de Piccadilly. Le photomaton a été bien fréquenté au cours du week-end avec plus de 200 visiteurs et plus de 800 photos prises depuis l’intérieur du photomaton au cours des deux jours.

D’éminents créateurs de photographie ont particulièrement apprécié l’opportunité d’être le sujet pour une fois alors qu’ils testaient la technologie ISOCELL. Photographe Chris Priestley — qui a partagé du contenu tout au long de l’événement avec ses 1,3 million de followers sur les réseaux sociaux — a expliqué : « En tant que photographe, je suis généralement derrière l’appareil photo, donc c’était incroyable d’être de l’autre côté et de voir la qualité de la technologie sur moi-même. »

Les gens du monde entier étaient impatients de participer car leurs photos soumises s’affichaient en ultra-haute résolution sur grand écran. Les créateurs de contenu aux États-Unis, en Inde, en Chine et en Allemagne ont capturé de magnifiques autoportraits ou paysages, qui ont pris vie sur le panneau d’affichage grâce à la technologie 200MP. Valentina Pahdequi est venue d’Allemagne et a partagé du contenu avec ses 844 000 abonnés, s’est exclamée : « Être photographiée dans un photomaton et voir ma photo en taille XXL sur le panneau d’affichage de Piccadilly Circus… Je n’arrive toujours pas à y croire !

Parallèlement à l’événement photobooth, Samsung a également organisé un concours photo pour les utilisateurs du Galaxy S23 Ultra aux États-Unis et au Royaume-Uni afin de susciter davantage de buzz sur les réseaux sociaux. Les participants se sont rendus sur Instagram pour #SharetheEpic en capturant une photo de 200MP à l’aide de leur appareil Galaxy S23 Ultra pour avoir une chance de la voir en direct sur le panneau d’affichage de renommée mondiale. Les participants ont soumis une variété d’images — des paysages à la famille et aux amis, aux animaux de compagnie bien-aimés et même aux selfies. Au total, 14 photos d’utilisateurs ont été sélectionnées lors du concours pré-événement. Plusieurs gagnants se sont présentés en personne pour découvrir les détails épiques de leur photo 200MP en direct sur grand écran, comme l’un d’eux l’a partagé : « Je suis vraiment ravi de voir à quoi ressemble 200MP sur grand écran… Wow, c’est ma photo — c’est tellement clair !

Les membres du public étaient également ravis de rejoindre Samsung dans le photomaton pour avoir la chance de voir leur image affichée dans des détails magnifiques sur le panneau d’affichage, avec beaucoup d’admiration pour la clarté de l’image : « 200MP, wow — la qualité du nouvel appareil photo Samsung Galaxy S23 Ultra est incroyable — pouvez-vous me l’envoyer ? »

Les foules ont applaudi lorsque les images capturées par ISOCELL ont été mises en ligne dans des détails épiques — se concentrant sur des détails réalistes dans une définition exceptionnelle, des cheveux aux taches de rousseur. Un favori de la foule était lorsque le créateur de contenu Josh Ryanqui partage du contenu lifestyle sur sa carrière de mannequin, est passé à l’écran : « C’était tellement excitant de voir Josh Ryan en personne que je suis resté pour le voir sur grand écran. Il était tellement zoomé — le détail était incroyable ! Josh a également partagé son expérience avec ses 3,6 millions de followers sur les réseaux sociaux après l’événement.

Les visiteurs étaient ravis d’immortaliser chaque instant de l’événement. Créateur de technologie Cadéaqui a partagé une publication sur la grille Instagram de l’événement avec ses 25 000 abonnés, a fait l’éloge du produit et de l’expérience : « C’était incroyable de faire partie d’une expérience aussi innovante, unique dans une vie et de se familiariser avec les produits — très humiliant de voir le niveau de détail insensé que leurs caméras peuvent capturer sur grand écran ! »

Les consommateurs sur Instagram et TikTok ont ​​​​été tout aussi étonnés de voir les détails épiques illustrés sur l’immense panneau d’affichage, ce qui a entraîné un fort engagement en ligne. Créateur de style de vie Graisses Timbresqui a partagé son expérience de l’événement via une bobine Instagram, a reçu des centaines de commentaires positifs, dont un sur le détail agrandi de ses « cils » et d’autres détails en gros plan affichés sur grand écran.

Vous pouvez consulter les images et les vidéos de l’événement sur Instagram et TikTok — ou mieux encore, si vous êtes un utilisateur du Galaxy S23 Ultra, impliquez-vous en partageant vos propres images 200MP avec les hashtags #SharetheEpic et #MorePixelsEpicDetails.