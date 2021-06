Samsung parlera de Watch Design Studio et de Good Lock au MWC 2021

Le MWC 2021 tardif de cette année est presque arrivé et nous avons déjà certaines des choses dont Samsung parlera lors de son événement. La société vient de déposer deux nouvelles marques auprès de l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle). Ils sont destinés à Samsung Watch Design Studio et Samsung Good Lock.

Le premier est probablement le nom final et officiel du service Galaxy Watch Designer déjà publié qui vous permet de créer vos propres cadrans pour les montres intelligentes de Samsung. L’application est disponible sur le Galaxy Store mais elle est toujours en version bêta. Alors peut-être que lors du MWC de cette année, Samsung introduira plus de fonctionnalités au service et mettra fin à la phase bêta.

De plus, la société a déposé la marque Samsung Good Lock, mais la liste ne dit pas grand-chose, sauf qu’il s’agit d’un logiciel téléchargeable pour smartphones et tablettes permettant de personnaliser les éléments d’interface utilisateur du logiciel et qui correspond parfaitement au logiciel Good Lock déjà introduit. Peut-être qu’il n’y a rien de nouveau dans le logiciel lui-même, sauf qu’il vient d’être déposé, mais il pourrait aussi enfin étendre sa disponibilité au-delà de la poignée de marchés qui l’ont maintenant.

