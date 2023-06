Samsung ouvre une nouvelle ère du jeu OLED avec le lancement mondial de l’Odyssey OLED G9 – Samsung Global Newsroom

Le premier moniteur DQHD OLED au monde offre une mise à l’échelle de l’IA et un temps de réponse incroyablement rapide de 0,03 ms (GtG) pour rapprocher les joueurs de l’action

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui le lancement mondial du moniteur de jeu Odyssey OLED G9 (G95SC), qui a été amélioré avec une technologie de mise à l’échelle de l’IA de niveau supérieur.1 S’appuyant sur le succès de l’Odyssey OLED G8 (G85SB) de l’année dernière, le nouveau moniteur rejoint la gamme pour ouvrir une nouvelle ère de jeu OLED.

« L’année dernière, Samsung a répondu aux demandes et aux attentes des joueurs les plus expérimentés avec le lancement de l’Odyssey OLED G8 », a déclaré Hoon Chung, vice-président exécutif de l’activité d’affichage visuel chez Samsung Electronics. « Avec l’introduction de l’Odyssey OLED G9, équipé d’une qualité d’image inégalée, nous sommes ravis d’offrir à nos clients ces moniteurs de jeu puissants et d’élever la barre pour les jeux OLED. »

Mesurant 49 pouces avec une courbure de 1800R, l’Odyssey OLED G9 est le premier moniteur OLED à offrir une résolution Dual Quad High Definition (DQHD; 5 120 x 1 440) avec un rapport de 32:9. Le rapport d’écran grand et large permet aux utilisateurs de se perdre dans des vues super ultra larges — équivalent à deux écrans QHD côte à côte. Dans le même temps, son temps de réponse gris à gris (GtG) rapide de 0,03 ms et son taux de rafraîchissement de 240 Hz offrent aux joueurs un avantage concurrentiel.

L’ajout du processeur Neo Quantum Pro distingue l’Odyssey OLED G9 des autres moniteurs de jeu OLED. À l’aide d’un algorithme d’apprentissage en profondeur, il analyse intelligemment les images et effectue automatiquement une mise à l’échelle pour ajuster la luminosité tout en amplifiant le contraste. Cela permet au moniteur de restituer chaque détail et de fournir les images les plus brillantes, pixel par pixel.

AMD FreeSync™ Premium Pro améliore encore l’expérience de jeu super fluide de l’Odyssey OLED G9. Avec DisplayHDR™ True Black 400, le moniteur offre des détails incroyables et des couleurs vives, quel que soit le jeu en cours ou le contenu que l’utilisateur regarde.

L’Odyssey OLED G9 présente un design mince logé dans un cadre métallique élégant. À l’arrière du moniteur se trouvent les très appréciés CoreSync et Core Lighting + qui utilisent une technologie d’éclairage avancée pour faire correspondre les couleurs à l’écran, rendant le contenu plus immersif et donnant vie à l’expérience de jeu. Les haut-parleurs stéréo intégrés complètent le contenu à l’écran avec un son net.

Choix inégalé sur un affichage détaillé et éclatant

Équipé du hub de jeu Samsung2 et les applications Smart TV, l’Odyssey OLED G9 donne accès au streaming, aux services de jeux et au divertissement en un seul endroit. Les utilisateurs peuvent regarder leurs émissions préférées des principaux fournisseurs de services OTT (over-the-top) sans connexion à un PC ou à un appareil mobile.3 Samsung Gaming Hub permet également aux utilisateurs de découvrir et de jouer à des jeux de partenaires tels que Xbox Game Pass et NVIDIA GeForce Now, le tout sans téléchargement ni besoin d’espace de stockage.

L’offre Multi View permet aux utilisateurs de profiter pleinement du grand écran en permettant de jouer sur jusqu’à deux écrans à la fois. Cela signifie que les joueurs peuvent désormais profiter du multitâche sans les tracas d’une configuration à plusieurs moniteurs.

L’Odyssey OLED G9 offre une variété de fonctions et de fonctionnalités pratiques qui offrent une expérience optimisée, qu’il s’agisse de jeu ou de visualisation. Des options de connectivité polyvalentes, notamment HDMI 2.1 et Micro HDMI 2.1, Display Port 1.4 et Auto Source Switch+, créent des connexions plus propres à partir d’un hub USB central tout en offrant une expérience fluide quelle que soit la source de contenu. Le support réglable en hauteur (HAS) permet aux utilisateurs de trouver la position de jeu ou de visualisation parfaite, quel que soit ce à quoi ils jouent.

Pour offrir une gamme complète qui répond aux divers besoins des utilisateurs, la série Odyssey OLED G9 comprend également le modèle G93SC, qui offre les mêmes performances OLED puissantes tout en répondant à ceux qui préfèrent une solution sans les offres Gaming Hub ou Smart TV.

L’Odyssey OLED G9 (G95SC) sera disponible à l’achat dans le monde entier à partir du 12 juin 2023, avec des calendriers de lancement variant selon les régions. Le modèle G93SC sera disponible dans le monde entier à partir du troisième trimestre 2023. Pour plus d’informations sur les moniteurs Odyssey OLED de Samsung et la gamme complète Odyssey, veuillez visiter Samsung.com.

Pour célébrer le lancement d’un nouveau modèle, l’Odyssey Cup se tiendra sur la chaîne Samsung Odyssey Twitch le 22 juin, amenant 100 joueurs mondiaux au tournoi Fortnite.

Caractéristiques

Modèle Odyssée OLED G9 G95SC G93SC Afficher Taille 49 pouces, rapport 32:9 Résolution Double QHD (5 120 x 1 440) Panneau OLED Courbure 1800R SoC Processeur Neo Quantum Pro – HDR VESA DisplayHDR™ True Black 400 Luminosité (Typ.) 250nits Jeux Temps de réponse 0,03 ms (GtG) Fréquence de rafraîchissement 240Hz Technologie de synchronisation AMD FreeSync™ Premium Pro + synchronisation adaptative VESA Centre de jeu O – Barre de jeu O – Intelligent Applications Smart TV O – Centre IdO O – Assistance vocale O – Conception Couleur Métal argenté Éclairage CoreSync et Core Lighting+ Rester A / Inclinaison / VESA Convivialité Interface 1 DP(1.4) / 1 HDMI(2.1) / 1 Micro HDMI(2.1) / Concentrateur USB 1 DP(1.4) / 1 HDMI(2.1) / 1 Micro HDMI(2.1) / Concentrateur USB Haut-parleur intégré Oui (5W x 2) Oui (5W x 2) Vue multiple O – Télécommande In-Box (chargement USB-C) –

1 Le calendrier de lancement variera selon la région.

2 Samsung Gaming Hub n’est disponible que dans certains pays : Brésil, Canada, France, Allemagne, Italie, Corée, Espagne, États-Unis et Royaume-Uni. Dans d’autres pays européens, les jeux en nuage sont accessibles via le Samsung Smart Hub. La disponibilité du service et du contenu peut varier selon la région et les partenaires.

3 Connexion Internet requise.