Si vous souhaitez acheter un tout nouveau téléphone de la série Galaxy S21, vous pouvez maintenant passer votre précommande. Nous avons rassemblé pour vous les détails des prix des variantes de base des trois modèles. Les appareils seront expédiés dans la plupart des régions le 29 janvier, mais si vous choisissez l’une des couleurs exclusives sur mesure, cela prendra 3 à 5 semaines supplémentaires. Comme d’habitude, Samsung propose des cadeaux avec des précommandes jusqu’au 28 janvier, qui varient selon la région.

Aux États-Unis, les acheteurs de Galaxy S21 et S21 + reçoivent jusqu’à 200 $ de crédit Samsung à dépenser pour les accessoires de leur choix, ainsi qu’un Galaxy SmartTag gratuit. Les acheteurs allemands, français et britanniques de S21 et S21 + reçoivent des écouteurs Galaxy Buds Live et un SmartTag à la maison, tandis que les précommandes de S21 Ultra sont livrées avec les nouveaux Galaxy Buds Pro et un SmartTag.

Pays Galaxy S21 Galaxy S21 + Galaxy S21 Ultra NOUS 799 $ 999 $ 1 199 $ Allemagne 849 € 1 049 € 1 249 € France 859 € 1 059 € 1 259 € Royaume-Uni 769 £ £ 949 1 329 £ Inde 69 999 INR 81 999 INR 105 999 INR

N’hésitez pas à consulter notre couverture d’annonce Galaxy S21 ainsi que notre comparaison détaillée des trois nouveaux appareils.