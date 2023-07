Samsung ouvre Galaxy Experience Spaces pour vous rapprocher de ses nouveaux téléphones et appareils

L’événement Galaxy Unpacked de Samsung le 26 juillet présentera les nouveaux Galaxy Z Flip5 et Z Fold5 au monde, ainsi que la nouvelle famille de tablettes haut de gamme Galaxy Tab S9, il y aura également la nouvelle paire Galaxy Watch6. Cela fait beaucoup de nouveaux appareils et bientôt les fans de plusieurs grandes villes du monde pourront en faire l’expérience en personne.

Samsung lance les Galaxy Experience Spaces. Vous pourrez y tester par vous-même les nouveaux appareils, en savoir plus sur les avancées technologiques qui les ont rendus possibles et vous pourrez même participer à des expositions interactives.

Les Galaxy Experience Spaces ouvriront plus tard ce mois-ci aux endroits suivants :

Séoul : 28 juillet — 20 août à 41-1, Seongsui-ro 7-gil, Seongdong-gu, Séoul, République de Corée

— 20 août à 41-1, Seongsui-ro 7-gil, Seongdong-gu, Séoul, République de Corée Busan : 28 juillet — 20 août à 5h, Gwanganhaebyeon-ro 255beon-gil, Suyeong-gu, Busan, République de Corée

— 20 août à 5h, Gwanganhaebyeon-ro 255beon-gil, Suyeong-gu, Busan, République de Corée New York : 26 juillet — 20 août au 50 W 34th St., New York, NY 10001, États-Unis

— 20 août au 50 W 34th St., New York, NY 10001, États-Unis Berlin : 26 juillet — 22 août au Mall of Berlin, Leipziger Pl. 12, 10117 Berlin, Allemagne

— 22 août au Mall of Berlin, Leipziger Pl. 12, 10117 Berlin, Allemagne Paris : 26 juillet — 22 août à Westfield Les 4 Temps, 15 Parv. de la Défense, 92092 Puteaux, France

— 22 août à Westfield Les 4 Temps, 15 Parv. de la Défense, 92092 Puteaux, France Dubaï : 26 juillet — 22 août au Dubai Mall, boulevard Mohammed Bin Rashid, centre-ville de Dubaï, Émirats arabes unis

— 22 août au Dubai Mall, boulevard Mohammed Bin Rashid, centre-ville de Dubaï, Émirats arabes unis Bangkok : 26 juillet — 20 août à Central world, 999/9 Rama I Rd, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thaïlande

Lorsque vous vous dirigez vers ces endroits, vous souhaiterez peut-être installer l’application Galaxy Experience. Il vous permettra de cumuler des points en vous enregistrant et en participant aux différentes activités. En utilisant ces points, vous pourrez acheter des produits Samsung à durée limitée.

« Nous sommes ravis d’offrir aux visiteurs la chance de s’immerger dans le dernier écosystème Galaxy et de voir de première main comment il peut enrichir leur vie quotidienne. Nous sommes impatients d’accueillir tous ceux qui visitent un cadre interactif et personnalisé dans l’un de nos espaces mondiaux Galaxy Experience », a déclaré Stephanie Choi, vice-présidente exécutive et responsable du marketing de l’activité Mobile eXperience chez Samsung Electronics.

Source