Samsung ouvre des expériences intuitives, personnalisées et sécurisées pour les développeurs lors du SDC23 – Samsung Global Newsroom

La conférence annuelle des développeurs (SDC) de Samsung a mis en lumière les dernières expériences et services multi-appareils rendus possibles par un écosystème multiplateforme et véritablement connecté.

Samsung Electronics a tenu aujourd’hui sa conférence annuelle des développeurs Samsung (SDC) au Moscone Center de San Francisco. L’événement destiné aux développeurs et partenaires, qui en est désormais à sa neuvième conférence, s’est concentré sur l’engagement de Samsung en faveur d’une stratégie d’innovation ouverte et de services, tout en mettant en avant ses plates-formes, notamment Bixby, Samsung Knox, SmartThings et Tizen, destinées aux développeurs.

Au cours du discours d’ouverture, Samsung a présenté de nouvelles façons de créer des expériences plus sûres, plus saines et plus durables grâce à son écosystème multi-appareils, qui a été particulièrement amélioré par les nouvelles fonctionnalités de connectivité SmartThings et une Samsung Knox Matrix mise à jour. L’événement a également mis en lumière One UI 6, la dernière version de son interface utilisateur mobile de pointe, proposant une gamme de styles personnalisés et de nouvelles fonctionnalités pour une expérience smartphone complète.

« Plus de 500 millions de produits Samsung sont vendus chaque année et le nombre de personnes utilisant des comptes Samsung dépasse les 600 millions. Pour nous, il s’agit à la fois d’une immense réussite et d’une profonde responsabilité », a déclaré Jong-Hee (JH) Han, vice-président, PDG et chef de la division Device eXperience (DX) chez Samsung Electronics. « Les technologies de Samsung connectent d’innombrables personnes, produits et services. Je crois que si tu — nos développeurs et partenaires – rejoignez ce voyage d’innovation, nous pouvons créer ensemble de plus grandes opportunités et un avenir meilleur.

Le PDG JH Han a également souligné que la durabilité et la sécurité constituent le fondement de toutes les dernières mises à jour de Samsung, car ces deux valeurs sont essentielles pour innover de manière responsable dans une nouvelle ère d’hyperconnectivité.

Les maisons intelligentes plus connectées que jamais

La vision de Samsung de la maison connectée est profondément ancrée dans SmartThings et l’innovation ouverte. Depuis l’application de la norme Matter l’année dernière, le nombre total d’utilisateurs de SmartThings ayant connecté des produits et services compatibles a augmenté pour atteindre plus de 290 millions. Désormais, l’API SmartThings Home1 permet aux développeurs de créer plus facilement que jamais des applications basées sur SmartThings, et l’API SmartThings Context offre de nouvelles façons d’exploiter l’IA et la technologie de détection pour une meilleure expérience utilisateur.

Samsung intègre la fonctionnalité SmartThings Hub dans ses produits existants et nouveaux, notamment les barres de son et les téléviseurs intelligents Samsung, afin que les utilisateurs puissent démarrer rapidement et facilement leur maison intelligente à partir de leurs appareils connectés. Ce réseau multi-hub signifie également que lorsqu’il est temps de remplacer ou d’ajouter un appareil, il existe un réseau puissant et stable d’autres appareils prêts à assurer la continuité de la maison intelligente. Ces expériences sont encore renforcées par le travail de Samsung avec Aqara, qui a rejoint Samsung sur scène pour partager comment ses capteurs Internet des objets (IoT) fonctionnent avec SmartThings pour créer des maisons intelligentes plus intuitives et accessibles.

Samsung a également annoncé le SmartTag2 de deuxième génération au SDC23. Avec une autonomie allant jusqu’à 700 jours,2 un indice IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière et une conception simplifiée et plus petite, le SmartTag2 peut suivre les objets perdus sous la pluie, la neige et même sous terre grâce à la connectivité Bluetooth Low Energy (BLE).

Bixby s’intègre de plus en plus à SmartThings. Cette année, Samsung a annoncé un contrôle des commandes plus intuitif pour les environnements multi-appareils. Désormais, même si plusieurs appareils sont connectés dans le même espace, Bixby comprend intuitivement quel appareil est le mieux adapté à chaque commande, avec une compréhension plus approfondie de chaque scénario. À l’avenir, Bixby évoluera pour offrir des expériences personnalisées avec des commandes simples en comprenant largement les langues des utilisateurs et en optimisant leurs intentions.

Alors qu’un nombre croissant d’appareils connectés s’unissent pour créer ces nouvelles expériences, la sécurité et la confidentialité sont plus importantes que jamais. L’année dernière, Samsung a présenté Knox Matrix, la vision de sécurité basée sur la blockchain de Samsung pour un avenir dans lequel les appareils connectés dans un écosystème peuvent se protéger les uns les autres, ainsi que leurs utilisateurs. Cette année, Samsung met à jour les fonctionnalités clés de Knox Matrix, notamment la synchronisation des informations d’identification et la chaîne de confiance. Samsung propose également Knox Vault sur davantage d’appareils, notamment les téléviseurs Samsung Neo QLED 8K en 2023 et certains smartphones de la série Galaxy A qui seront lancés avec One UI 6 ou version ultérieure en 2024. Conçues pour une ère d’hyperconnectivité, ces avancées offrent plus de commodité et de choix aux utilisateurs. , leur offrant ainsi des moyens supplémentaires de faire ce qu’ils aiment en toute sécurité.

Tizen OS : maximiser les opportunités pour les développeurs

Au cours de la dernière décennie, Tizen a alimenté efficacement des écrans numériques, notamment des téléviseurs, des appareils électroménagers, des moniteurs et des panneaux de signalisation. Cette année, Samsung a annoncé que Tizen serait disponible sur encore plus d’appareils, notamment des appareils électroménagers dotés d’un écran de 7 pouces, tout en améliorant également les expériences avec l’IA sur l’appareil et le Home AI Edge Hub. Grâce à la technologie Home AI Edge, les appareils dotés d’une puissance de calcul inférieure peuvent demander des services d’IA aux appareils de la maison dotés de ressources informatiques importantes telles que les processeurs et les NPU. À terme, cela rendra tous les appareils de la maison intelligents.

Tizen alimente également les expériences de jeu immersives de Samsung, notamment le Samsung Gaming Hub qui prend désormais en charge 3 000 jeux sur la plate-forme cloud, soit une augmentation de 300 % depuis son lancement l’année dernière. Et, avec HDR10+ GAMING et l’outil IRIS de Samsung pour les développeurs graphiques, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour explorer les mondes virtuels du jeu sur Tizen.

Tizen offre également une prise en charge accrue de l’architecture semi-conductrice open source RISC-V et du langage de programmation RUST, ainsi que de nouvelles fonctionnalités telles que le laboratoire de test à distance pour tester les applications et les expériences sur les téléviseurs Samsung dans le cloud.

One UI 6 : activer votre galaxie, à votre manière

Le nouveau One UI 6 offre davantage de façons de rendre l’expérience de votre smartphone plus facile à naviguer, plus simple à gérer et un peu plus pour vous. Il comprend un panneau rapide remanié avec une apparence actualisée et intuitive avec des paramètres regroupés pour une utilisation plus facile. Avec One UI 6, une nouvelle police exclusive a également été introduite : One UI Sans, pour améliorer la lisibilité sur les écrans numériques. Pour les photos, One UI 6 analyse la photo que vous visualisez et suggère les outils d’édition d’IA les plus pertinents dans un seul outil facile d’accès. Et avec Samsung Studio, vous pouvez apporter des modifications multicouches à votre vidéo, comme ajouter du texte, des autocollants et de la musique exactement où et quand vous le souhaitez dans la vidéo.

Grâce à sa capacité à offrir une expérience utilisateur personnalisée et intuitive ainsi que des fonctionnalités rationalisées, One UI 6 permet véritablement aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de leurs smartphones que jamais.

Faire passer les soins de santé au niveau supérieur

Samsung Electronics a également utilisé SDC23 pour partager ses solutions de santé améliorées basées sur la puissance de la connectivité. Les nouvelles expériences de santé numérique proposées par SmartThings et Samsung Food, ainsi qu’un environnement de sommeil personnalisé, sont rendus possibles grâce à une meilleure connexion des utilisateurs, des appareils et des services. Pour s’appuyer sur ces expériences, Samsung a annoncé son engagement continu envers le SDK Samsung Privileged Health, qui permet aux développeurs et aux partenaires de créer des solutions de santé numérique à l’aide du capteur Samsung BioActive.

De plus, Samsung a souligné ses dernières collaborations en matière de recherche clinique avec le Brigham & Women’s Hospital, le MIT Media Lab, l’Université de Tulane et le Samsung Medical Center. Le Dr Pattie Maes du MIT Media Lab a rejoint Samsung sur scène.

Samsung a également partagé plus de détails sur son nouveau service Samsung Food, notamment les technologies Food AI et Vision AI, qui offrent une expérience alimentaire complète sur tous les appareils connectés. Cela inclut un programme de création pour le partage de recettes et des services pour les achats d’épicerie, des recommandations personnalisées, etc. Samsung prévoit d’offrir l’intégration de Samsung Health à Samsung Food afin que les utilisateurs puissent recevoir des suggestions de gestion de l’alimentation.

Samsung invite les développeurs, créateurs, partenaires et autres à se joindre à son engagement en faveur de l’innovation ouverte et de meilleures expériences rendues possibles par la connectivité. Pour plus d’informations sur SDC23, veuillez visiter www.developer.samsung.com/sdc.

1 Une interface de programmation d’application (API) est un logiciel qui permet à deux applications de communiquer entre elles.

2 La durée de vie de la batterie est basée sur les résultats de tests de laboratoire internes pour des scénarios d’utilisation typiques menés par Samsung. Testé avec les résultats d’une version préliminaire de l’appareil utilisant la batterie CR2032 de la boîte de réception. La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction des différents modèles d’utilisation, du modèle de l’appareil ou du fabricant de la batterie.