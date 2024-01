Samsung optimiste quant aux smartphones basés sur l’IA après avoir perdu la couronne des ventes au profit d’Apple

Hong Kong

Samsung a enregistré mercredi son quatrième trimestre consécutif de bénéfices en baisse, clôturant une année lamentable qui l’a également vu perdre sa couronne de premier fabricant mondial de smartphones.

Le géant sud-coréen de la technologie a enregistré mercredi une baisse de 35 % de ses bénéfices, signe que la demande d’appareils grand public et de puces qui les alimentent reste atone.

La société a déclaré que ses bénéfices d’exploitation étaient tombés à 2 800 milliards de wons (près de 2,1 milliards de dollars) au cours du trimestre de décembre. par rapport avec 4,3 billions de won (3,5 milliards de dollars) un an plus tôtet à peu près conforme à son prévisions de bénéfices partagé plus tôt ce mois-ci.

Malgré cela, Samsung est optimiste quant à une résurgence de la demande d’appareils mobiles cette année.

La société a déclaré aux investisseurs qu’elle prévoyait un rebond du marché des smartphones en 2024, notamment avec le déploiement de nouveaux produits, tels que les smartphones basés sur l’IA, destinés à « entraîner une amélioration de la demande ».

Samsung, qui est également depuis longtemps le premier vendeur mondial de smartphones, a été dépassé par Apple (AAPL) au quatrième trimestre, généralement une période de pointe pour les détaillants en raison de la période des fêtes de fin d’année.

Selon cabinet d’études de marché IDCle fabricant d’iPhone détenait 20,1 % de part de marché mondial en 2023, juste au-dessus des 19,4 % de Samsung.

La firme sud-coréenne a reconnu une « baisse des ventes de smartphones » au cours du quatrième trimestre, tout en notant une reprise de la demande de smartphones haut de gamme par rapport aux trois mois précédents. Les ventes de tablettes ont également bondi, les clients étant attirés par les lancements de nouveaux produits, indique le communiqué.

Samsung lutte contre des vents contraires sur de nombreux fronts. Après une période historique pénurie d’approvisionnement Pendant la Covid, la demande de semi-conducteurs a chuté au cours de l’année écoulée, car la demande des consommateurs pour l’électronique reste faible en raison de l’incertitude économique mondiale. C’est devenu énorme pertes pour Samsung, le plus grand fabricant mondial de puces mémoire.

Mercredi, la firme posté une perte de 14 900 milliards de wons (environ 11,2 milliards de dollars) pour son unité de solutions pour appareils, qui comprend l’activité de puces mémoire, pour 2023, contre un bénéfice de 23 800 milliards de wons (17,8 milliards de dollars) l’année précédente.

Cette année, cependant, le marché devrait se redresser progressivement, « malgré divers obstacles potentiels, notamment les politiques de taux d’intérêt et les problèmes géopolitiques », a déclaré Samsung dans un communiqué. déclaration Mercredi.

La société a réussi à obtenir des prix plus élevés pour les puces mémoire au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent, montrant une légère « amélioration des performances », a-t-il ajouté.

Samsung a toutefois prévenu qu’il continuerait à faire face à des défis. « Alors que les incertitudes macroéconomiques persistantes devraient peser sur l’environnement commercial à court terme, la société s’attend à ce que les bénéfices au premier semestre 2024 montrent une amélioration modérée, avec une amélioration plus significative attendue au second semestre. année », a-t-il déclaré.

Les actions Samsung ont chuté de 1,6% à Séoul mercredi.