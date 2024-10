Samsung One UI 7 vient d’être révélé dans une énorme fuite – voici toutes les nouvelles fonctionnalités

One UI 7, l’interface de Samsung pour Android 15, n’arrivera pas sur les téléphones Galaxy existants avant un certain temps, même après que Samsung ait annoncé la mise à jour lors de sa conférence des développeurs plus tôt ce mois-ci.

Nous n’avons pas obtenu beaucoup d’informations sur ce à quoi s’attendre de One UI 7 lorsque Samsung a mentionné un prochain programme bêta pour la mise à jour. Mais grâce à une énorme nouvelle fuite via Titres Androidnous avons maintenant une idée de la façon dont l’interface utilisateur évolue ainsi que de certaines des nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles avec la mise à jour arrivant l’année prochaine.

Nous savons déjà que One UI 7 est censé être une expérience beaucoup plus rapide et fluide grâce à une fuite vidéo datant du début de la semaine.

Alors, qu’est-ce qui arrive d’autre ?

Icônes repensées

(Crédit image : Samsung)

Les principales icônes auxquelles nous sommes habitués – telles que l’application appareil photo, la calculatrice, l’application téléphone et autres – devraient probablement être repensées avec des symboles modifiés. La refonte a été brièvement évoquée lors du SDC. Actuellement, les icônes principales des applications comportent de simples symboles blancs sur un fond de couleur distincte.

Avec One UI 7, il semble que la symbologie gagnera plus de profondeur et, dans certains cas, de nouvelles couleurs. À titre d’exemple, l’icône actuelle de l’application Appareil photo présente un symbole d’appareil photo découpé sur fond rouge, distinct de l’icône de fleur qui est davantage sur fond rose.

La nouvelle version devrait avoir un fond argenté avec un symbole de caméra beaucoup plus détaillé, tandis que l’icône de la galerie aura un dégradé et plus d’ombrage sur la fleur. De même, l’application Paramètres dans One Ui 7 devrait passer de l’engrenage blanc à un engrenage gris détaillé sur un arrière-plan. Apparemment, la refonte aidera les icônes des applications à apparaître plus distinctes.

De plus, la mise à jour One UI 7 devrait introduire un écran de verrouillage amélioré et une gestion intelligente des notifications, un changement destiné à rendre les alertes entrantes plus distinctes les unes des autres.

Cercle pour rechercher : aide aux devoirs

(Crédit image : Google)

Annoncée par Google lors des I/O en mai, l’aide aux devoirs existe déjà pour les téléphones Pixel 9, mais elle semble arriver sur les appareils Galaxy avec One UI 7.

Fondamentalement, cette fonctionnalité vous permet d’utiliser Circle to Search pour résoudre des problèmes de mathématiques et de physique. Encercler le problème mathématique invite Google à afficher des vidéos, des résultats de recherche associés et des explications sans vous obliger à quitter l’application dans laquelle vous vous trouvez.

Score énergétique

(Crédit image : Futur)

Energy Score a été lancé avec les Samsung Galaxy Watch 7 et Watch Ultra, mais apparemment, l’outil de fitness est mis à jour pour « devenir plus conscient des effets sur votre santé et de votre vie quotidienne ». Encore une fois, les détails étaient rares sur la façon dont le score énergétique s’améliore réellement.

Un bref extrait montre l’application Energy Score donnant des conseils sur la façon d’améliorer votre score énergétique, notamment en trouvant du temps pour vous détendre, en suivant votre sommeil et en encourageant une vie plus active.

Contrôle parental

(Crédit image : fizkes/Shutterstock)

Apparemment, One UI 7 arrivera avec un certain nombre de nouveaux contrôles parentaux, notamment la possibilité d’accéder à des sites Web et à des applications approuvés tout en en bloquant d’autres. Il semble qu’il disposera également d’une fonctionnalité qui vous permettra de vérifier la position de quelqu’un, similaire à l’outil Find My Friend d’Apple qui existe depuis des années maintenant.

Fonctionnalités photo IA

(Crédit image : Tom’s Guide)

Comme pour toute technologie de nos jours, il ne s’agirait pas d’une mise à jour sans de nouvelles fonctionnalités d’IA. Les ajouts supposés dans One UI 7 incluent l’ajout d' »effets en direct » aux images pour une plus grande profondeur, le remodelage des portraits (ou l’apparence d’une image comme une bande dessinée ou un dessin animé 3D) et des mises à jour du moteur visuel Pro qui utilise le « Zoom AI » pour obtenir zoom jusqu’à 100x.

Il a également été affirmé que Sketch to Image, qui a fait ses débuts sur les Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6, deviendrait plus puissant avec des options et des styles supplémentaires.

Il y en aura sûrement d’autres avec One UI 7, mais nous ne saurons pas avant décembre au plus tôt et au plus tard au début de l’année prochaine quand Samsung devrait lancer la mise à jour.

Samsung a confirmé lors de sa conférence des développeurs que One UI 7 arriverait avec les Galaxy S25 et Galaxy S25 Ultra, ces téléphones étant selon les rumeurs, sur le point d’être commercialisés en janvier. Samsung a également indiqué qu’une version bêta du développeur arriverait en décembre, bien qu’aucune date précise n’ait été annoncée.