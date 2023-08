Samsung One UI 6 Beta arrive en Chine, en Inde, en Pologne et au Royaume-Uni

Samsung a lancé la semaine dernière son programme bêta One UI 6 pour les appareils de la série Galaxy S23 aux États-Unis, en Corée du Sud et en Allemagne, mais nous obtenons maintenant la confirmation que la version bêta s’étend à quatre autres pays. Les utilisateurs de Galaxy S23 en Chine, en Inde, en Pologne et au Royaume-Uni pourront bientôt rejoindre le programme bêta One UI 6, comme l’a confirmé le portail Samsung Developers.









Les inscriptions à la version bêta de One UI 6 sont disponibles via l’application Samsung Members

Samsung n’a pas confirmé quand il prévoyait de publier la version bêta de One UI 6 sur les marchés susmentionnés, mais on s’attend à ce que cela se produise plus tard cette semaine. Les utilisateurs de ces pays peuvent suivre tout changement dans l’application Samsung Members. Les séries Galaxy Z Fold5, Z Flip5 et Galaxy S22 devraient toutes recevoir la version bêta de One UI 6 dans les semaines à venir. Voici la liste complète des appareils prévus pour obtenir One UI 6.

