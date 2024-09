Samsung One UI 6.1.1 étend les dernières fonctionnalités de Galaxy AI à encore plus d’utilisateurs dans le monde – Samsung Newsroom Malaysia

KUALA LUMPUR, Malaisie – 9 septembre2024 – Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé l’extension de One UI 6.1.1[1]qui apportera les dernières fonctionnalités d’IA de Galaxy à davantage d’appareils Galaxy grâce à une nouvelle mise à jour. La mise à jour étendra les fonctionnalités d’IA des Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 aux modèles précédents, notamment les séries Galaxy S24, S23, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 et Tab S9. Avec les dernières fonctionnalités avancées en matière de communication, de productivité et de créativité, le système d’exploitation mis à jour améliorera chaque expérience mobile pour les utilisateurs afin d’offrir plus d’intelligence et de commodité.

Communication intuitive sans barrières

Communiquer avec quelqu’un dans une autre langue est simple et facile avec Galaxy AI. Interprète[2] offres Mode d’écoutequi sera désormais disponible sur tous les appareils étendus, et la traduction unidirectionnelle, que vous écoutiez une présentation. Avec Assistance au chatles utilisateurs peuvent facilement rédiger des e-mails, des publications sur les réseaux sociaux et bien plus encore à l’aide Compositeur[3]Les utilisateurs peuvent simplement saisir quelques mots-clés et Galaxy AI générera un message complet en fonction du ton et du style personnel[4] pour révision. Réponses suggérées[5]auparavant disponible uniquement sur le Galaxy Z Flip6, sera désormais disponible sur les appareils de la série Galaxy S24, offrant des réponses rapides depuis le poignet lorsqu’il est connecté à la Galaxy Watch7 ou à la Galaxy Watch Ultra.

Productivité puissante depuis n’importe où

La dernière extension des fonctionnalités de Galaxy AI peut transformer n’importe quel appareil Galaxy en un puissant outil de productivité. Assistance aux notes[6] rend la prise de notes de réunion chronophage une chose du passé, permettant la traduction et la synthèse des notes, tandis que la nouvelle fonction de transcription ajoutée permet de créer rapidement des notes basées sur des enregistrements vocaux. Pour plus de commodité, Traduction de superposition PDF[7] peut facilement traduire et superposer du texte dans des fichiers PDF ou même traduire du texte dans des images et des graphiques. Du croquis à l’image[8] permet d’améliorer les photos en générant une sélection d’options d’image qui complètent parfaitement l’image d’origine sur la base de croquis simples. De plus, les capacités de recherche avancées de Cercle de recherche[9] avec Google, générez rapidement des résultats de recherche et proposez désormais des instructions étape par étape pour résoudre des problèmes mathématiques complexes, ainsi que des fonctionnalités nouvellement ajoutées Recherche de sons[10] fonctionnalité.

La créativité avancée en toute simplicité

Galaxy AI permet aux utilisateurs quotidiens de créer du contenu de qualité professionnelle, qu’ils soient photographes amateurs ou créateurs de contenu en herbe. Créez instantanément des portraits dans une variété de styles tels que des dessins animés en 3D ou des aquarelles avec Studio de portraits.[11] Plus, Ralenti instantané[12] les utilisateurs peuvent ralentir une vidéo de manière transparente tout en conservant une qualité d’image fluide avant de l’enregistrer et de la partager rapidement en quelques étapes simples.

Disponibilité

La mise à jour logicielle de la série Samsung Galaxy S24 sera disponible en Malaisie à partir du 9 septembre. Des mises à jour logicielles pour d’autres appareils Galaxy seront disponibles dans les semaines à venir.

Pour plus d’informations sur Galaxy AI, veuillez visiter :

IA de la galaxie : https://www.samsung.com/my/galaxy-ai/

