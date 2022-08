Samsung One UI 5 : tout ce que vous devez savoir

Samsung vend de nombreux smartphones différents à de nombreux prix différents, mais les modèles ont tous une chose en commun : le logiciel One UI de l’entreprise.

Chaque fabricant de téléphones Android crée son propre “skin” qu’il superpose à Android. Cela signifie que chaque marque a une apparence et une convivialité uniques pour son logiciel, ce qui lui permet d’ajouter des fonctionnalités et des bizarreries de conception qui aident à se différencier.

En tant que l’une des marques Android les plus populaires au monde, Samsung est vraiment un créateur de goût avec son logiciel One UI. Actuellement sur la version 4.1, nous nous attendons à ce que One UI 5 soit lancé avec la version Samsung d’Android 13.

Google, le créateur d’Android, publie généralement la dernière version d’Android chaque année au cours du second semestre de l’année, ses téléphones Pixel obtenant la sortie en premier.

Mais Samsung n’est jamais loin derrière, et vous pouvez parier que la société travaille sur One UI 5 depuis un certain temps.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur One UI 5, quelles pourraient être ses fonctionnalités et quand vous pouvez vous attendre à pouvoir le télécharger si vous possédez déjà un téléphone Samsung ou envisagez d’en obtenir un.

Quand sortira One UI 5 ?

Les versions d’une interface utilisateur ont tendance à dépendre du moment où Google prépare sa propre version d’Android pour une version stable. Samsung propose un programme bêta pour les clients enthousiastes qui souhaitent essayer la nouvelle version du logiciel tôt avant qu’elle ne soit officiellement déployée sur des appareils compatibles.

En 2021, Android 12 n’était pas prêt pour les téléphones Pixel avant octobre, ce qui signifie que Samsung n’a pas pu sortir sa version bêta de One UI 4 avant septembre.

Mais selon Sammobile, la bêta publique One UI 5 2022 pourrait être prête dès juillet. Cela signifie que si vous avez un téléphone Samsung relativement nouveau, comme un modèle de la série S22 ou S21, vous pourrez tester le nouveau logiciel plus tôt.

Mais les logiciels bêta peuvent être bogués car ils existent pour tester les bogues ! Si vous le testez, préparez-vous à être frustré. Pour la plupart des gens, il est préférable d’attendre que Samsung publie une version officielle stable.

La date de sortie réelle de One UI 5 est plus susceptible d’être vers septembre ou octobre, lorsqu’une mise à jour logicielle officielle sera diffusée sur les téléphones Galaxy S, A, Flip et Fold, à peu près au moment du lancement d’Android 13 pour les téléphones Pixel.

Google abandonne généralement sa version bêta publique pour Pixels en mai, pour coïncider avec la conférence I/O de l’entreprise – bien que l’aperçu du développeur pour Android 13 soit disponible depuis février.

Samsung pourrait publier One UI 5 avec ses nouveaux appareils Fold 4 et Flip 4, que nous attendons vers août 2022. Mais la société a en fait lancé le Z Fold 3 et Z Flip 3 en août 2021 avec Android 11 et One UI 3.1 avant de pousser le Mise à jour d’Android 12 plus tard dans l’année, de sorte que les nouveaux pliables pourraient être lancés avec Android 12 et devoir attendre.

Cela dit, GSM Arena a remarqué que la version bêta de One UI 5 était disponible aux États-Unis, en Allemagne et en Corée du Sud début août pour la série Galaxy S22 uniquement. Cela indique que Samsung aligne la version complète de son S22 et de ses appareils pliables quelque temps plus tard cette année, avant le lancement du Galaxy S23 au début de 2023.

Quelles fonctionnalités aura One UI 5 ?

Nous sommes encore loin de One UI 5 – One UI 4.1 n’a été déployé que récemment sur les téléphones Samsung. Il a apporté des améliorations progressives par rapport à la version 4.0, en particulier du côté de l’imagerie avec des mises à jour de l’éditeur de photos et de vidéos de Samsung et de l’application Gallery.

La version 4.0 était plus substantielle, apportant à Android 12 des options de palette de couleurs en fonction du fond d’écran, du thème des icônes Samsung et des contrôles de confidentialité granulaires que tous les téléphones avec Android 12 obtiennent.

One UI 5.0 introduira Android 13 sur les téléphones Samsung avec les nouvelles fonctionnalités supposées que Google apportera à la dernière version, et que Samsung peut choisir d’inclure sur son téléphone.

Celles-ci incluent une interface utilisateur universelle de sélection de photos pour partager des photos avec une application, la possibilité d’utiliser des vignettes client pour les paramètres rapides et de nouvelles autorisations de notification pour ceux qui aiment vraiment contrôler les pings à un niveau approfondi.

L’une des meilleures mises à jour visuelles sera si One UI 5 autorise la thématisation pour toutes les applications. Dans Android 12 et One UI 4, seules les applications Google et Samsung peuvent adopter les couleurs choisies dans le cadre de la fonctionnalité de thème Material You de la version. Cela signifie que les applications tierces ne changent pas de couleur, les développeurs sont donc invités à fournir des icônes d’applications monochromes avec leurs dernières soumissions d’applications pour garantir qu’Android 13 peut thématiser autant d’applications que possible.

S’il s’agit des principales nouvelles mises à jour, One UI 5 sera une mise à jour plus incrémentielle qu’avec One UI 4 et Android 12, étant donné qu’Android 12 a été un changement important pour l’apparence d’Android et a apporté une multitude de nouvelles fonctionnalités.

One UI 5 verra probablement également Samsung apporter quelques modifications visuelles à l’interface pour la moderniser et donner aux gens une sensation de fraîcheur. 9to5Google a remarqué des changements subtils dans l’apparence de One UI 5 à partir d’une source, notant le changement dans les boîtes de dialogue et quelques ajustements aux formes de notification.

Quels téléphones recevront One UI 5 ?

Samsung n’a pas officiellement confirmé lequel de ses combinés sera mis à jour vers One UI 5, mais la bonne nouvelle est qu’il arrivera probablement à beaucoup d’entre eux, surtout s’ils sont sortis en 2020 ou plus tard.

Bien que ses téléphones de la série A moins chers ne le voient peut-être pas, des téléphones tels que le Galaxy S20 et les versions ultérieures de la gamme S devraient obtenir Android 13 et One UI 5.

Mais c’est la fin de la ligne pour le Galaxy S10 de 2019, qui a été lancé avec Android 9 Pie. Il était promis trois mises à jour de version, il restera donc sur Android 12.

Samsung a depuis confirmé que bon nombre de ses appareils à partir de 2020 et plus tard recevront quatre mises à jour de la version Android, y compris tous ses téléphones S20, S21 et S22. Le S10 Lite pourrait également être aperçu car il est sorti beaucoup plus tard que les téléphones S10 d’origine.

Vous devez également vous attendre à ce que chaque modèle de Z Flip voie One UI 5, ainsi que les Z Fold 2 et Z Fold 3.

Les Note 20 et Note 20 Ultra 2020 recevront également la mise à jour, ainsi que la Note 10 Lite publiée à peu près au même moment.

Les téléphones de la série Galaxy A sortis au cours des deux dernières années devraient également voir Android 13 et One UI, y compris les A73, A53, A33, A52 et A52. Même les modèles moins chers comme l’A32 et l’A12 le reprendront probablement aussi.

Nous mettrons à jour cette page au fur et à mesure que nous aurons plus de nouvelles sur One UI 5, alors assurez-vous de revenir pour les dernières.