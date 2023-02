Samsung One UI 5.1 arrive sur les appareils Galaxy actuels aux côtés de la nouvelle série Galaxy S23 – Samsung Global Newsroom

Une nouvelle mise à jour logicielle introduit de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs de Galaxy qui recherchent plus de créativité, de personnalisation et de commodité dans leur expérience mobile

Samsung Électronique a annoncé aujourd’hui One UI 5.1, qui a été récemment dévoilé avec la série Galaxy S23 à Galaxy Unpacked 2023, commencera à être déployé dans le monde entier pour d’autres appareils Galaxy à commencer par la série Galaxy S22,1 Z Fold4, Z Flip4, série S212 et série S20.3 Avec One UI 5.1, les appareils Galaxy offriront une interface visuellement plus attrayante avec de nouvelles fonctionnalités qui permettent une plus grande créativité et personnalisation pour une expérience globale plus pratique.

“One UI 5.1 est l’exemple le plus récent de l’engagement de Samsung à fournir aux utilisateurs de Galaxy les dernières innovations dès que possible”, a déclaré Janghy.tun Yoon, EVP et Senior Executive, Software Office. “Au cours des dernières semaines, nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos fournisseurs de services et nos partenaires opérateurs pour apporter One UI 5.1 aux smartphones et tablettes Galaxy actuels du monde entier dans les quelques semaines suivant l’annonce de la série Galaxy S23..”

Appareil photo de qualité professionnelle et galerie plus attrayante

One UI 5.1 étend les fonctionnalités de l’appareil photo récemment mises à niveau annoncées avec la série Galaxy S23. Les utilisateurs de Galaxy ont désormais une plus grande flexibilité pour créer des photos de qualité professionnelle avec Expert RAW4 fonctionnalités désormais disponibles directement dans le cadre de l’application Galaxy Camera. Sélectionnez simplement “Plus” tout en prenant une photo pour capturer des photos de haute qualité dans leur format brut. De plus, Photo Remaster amélioré basé sur l’IA améliore automatiquement les détails détériorés des images en améliorant la luminosité, en affinant les détails et en effectuant des corrections de couleur même dans les scènes à contre-jour. Il supprime également les ombres et les reflets indésirables pour une photo parfaite.5

De nouvelles améliorations de la navigation facilitent plus que jamais la recherche de photos dans l’application Galerie et la création d’albums de famille partagés.6 Appuyez simplement sur le visage d’une personne sur une photo pour rechercher d’autres images pendant que l’application Galerie recherche les visages d’êtres chers à recommander pour les albums photo de famille.

Une expérience mobile unique personnalisée pour chaque utilisateur

Samsung s’attache depuis longtemps à donner aux utilisateurs de Galaxy un plus grand contrôle sur leurs appareils en personnalisant divers aspects de l’interface utilisateur. One UI 5.1 offre plusieurs nouvelles fonctionnalités intéressantes qui permettent aux utilisateurs d’affiner presque tous les aspects de l’expérience mobile — de l’apparence, aux communications, aux actions et plus encore. Samsung a introduit de nouvelles fonctionnalités qui peuvent comprendre comment les appareils sont utilisés et faire des recommandations en conséquence. Par exemple, le nouveau widget météo dynamique analyse les conditions actuelles et crée un design personnalisé qui reflète le climat. Les modes et les routines ont été étendus pour permettre des fonds d’écran personnalisés, des sonneries, une sensibilité tactile et des polices qui peuvent personnaliser des activités spécifiques pour encore plus de commodité. One UI 5.1 améliore également le widget de suggestions intelligentes7 en ajoutant la possibilité de recommander Spotify8 pistes et listes de lecture basées sur les activités des utilisateurs, telles que la musique pour les voyages en voiture ou la détente.

* Image simulée. UX/UI sujet à changement. Valable uniquement avec Spotify Premium.

Une plus grande connectivité dans tout l’écosystème Galaxy

Samsung a également développé One UI pour apporter une plus grande intégration et connectivité dans tout l’écosystème mobile et a introduit des fonctionnalités soutenant cette mission. Les utilisateurs peuvent profiter d’un écosystème connecté sur leur mobile et leur PC avec le Multi Control étendu entre le Galaxy Book et les smartphones.9 Cela permet aux utilisateurs de partager la souris, le clavier ou le pavé tactile de leur Galaxy Book non seulement avec leur tablette Galaxy, mais désormais également avec certains téléphones Galaxy, ce qui leur permet de copier et coller du texte et de faire glisser et déposer des images d’un appareil à un autre de manière transparente. — comme s’il s’agissait du même appareil unique. De plus, Link to Windows permet aux utilisateurs de naviguer avec Samsung Internet sur leur téléphone pour continuer à parcourir les mêmes pages sur leur PC.dix de manière transparente. Ces pages peuvent également être ouvertes d’un appareil à l’autre, ce qui facilite grandement la vie quotidienne.

Disponibilité

Une mise à jour logicielle UI 5.1 commence à être déployée pour la série Samsung Galaxy S22,1 Z Fold4, Z Flip4, série S212 et série S20.3 Des mises à jour logicielles pour d’autres appareils Galaxy, y compris les Galaxy Z Fold3 et Z Flip3, seront disponibles dans les prochaines semaines.

1 La série Galaxy S22 comprend les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra.

2 La série Galaxy S21 comprend les Galaxy S21, S21+, S21 Ultra et S21 FE.

3 La série Galaxy S20 comprend les Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE et S20 FE 5G.

4 L’application Expert RAW est disponible sur certains modèles, notamment Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, Z Fold4, S21 Ultra, Z Fold3, S20 Ultra, Note20 Ultra et Z Fold2. La disponibilité des fonctions peut varier selon le modèle d’appareil.

5 La gomme d’objet a pris en charge la fonction de gomme d’ombre et de réflexion, et elles sont d’abord disponibles sur Photo Remaster à partir de One UI 5.1.

6 Groupe familial basé sur un compte Samsung requis.

7 La disponibilité des suggestions intelligentes peut varier selon la région ou l’appareil.

8 Pour obtenir des suggestions, les utilisateurs doivent se connecter à un compte Spotify dans la dernière version de l’application Spotify.

9 Multi Control est disponible uniquement sur certains téléphones Galaxy, Galaxy Tab et Galaxy Book. Il fonctionne sur les tablettes avec One UI 4.1 ou supérieur, les téléphones avec One UI 5.1 ou supérieur et la série Galaxy Book lancée en 2021 ou plus tard avec Samsung Settings v1.5 (Intel) ou Samsung Settings v3.3 (ARM). La disponibilité des fonctions peut varier selon le modèle d’appareil. Connexion au compte Samsung requise. Connexions Wi-Fi et Bluetooth activées requises.

dix Les sites Web récents sont uniquement disponibles lors de l’utilisation de l’application Internet Samsung sur un smartphone Samsung Galaxy avec One UI 3.1.1 ou supérieur (Samsung Galaxy S, Note, Z Fold, Z Flip) et un PC Windows avec Windows 10 20H1 ou supérieur. Nécessite les dernières mises à jour de l’application pour Microsoft Phone Link/Link to Windows/Samsung Internet.