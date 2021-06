Samsung One UI 4.0, déjà ?

Lorsque Samsung lance un nouveau téléphone phare, il publie souvent une version mise à jour de son logiciel One UI. Qu’il s’agisse d’un saut vers One UI 2 ou One UI 3.1, on s’attend presque à ce que les nouveaux appareils obtiennent une mise à jour importante par rapport aux appareils plus anciens.

Avec le lancement du Galaxy Z Fold 3 (premier aperçu !), vous commencez à vous demander quelle est la prochaine étape pour One UI. Samsung abandonnera-t-il une actualisation de One UI ou augmentera-t-il simplement sa version jusqu’à ce que Google puisse sortir Android 12 stable ? Selon le leaker Samsung @UniversIce, il semble que le prochain Fold n’obtiendra qu’une mise à jour mineure alors que Samsung se tourne vers One UI 4.0 pour la série Galaxy S.

Bien que le Tweet ci-dessous ne le dise pas, le fait que Samsung testerait One UI 4.0 sur le Galaxy S « le mois prochain », nous laisse croire que Samsung couplera Android 12 avec une nouvelle version One UI. Android 12 offre un certain nombre d’améliorations de l’interface utilisateur sur lesquelles Samsung pourrait certainement s’appuyer avec une interface utilisateur unique actualisée. Cela n’aurait pas non plus beaucoup de sens pour Samsung de fournir One UI 4.0 sur Android 11 sachant qu’Android 12 est si proche de la sortie.

Une interface utilisateur 3.5 n’existe pas

Galaxy Z Fold3 avec une interface utilisateur 3.1.1

La série Samsung S testera One UI 4.0 le mois prochain – Univers de glace (@UniverseIce) 24 juin 2021

À quoi pouvons-nous nous attendre pour les fonctionnalités de One UI 4.0 ? Nous n’en avons vraiment aucune idée, car One UI 4.0 n’a pas du tout fui jusqu’à ce moment. Nous aimerions voir Samsung adopter le thème du fond d’écran d’Android 12, prendre en charge le nouveau panneau de notification et utiliser les améliorations de performances supposées que Google prétend offrir. Après cela, j’espère que Samsung proposera les produits comme ils le font depuis plusieurs années maintenant.