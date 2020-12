La série Samsung Galaxy S20, qui comprend les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra vanille, reçoit maintenant une nouvelle mise à jour qui intègre la version stable One UI 3.0 basée sur Android 11. La mise à jour logicielle est actuellement disponible pour les utilisateurs de Samsung Galaxy S20 aux États-Unis, et elle est déployée sur les unités de smartphone fournies par l’opérateur de réseau américain Verizon. Notamment, un utilisateur de Reddit qui utilise le nom d’utilisateur « Bryan967 » a en outre déclaré que l’unité Galaxy S20 + Verizon recevait désormais le logiciel mobile de nouvelle génération. Au cours des derniers mois, Samsung a publié les versions bêta de One UI 3.0 sur ses téléphones Galaxy premium, bien que le skin personnalisé stable basé sur Android 11 devait être déployé en novembre.

Selon le journal des modifications officiel disponible sur la page d’assistance de Verizon, les smartphones Samsung Galaxy 20 reçoivent également le correctif de sécurité Android de novembre 2020. La version logicielle de la mise à jour est dite RP1A.200720.012.G981VSQU1ZTHK. En termes de fonctionnalités, la nouvelle mise à jour apporte des «bulles» pour épingler les conversations en haut de l’écran et utiliser les fonctionnalités de conversation prioritaires. One UI 3.0 comporte également un panneau rapide amélioré, des barres d’outils, des notifications, des paramètres, etc. De même, les utilisateurs obtiennent également plus de contrôle sur leurs données personnelles partagées avec les applications. Avec des autorisations uniques, les utilisateurs peuvent donner une fois l’autorisation aux applications qui accèdent au micro, à la caméra ou à l’emplacement du téléphone pour fonctionner. En outre, s’il existe une application que l’utilisateur n’a pas utilisée depuis un certain temps, il existe une fonction de réinitialisation automatique des autorisations qui bloquera automatiquement l’accès au micro ou à la caméra jusqu’à ce que l’utilisateur ouvre à nouveau l’application.

Le journal des modifications; cependant, ne détaille pas toutes les fonctionnalités incluses avec One UI 3.0 basé sur Android 11. Notamment, Samsung avait annoncé le mois dernier un tas de fonctionnalités avec la version stable, et vous pouvez trouver toutes les informations ici. Comme prévu, la dernière mise à jour se déroule de manière progressive et Samsung n’a pas encore partagé plus de détails sur la disponibilité mondiale de One UI 3.0 pour les smartphones Galaxy S20. Les utilisateurs aux États-Unis peuvent vérifier manuellement la disponibilité de la mise à jour en accédant à Paramètres> Mises à jour du système> Rechercher les mises à jour du système.

Pendant ce temps, la société de technologie sud-coréenne a récemment révélé que les smartphones des séries Galaxy Fold, Galaxy Z Flip, Galaxy S10 et Galaxy Note 20 recevraient la mise à jour stable d’Android 11 le mois prochain. La série Galaxy S21, qui devrait être lancée en janvier 2021, devrait également arriver avec la version stable One UI 3.0 basée sur Android 11.