Samsung offre une réduction finale de 1 320 $ sur le Galaxy Z Fold 5

Samsung clôture son dernier événement Discover ce week-end et a prolongé certaines de ses meilleures offres jusqu’à la fin. La dernière réduction que nous soulignerons concerne le Galaxy Z Fold 5, qui peut atteindre 1 320 $ de réduction avec la combinaison habituelle de mouvements qui comprend des échanges et des mises à niveau gratuites, ainsi que des modules complémentaires bonus avec des remises importantes.

Voici comment obtenir la meilleure offre Galaxy Z Fold 5 aujourd’hui avant qu’elle ne se termine pour toujours. OK, peut-être pas pour toujours, mais pour ce mois-ci.

1 200 $ D’ÉCHANGE: Les échanges font fonctionner le monde dans le monde de Samsung. Pour obtenir une réduction énorme sur un Fold 5 (test), vous devez échanger le bon appareil et les meilleurs gagnants sont le Galaxy Z Fold 4 et l’iPhone 14 Pro Max à 1 200 $. Vous pouvez également obtenir 1 000 $ avec un Galaxy S23 Ultra ou un iPhone 13 Pro Max. Plusieurs autres appareils atteindront également la barre des 800 $, il y a donc beaucoup de bonnes valeurs commerciales à obtenir.

Pour rappel, lorsque Samsung vous demande un échange, il vous donne alors la valeur sous forme de remise instantanée sur votre commande d’aujourd’hui. Apple ne fait pas cela (sauf si vous le financez). Google ne fait pas ça. Personne ne fait ça. Le programme d’échange de Samsung est le meilleur.

DOUBLE STOCKAGE GRATUIT: Le Galaxy Fold 5 est livré avec 256 Go de stockage de base, ce qui représente en fait beaucoup d’espace. Cependant, si vous investissez dans un appareil comme celui-ci, c’est cette prime et aussi cher, vous pourriez espérer le conserver pendant un certain temps, donc plus vous pourrez stocker. obtenir le meilleur. Pour cette dernière offre, Samsung double le stockage à 512 Go sans frais supplémentaires. Cela représente une valeur de 120 $ et nous permet de bénéficier de la réduction totale de 1 320 $ que nous avons mentionnée ci-dessus.

BONUS 99 $ REGARDER 6: Samsung essaie d’étendre les offres avec des offres groupées pour vous permettre d’investir pleinement dans leur écosystème et un excellent ensemble est celui de la Galaxy Watch 6. Si vous ajoutez une Watch 6 (test) à votre commande de Z Fold 5, vous pouvez l’obtenir pour seulement 99 $ , soit 250 $ de réduction. Il existe d’autres réductions que vous verrez lors du paiement pour 230 $ de réduction sur une Tab S9 et 180 $ de réduction sur les Galaxy Buds2 Pro également, mais ce complément Watch 6 est difficile à battre si vous êtes intéressé par une montre intelligente qui exécute Wear OS.

Pour conclure cet événement Discover, nous avons 1 320 $ d’économies potentielles sur un Fold 5 et c’est assez solide.

Lien vers l’offre Samsung