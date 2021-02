Samsung offre des retours de 100 jours pour les pliables Galaxy Z aux États-Unis

Dans un effort pour inciter les consommateurs à s’engager dans ses derniers et meilleurs produits pliables, Samsung déploie un nouveau programme « acheter et essayer » qui augmente sa fenêtre de retour standard à 100 jours pour les Galaxy Z Flip 5G et Galaxy Z Fold de la société. 2.

Pour adoucir encore plus le pot, Samsung lance également 550 $ US de crédit d’échange « amélioré » sur les appareils approuvés – pour réduire encore le coût – tout en offrant jusqu’à 200 $ de crédit supplémentaire à consacrer aux accessoires.

Cette offre reste actuellement une exclusivité américaine, où le Z Flip 5G coûte généralement 1299,99 $ et le Z Fold 2 5G coûte 1999,99 $ (avant toute réduction). L’offre de 100 jours s’applique également uniquement aux achats de ces appareils effectués directement via la boutique en ligne de Samsung, où la politique de retour standard n’est généralement que de 15 jours. En l’état, l’offre court jusqu’au 1er avril.

GSMArena a contacté l’assistance Samsung pour confirmer certains des points les plus subtils de la politique de retour et a appris que, comme la remise de reprise est appliquée au point d’achat, ceux qui choisissent de retourner leur appareil dans la fenêtre de 100 jours devraient bénéficier un remboursement complet du prix non actualisé de l’appareil (plutôt que de s’attendre à ce que leur appareil d’échange d’origine leur soit retourné et à un remboursement à la valeur d’achat réduite).

Quant au crédit d’accessoires d’une valeur de 200 $, il est soit révoqué, soit, s’il est déjà dépensé, les accessoires achetés avec le crédit doivent être retournés à Samsung. À défaut, Samsung facturera la valeur totale de 200 $ du crédit au client.

Le Galaxy Z Flip 5G et le Z Fold 2 de Samsung font partie des smartphones les plus avancés et les plus aventureux de la société à ce jour, principalement grâce à leurs facteurs de forme pliables. Bien que Samsung n’ait pas publié de chiffres de vente pour ces appareils en particulier, cette dernière offre pourrait résulter de clients hésitants incertains de la durabilité des smartphones pliables en tant que classe d’appareil naissante. De même, leur prix demandé élevé pourrait tout simplement dissuader trop de consommateurs pour que Samsung les vende simplement sans une sorte de réduction ou d’offre.

