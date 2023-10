Samsung offre à ses clients des solutions de sécurité innovantes et démocratisées au SDC23 – Samsung Global Newsroom

Les nouvelles fonctionnalités incluent des mises à jour de Samsung Knox Matrix avec des mots de passe et un cryptage de bout en bout pour les données cloud sauvegardées et restaurées, ainsi que la démocratisation de Samsung Knox Vault.

Samsung Electronics a dévoilé aujourd’hui une gamme d’innovations en matière de sécurité dans son écosystème de produits et de services. Avec la sortie de One UI 6, ces innovations incluent des mises à jour de Samsung Knox Matrix avec des mots de passe et un cryptage de bout en bout pour les données Samsung Cloud sauvegardées et restaurées, ainsi que l’expansion de Samsung Knox Vault à l’écosystème d’appareils plus large. Ces avancées sont conçues pour une ère d’hyperconnectivité, garantissant qu’à mesure que nous entrons dans un monde où plusieurs appareils se connectent et partagent des informations entre eux, l’aspect sécurité n’est jamais compromis. Les mises à jour ont été annoncées lors de la Samsung Developer Conference 2023 (SDC23), qui rassemble des développeurs, des créateurs et des concepteurs pour explorer les expériences connectées puissantes et transparentes de Samsung. Lors de l’événement, Samsung a pu montrer comment ces innovations contribueront à faire avancer le secteur et à offrir aux utilisateurs davantage de moyens de faire en toute sécurité ce qu’ils aiment, aujourd’hui et demain.

« Les innovations les plus solides en matière de sécurité et de confidentialité peuvent aider à protéger votre expérience mobile quotidienne ainsi que votre appareil », a déclaré le Dr Seungwon Shin, vice-président exécutif et chef de l’équipe de sécurité, Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. « Nous nous efforçons plus que jamais d’assurer la sécurité d’un plus grand nombre d’utilisateurs, et nos dernières innovations en matière de sécurité permettent aux utilisateurs de vivre leur vie avec plus d’options et moins d’efforts. — afin que la vie puisse véritablement ouvrir des possibilités, maintenant et pour les années à venir.

Commodité sécurisée dans un monde connecté

La sortie de One UI 6 sur les appareils Galaxy et une mise à jour de Samsung Knox Matrix1 travailler à concrétiser davantage la vision de Samsung d’un avenir où les appareils connectés peuvent se protéger mutuellement au sein d’un écosystème.

L’année dernière, nous avons annoncé que Knox Matrix prendrait en charge Trust Chain, qui permettra aux appareils connectés de se surveiller intelligemment les uns les autres pour détecter les menaces de sécurité et d’envoyer des notifications à d’autres appareils en cas d’attaque. Cela signifiait que si un pirate informatique ciblait un appareil, Knox Matrix pouvait détecter la menace et isoler cet appareil des autres appareils pour assurer la sécurité du reste du système.

Au SDC23, Samsung annonce des mises à jour d’un autre élément clé de Knox Matrix — Credential Sync, qui peut aider à protéger les informations sensibles lorsqu’elles se déplacent entre plusieurs appareils, tels que les appareils Samsung Galaxy, les téléviseurs et les réfrigérateurs Family Hub. Avec l’introduction de One UI 6, Credential Sync offre aux utilisateurs un moyen simple et sécurisé de synchroniser leurs identités et leurs informations d’identification entre leurs appareils Samsung. Le cryptage de bout en bout des données Samsung Cloud sauvegardées et restaurées est également désormais disponible dans Credential Sync.2 Cela garantit que les données ne peuvent être cryptées ou déchiffrées que sur les appareils d’un utilisateur, ce qui signifie que personne ne peut les voir à part l’utilisateur. — même si un serveur est compromis ou si les détails du compte sont volés. À partir de début 2024, les appareils Samsung Galaxy mettront également en œuvre un cryptage de bout en bout lorsque les utilisateurs synchroniseront leurs données avec Samsung Cloud.3

Dans le cadre de Credential Sync, Samsung a également développé de nouvelles façons de gérer et de sécuriser les identités et les informations d’identification pour un futur monde hyperconnecté sous la forme de mots de passe : des informations d’identification numériques qui peuvent être utilisées comme authentification pour les sites Web et les applications. Grâce à One UI 6, Samsung Pass a été mis à jour avec la possibilité d’utiliser des mots de passe,4 marquant une étape importante vers un avenir sans mot de passe où les mots de passe remplacent les mots de passe traditionnels pour offrir une expérience qui est :

Plus rapide : Les utilisateurs peuvent gagner du temps en saisissant le nom d’utilisateur de leur compte sur leur appareil en sélectionnant rapidement le compte auquel ils souhaitent se connecter.

: Les utilisateurs peuvent gagner du temps en saisissant le nom d’utilisateur de leur compte sur leur appareil en sélectionnant rapidement le compte auquel ils souhaitent se connecter. Plus facile : Une fois les clés d’accès enregistrées, les utilisateurs peuvent facilement passer à un nouvel appareil connecté sans avoir besoin de se réinscrire

: Une fois les clés d’accès enregistrées, les utilisateurs peuvent facilement passer à un nouvel appareil connecté sans avoir besoin de se réinscrire Plus sécurisé: Les clés d’accès ne fonctionnent que sur les sites Web et applications enregistrés des utilisateurs, garantissant ainsi une protection contre les attaques de phishing provenant de sites ou d’applications malveillants.

Knox Matrix réalise cette étape révolutionnaire dans l’évolution des mots de passe en offrant un moyen pratique de partager des clés d’accès sur plusieurs appareils sans sacrifier la sécurité. Basés sur les normes internationales FIDO, les mots de passe permettent aux utilisateurs d’utiliser Samsung Pass sur leur smartphone pour se connecter à des applications et à des sites Web via des capteurs biométriques, tels que les empreintes digitales. Avec One UI 6, les clés d’accès peuvent être conservées en dépôt jusqu’à ce que des conditions spécifiques soient remplies. — comme lorsqu’un code PIN, un mot de passe ou un modèle d’écran de verrouillage de l’appareil précédent d’un utilisateur est saisi sur son smartphone Samsung Galaxy. Ces fonctions de dépôt mises à jour dans Knox Matrix élimineront le besoin pour les utilisateurs de mémoriser les mots de passe actuels ou de réinitialiser ceux oubliés, offrant ainsi une commodité et une sécurité renforcée lors du partage d’informations d’identification entre appareils connectés.

De puissantes innovations de sécurité sur davantage d’appareils Samsung

En plus d’innover pour sécuriser les écosystèmes d’appareils du futur, Samsung démocratise également ses innovations de sécurité les plus puissantes pour les appareils d’aujourd’hui. Samsung Knox Vault est renforcé par une expansion au-delà des appareils phares afin de protéger davantage de clients et de leur offrir un plus grand choix d’appareils qu’ils peuvent utiliser en toute sécurité.

Knox Vault peut aider à protéger les données les plus critiques d’un appareil, y compris les informations sur l’écran de verrouillage, telles que les codes PIN, les mots de passe et les schémas. Il construit un environnement d’exécution sécurisé, physiquement isolé du processeur principal et de la mémoire du système et qui est efficace à partir du moment où l’utilisateur enregistre son écran de verrouillage. — les utilisateurs peuvent ainsi profiter de la sécurité dont ils ont besoin sans tracas. Knox Vault peut aider à protéger les clés de sécurité des utilisateurs qui chiffrent leurs données privées stockées dans l’appareil, garantissant ainsi une sécurité totale — même si l’appareil est perdu ou volé.

Solution matérielle et inviolable, Samsung Knox Vault a été créée pour protéger les données privées d’un utilisateur non seulement contre le piratage logiciel, mais également contre les attaques matérielles utilisant des outils professionnels haut de gamme. Initialement lancé sur les appareils phares de Samsung Galaxy, notamment les smartphones des séries S, Z, S FE et les tablettes Tab S, Knox Vault est étendu aux téléviseurs Samsung Neo QLED 8K en 2023 et à l’écosystème Galaxy plus large, y compris les smartphones de la série Galaxy A avec One. UI 6 ou version ultérieure5 en 2024.

Votre écosystème sécurisé, étendu

Le large éventail de mesures de sécurité puissantes permet aux appareils Samsung Galaxy de mieux garantir la confidentialité des utilisateurs, répondant ainsi au besoin de commodité dans une société hyperconnectée avec le soutien d’un véritable engagement en faveur d’une sécurité renforcée des utilisateurs. One UI 6 apporte également des mises à jour du tableau de bord de sécurité et de confidentialité de Galaxy, permettant aux utilisateurs de voir et de contrôler plus facilement que jamais ce qui arrive à leurs données. Les dernières innovations en matière de sécurité et de confidentialité annoncées lors du SDC23 s’appuient sur les fondations sécurisées de Galaxy : sécurité à tous les niveaux, depuis les puces jusqu’aux applications, détection des menaces en temps réel et protection collaborative avec des partenaires de confiance.

1 La disponibilité du Samsung Knox Matrix peut varier selon le modèle et/ou le marché.

2 Le délai de disponibilité peut varier selon l’application. La prise en charge de la sauvegarde et de la restauration des données pour les applications tierces peut varier en fonction des politiques de chaque application.

3 La prise en charge du chiffrement de bout en bout pour la synchronisation des données Samsung Cloud peut varier selon l’application et/ou le service.

4 Disponible sur les appareils Galaxy avec Samsung Pass, prenant en charge One UI 6 ou version ultérieure. La connexion par mot de passe est disponible sur les applications ou les sites Web prenant en charge les clés d’accès.

5 La disponibilité de Samsung Knox Vault peut varier selon le modèle.