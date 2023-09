Samsung offre 980 $ de réduction sur le Galaxy S23 Ultra

Après avoir giflé et gagné des centaines de dollars sur le Galaxy Z Fold 5 et la Tab S9 il y a quelques jours, nous avons une autre très bonne offre Samsung à consulter lors de Samsung Discover. Le Galaxy S23 Ultra offre jusqu’à 980 $ de réduction avec échange et doublement du stockage sans frais supplémentaires.

Il s’agit d’une autre offre simple sur le Galaxy S23 Ultra, alors voyons comment réaliser les plus grosses économies.

ÉCHANGE DE 800 $: Encore une fois, la grande partie des économies provient de l’échange d’un appareil. Le Galaxy S22 Ultra vous offrira la valeur la plus élevée à 800 $ de réduction. Un Galaxy S22+ vous rapportera également 750 $, ce qui semble assez généreux. Les Galaxy S21 Ultra et S21+ coûtent 600 $ chacun, tandis que le Note 20 est tombé à 450 $. Alors vraiment, si vous possédez un S22 Ultra, il est temps d’économiser gros.

Dans le même ordre d’idées, si vous avez un écran fissuré sur l’un de ces appareils, vous pouvez toujours obtenir une valeur d’échange importante. Les S22 Ultra et S22+ avec un écran fissuré valent 600 $. Ce n’est pas mal, non ?

Et parce que nous voulons nous assurer que tout le monde comprend toujours cela, Samsung vous offre aujourd’hui la valeur de reprise sous la forme d’une remise instantanée sur votre achat. Ainsi, 800 $ pour un Galaxy S22 Ultra signifie que vous bénéficiez de 800 $ de réduction sur votre Galaxy S23 Ultra aujourd’hui. Vous envoyez simplement votre échange plus tard pour confirmer auprès de Samsung que vous l’avez eu et que vous méritez cette réduction de 800 $. C’est simple – Tim et moi le faisons depuis des années et des années sans aucun problème.

DOUBLE STOCKAGE GRATUIT: Le modèle de base du Galaxy S23 Ultra est livré avec 256 Go de stockage, mais pour cette offre, Samsung double le stockage à 512 Go gratuitement. Cela représente une valeur de 120 $ et transforme votre téléphone en un monstre de stockage. J’aimerais voir quelqu’un qui a rempli 512 Go de stockage sur un téléphone pendant sa possession. Il faudrait prendre quotidiennement une vidéo 8K en plus de la vidéo 8K, je pense.

Donc, pour récapituler, vous pouvez économiser 800 $ avec un échange et également doubler le stockage à 512 Go (valeur de 120 $) pour obtenir cette économie totale de 980 $.

Vous le méritez, mon ami, et le lien ci-dessous vous permet de réaliser les économies dont vous avez besoin.

Lien vers l’offre Samsung