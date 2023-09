Samsung offre 1 320 $ de réduction sur le Galaxy Z Fold 5

Les économies ne semblent jamais s’arrêter chez Samsung dans les semaines (ou les mois) qui suivent la sortie d’un gros téléphone. Leur nouveau Galaxy Z Fold 5 a bénéficié de quelques promotions très intéressantes depuis son lancement en juillet, mais j’ai une nouvelle offre pour vous aujourd’hui qui les surpasse potentiellement toutes. Nous envisageons jusqu’à 1 200 $ de réduction plus une mise à niveau de stockage gratuite. Oh, et si vous voulez une Galaxy Watch 6, vous pouvez l’ajouter pour 99 $.

Voici comment obtenir cette dernière et meilleure offre Galaxy Z Fold 5.

1 200 $ D’ÉCHANGE: La grosse remise (comme toujours) viendra via l’échange. À l’heure actuelle, Samsung propose ses meilleures valeurs d’échange à ce jour, avec jusqu’à 1 200 $ de réduction instantanée sur un Fold 5.

Pour obtenir ce prix, vous aurez besoin de certains téléphones et actuellement, le Galaxy Z Fold 4 et l’iPhone 14 Pro Max vous rapporteront la totalité de 1 200 $. Si mon suivi est correct, il s’agit de la plus grosse remise à ce jour. Cela dit, il y en a d’autres avec des valeurs gonflées pour cette offre spéciale Samsung Discover. Un Galaxy S23 Ultra vous offrira 1 000 $ de réduction, le Fold 3 ou le S22 Ultra vous offrira 800 $ de réduction, et même un Pixel 7 Pro vous offrira 600 $ de réduction.

Pour rappel, cette remise de reprise est instantanée et est déductible du prix aujourd’hui. Samsung vous demandera simplement d’envoyer votre échange plus tard pour confirmer que vous disposez du téléphone que vous avez déclaré avoir. C’est le meilleur programme d’échange du secteur.

MISE À NIVEAU DE STOCKAGE GRATUITE: Le Galaxy Z Fold 5 commence avec 256 Go de stockage, mais Samsung double encore une fois ce chiffre à 512 Go sans frais supplémentaires. Cela représente une économie de 120 $ en plus de votre remise d’échange.

99 $ REGARDER 6 ADD-ON: Samsung aime proposer des offres groupées pour vous investir pleinement dans son écosystème et un excellent pack est celui de la Galaxy Watch 6. En l’ajoutant à votre commande Fold 5, vous pouvez l’obtenir à 250 $ de réduction, donc pour seulement 99 $. Un bonus plutôt intéressant. Il existe d’autres réductions que vous verrez lors du paiement pour 230 $ de réduction sur une Tab S9 et 180 $ de réduction sur les Galaxy Buds2 Pro également.

Ci-dessus se trouve une économie totale si vous avez appliqué toutes les réductions. Oui, cela représente 599 $ pour un Galaxy Z Fold 5 avec 512 Go de stockage. Vous économisez 1 320 $ sur ce nouveau pliable, ce qui est plutôt insensé.

Le lien est ci-dessous pour obtenir le meilleur prix dont nous venons de vous parler.

Lien vers l’offre Samsung Fold 5