Samsung offre 1 000 $ de réduction sur la Galaxy Tab S9 Ultra

La semaine Samsung Discover est à nos portes et cela signifie des offres pour toutes les choses les plus sophistiquées de Samsung. Nous avons déjà partagé cette solide offre Galaxy Z Fold 5 au cours du week-end, mais alors que la semaine démarre officiellement, nous avons maintenant une promotion de la série Galaxy Tab S9 qui vaut le détour si vous avez besoin d’un écran plus grand à portée de main.

Samsung passe à 1 000 $ de réduction totale sur sa plus grande Galaxy Tab S9 Ultra, 920 $ de réduction sur la Tab S9+et 770 $ de réduction sur la plus petite Galaxy Tab S9.

Comme vous l’avez probablement deviné, vous devrez échanger un appareil pour bénéficier de la remise complète. C’est ainsi que ces choses fonctionnent et cela fonctionnera probablement dans un avenir prévisible. Cependant, Samsung propose une très bonne promotion de double stockage, qui augmente votre stockage (et votre RAM dans certains cas) sans frais supplémentaires. C’est ainsi que nous réalisons des économies totales de 1 000 $.

Voici le détail de cette offre Galaxy Tab S9 et pourquoi c’est l’offre que j’ai conclue il y a quelques semaines.

ÉCHANGE DE 800 $: La Galaxy Tab S9 Ultra et la Galaxy Tab S9+ atteignent actuellement les valeurs d’échange les plus élevées, jusqu’à 800 $ si vous échangez quelque chose comme une Galaxy Tab S8 Ultra contre une Tab S9 Ultra. Les deux autres modèles Tab S8 vous offriraient également 700 $ de réduction. L’ancienne Galaxy Tab S7 a une valeur de 500 $. Pour la Tab S9, les valeurs de reprise baissent un peu. Un exemple est une Tab S8 Ultra d’une valeur de 650 $ au lieu de 800 $. Cependant, la gamme Tab S7 vous rapporte toujours 500 $.

Encore une fois, pour rappel, ces échanges vous offrent une remise instantanée sur le prix d’aujourd’hui. Samsung vous demandera simplement de renvoyer votre ancien appareil plus tard pour confirmer, alors ne mentez pas.

MISE À NIVEAU DE STOCKAGE GRATUITE: Samsung double gratuitement le stockage sur tous les modèles de Tab S9, ce qui signifie passer de 128 Go à 256 Go sur la plus petite Tab S9, et de 256 Go à 512 Go sur la Tab S9+ et la Tab S9 Ultra. La Tab S9 Ultra peut également passer à 16 Go de RAM et 1 To de stockage au prix de 512 Go. Pour la Tab S9, cela signifie également une augmentation de la RAM de 8 Go à 12 Go.

Ces mises à niveau valent 120 $ de réduction lors du saut initial. Le passage à 1 To-16 Go pour le S9 Ultra représente une mise à niveau gratuite de 300 $.

99 $ REGARDER 6 ADD-ON: En bonus, si vous souhaitez ajouter une Galaxy Watch 6 à votre achat de la série Tab S9, Samsung vous permettra de le faire pour 99 $ de plus. C’est 250 $ de réduction, au cas où vous vous poseriez la question.

En ce qui concerne les prix finaux, si vous disposez de tous les échanges, vous pouvez obtenir la Galaxy Tab S9 Ultra entièrement chargée pour 519 $ (au lieu de 1 619 $).

Le lien ci-dessous devrait vous fournir toutes les offres et promotions dont je viens de parler.

Lien vers l’offre Samsung Galaxy Tab S9