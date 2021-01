Aujourd’hui, Samsung a officialisé la date de son lancement du Galaxy S21. L’événement #SamsungUnpacked se déroule dans 10 jours, le 14 janvier à 16h00 CET (20h30 IST), sous le slogan « Bienvenue dans l’épopée quotidienne ».

Le teaser de l’événement montre une triple caméra à l’intérieur d’un cube givré – c’est la conception du nouveau module de caméra de la série Galaxy S21.

Il est clair que Samsung présentera le Galaxy S21, le Galaxy S21 + et le Galaxy S21 Ultra. Il est fort probable que Samsung dévoilera également les écouteurs véritablement sans fil Galaxy Buds Pro avec annulation active du bruit, ainsi que le traqueur d’objets Bluetooth Galaxy SmartTag – un concurrent direct des populaires trackers Tile et une longueur d’avance sur les AirTags d’Apple.

Vos expériences sont sur le point de devenir encore plus épiques le 14 janvier 2021.

Regarder #SamsungUnpacked en direct sur https://t.co/D6nxws2O4T pic.twitter.com/IVKmxn3Epv – Samsung Mobile (@SamsungMobile) 3 janvier 2021

Le Galaxy S21 Ultra est l’héritier apparent de la couronne phare de Samsung. Il apportera un certain nombre d’améliorations par rapport au Galaxy S20 Ultra, comme un écran avec un taux de rafraîchissement variable (jusqu’à 120 Hz) et une résolution QHD +, un nouvel appareil photo périscope 10x, un autre téléobjectif 3x, un nouveau capteur 108MP amélioré et un support S Pen .

Les Galaxy S21 et S21 + seront similaires à leurs prédécesseurs avec des caméras triples pour la plupart inchangées, des batteries légèrement plus grandes et de nouveaux processeurs plus rapides. Contrairement à la gamme Galaxy S20 de l’année dernière, seul le Galaxy S21 Ultra aura un écran incurvé, QHD + et un panneau arrière en verre, tandis que le Galaxy S21 / S21 + aura des écrans plats 1080p sans taux de rafraîchissement variable (donc 60 Hz ou 120 Hz) et arrière en plastique. panneaux.

Les trois appareils utiliseront un processeur Snapdragon 888 aux États-Unis et en Corée et l’Exynos 2100 partout ailleurs.

Nous couvrirons l’événement, alors restez à l’écoute!