Samsung obtient le traitement Gorilla Glass DX

Corning a annoncé Verre Gorille DX pour les appareils photo des smartphones cette semaine, Samsung étant le premier à utiliser le nouveau verre résistant aux rayures.

Selon Corning, ces nouveaux composites Gorilla Glass fourniront non seulement des couvercles d’objectif de caméra pour appareils mobiles avec une résistance aux rayures et une durabilité améliorées par rapport aux revêtements traditionnels, mais également des performances optiques améliorées. Dans l’ensemble, si votre prochain téléphone a ce nouveau Gorilla Glass DX, cela devrait être bon.

En capturant 98 % de la lumière pour l’objectif de la caméra, nos composites de verre augmentent la pleine capacité de la conception de la caméra et aident à créer des images et des vidéos de haute qualité. Nos produits Gorilla Glass DX offrent la meilleure combinaison de performances optiques et de protection de l’industrie pour une expérience client ultime.