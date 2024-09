Samsung nous rappelle que le Galaxy S24 Ultra est son meilleur téléphone photo

Alors que les derniers modèles pliables de Samsung et la gamme Galaxy S25 de l’année prochaine attirent tous les regards, la société nous rappelle le Galaxy S24 Ultra et comment il possède la configuration d’appareil photo la plus professionnelle de tous les téléphones Galaxy.

Dans un nouveau communiqué de presse Dans un communiqué de presse publié en mars, Samsung évoque toutes les fonctionnalités qui font du Galaxy S24 Ultra un appareil si intéressant pour les amateurs de photographie. Sans surprise, Samsung commence par parler des capteurs photo haute résolution.

Le Galaxy S24 Ultra possède la configuration d’appareil photo la plus puissante de tous les produits phares de Galaxy

Le Galaxy S24 Ultra est doté d’un appareil photo principal de 200 MP, qui a été vu pour la première fois sur le Galaxy S23 Ultra. Il dispose également d’un téléobjectif périscopique 5x de 50 MP, qui remplace l’appareil photo à zoom 10x de 10 MP que l’on trouve sur les Galaxy S21 Ultra, S22 Ultra et S23 Ultra.

Cet objectif 50MP offre des détails accrus dans les prises de vue avec zoom longue portée et, comme l’appareil photo principal, prend également en charge l’enregistrement vidéo 8K (aucun autre téléphone phare Galaxy ne prend en charge l’enregistrement 8K sur plusieurs appareils photo).

En plus de l’enregistrement vidéo 8K sur deux caméras arrière, le S24 Ultra est le seul téléphone Samsung capable d’enregistrer des vidéos 4K à 120 ips. Il prend également en charge le mode Portrait Video pour les vidéos bokeh cinématographiques, bien que cette fonctionnalité soit disponible sur les téléphones phares Galaxy depuis 2019.

Samsung met également en avant la fonction Nightography, un mot sophistiqué qui désigne les détails cachés qui permettent au téléphone de capturer des images de haute qualité dans des conditions de faible luminosité. Grâce à un capteur et une taille de pixel plus grands sur le téléobjectif 5x par rapport au téléobjectif 10x des téléphones précédents, les photos de nuit sont particulièrement meilleures à un grossissement de 5x et plus.

Les photos prises par le Galaxy S24 Ultra peuvent être traitées via la fonction d’édition générative de Galaxy AI. L’édition générative vous permet de repositionner et de supprimer des objets et des personnes des photos et peut remplir l’espace existant occupé par ces objets et personnes avec du contenu généré par l’IA.

L’édition générative n’est pas exclusive au Galaxy S24 Ultra. Le Galaxy S24, le Galaxy S24+ et tous les téléphones phares lancés par Samsung depuis 2022 le prennent également en charge. Il fait partie de la suite Galaxy AI qui a été introduite avec One UI 6.1 plus tôt cette année.

Le Galaxy S24 Ultra a été doté de fonctionnalités telles que Portrait Studio et Sketch to Image avec la mise à jour One UI 6.1.1 récemment publiée. Portrait Studio vous permet de convertir des selfies et des photos de personnes en portraits artistiques, tandis que Sketch to Image peut transformer vos simples gribouillages en œuvres d’art.