Samsung nomme son héritier condamné Lee Jae-yong au poste de président exécutif

Cette décision cimente la réhabilitation de Lee au sein de l’entreprise familiale, après avoir été emprisonné en 2017 pour avoir soudoyé l’ancienne présidente sud-coréenne, Park Geun-hye. Le scandale de corruption très médiatisé a déclenché des protestations nationales et conduit à la destitution et à la destitution de Park.

Le conseil d’administration de Samsung a déclaré dans un bref communiqué qu’il avait “approuvé la nomination de Jay Y. Lee au poste de président exécutif de la société”. Le conseil d’administration a cité “l’environnement commercial mondial incertain actuel et le besoin pressant d’une responsabilisation et d’une stabilité commerciales renforcées”, pour prendre sa décision, ajoute le communiqué.

Lee, 54 ans, avait déjà été considéré comme le dirigeant de facto de Samsung après que son père et ancien président Lee Kun-hee soit tombé malade et soit décédé plus tard en 2020. Lee Kun-hee avait également été reconnu coupable séparément de corruption et d’évasion fiscale, puis pardonné.