Samsung ne cache plus la barre de navigation gestuelle et supprime les gestes

Lorsque Google a introduit la navigation gestuelle sur Android, il a conservé un « indice gestuel » sous la forme d’une petite barre située en bas de l’écran. Certaines marques, dont Samsung, ont offert la possibilité de supprimer la barre de navigation gestuelle de la vue ou d’utiliser une forme de gestes totalement différente, mais les deux sont supprimés avec la série Galaxy S24.

Sur le Série Galaxy S24, Samsung supprime deux de ses options de navigation gestuelle pour les utilisateurs. Le premier est la possibilité de masquer la barre de navigation gestuelle. Les gestes fonctionnent toujours lorsque cette barre est supprimée, il n’y a tout simplement pas de tampon entre le bas de l’écran et l’application visible, ce qui entraîne parfois quelques petits problèmes d’utilisation.

Dans One UI 6.0, Samsung offre la possibilité de masquer la barre de navigation gestuelle en activant « Astuce gestuelle ». Il est activé par défaut. Sur le Galaxy S24, cette option est totalement supprimée, comme illustré ci-dessous.

Au-delà de cela, Samsung abandonne également sa propre approche de la navigation gestuelle. Cette option permettait aux utilisateurs de faire glisser leur doigt vers le haut là où se trouveraient les boutons de navigation typiques. La solution a toujours semblé un peu à moitié cuite, mais a fonctionné raisonnablement bien. Sur la série Galaxy S24, il est complètement supprimé.

Vraisemblablement, ces deux décisions sont liées au nouveau Circle to Search de Google, qui utilise un appui long sur le bouton d’accueil de la barre de navigation ou sur la barre de gestes pour lancer la nouvelle interface. Ce n’est pas non plus une grande surprise que Samsung fasse ce changement dans ce but, car la grande majorité des utilisateurs de Samsung utilisent une navigation à trois boutons.

































One UI 6.0 sur le Galaxy S23 Ultra en mode sombre vs One UI 6.1 sur le Galaxy S24 Ultra en mode clair

Pour être tout à fait clair, Samsung ne supprime pas complètement la navigation gestuelle, comme le montrent clairement les captures d’écran ci-dessus. Samsung supprime sa propre solution de navigation gestuelle, ainsi que la possibilité de désactiver la barre « indice de geste ».

Est-ce que cela s’appliquera à d’autres appareils Samsung ? C’est difficile à dire pour l’instant. Dans les dernières mises à jour de One UI 6.0, ces options restent sur des appareils comme le Galaxy Z Fold 5. Nous ne saurons pas avec certitude si Samsung supprimera complètement cela sur les appareils existants jusqu’à ce que One UI 6.1 commence à être déployé, mais il semble certainement que le l’option a disparu pour les versions futures.

