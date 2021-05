Samsung met fin au support de la série Galaxy S8

Samsung a officiellement retiré la série Galaxy S8 de sa liste d’appareils pris en charge après un peu plus de quatre ans de mises à jour.

Jusqu’à présent, les anciens téléphones phares recevaient des mises à jour semestrielles. Fait intéressant, le Galaxy S8 Active est toujours pris en charge pour les mises à jour de sécurité trimestrielles, tandis que le Galaxy S8 Lite pour les mises à jour semestrielles.

La dernière mise à jour reçue par le Galaxy S8 était le correctif de sécurité d’avril 2021.

La série Samsung Galaxy S8 a été lancée en avril 2017 avec les nouveaux écrans 18,5: 9 alors à format large, qui ont inauguré la nouvelle navigation à l’écran (oui, avant le Galaxy S8, il y avait des boutons physiques d’accueil, de retour et récents) et un incontournable des spécifications haut de gamme de Samsung – des écrans Super AMOLED nets, des processeurs phares Exynos et Snapdragon, une classification IP et un stockage extensible et une qualité de construction exquise avec du métal, du verre et des lunettes minces.

La source | Passant par