Samsung met en lumière ses efforts en matière de développement durable lors du Galaxy of Impact – Samsung Global Newsroom

A San Francisco le 31 janvierSt, Samsung Electronics a accueilli Galaxy of Impact, l’événement soulignant comment Galaxy propose des solutions durables qui aident à ouvrir des possibilités pour un avenir meilleur. Au cours des tables rondes, les responsables et partenaires de Samsung en matière de développement durable ont parlé des mesures prises par Samsung aujourd’hui — et dans le futur — mettre la durabilité au centre de ses innovations. L’événement a dévoilé de nouvelles fonctionnalités durables de la série Galaxy S23, mettant en lumière la manière dont Samsung s’efforce d’intégrer la durabilité tout au long du cycle de vie de la conception et de la production. Ces efforts incarnent l’accent mis par Samsung sur la conception d’appareils plus durables et innovants qui minimisent l’impact environnemental sans compromettre la qualité.

Galaxy of Impact a également souligné l’importance pour les organisations de travailler ensemble dans tous les secteurs et de créer des outils et des technologies innovants qui permettent aux communautés du monde entier d’atteindre les objectifs mondiaux. Les dirigeants de l’organisation partenaire de Samsung, la Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), et son initiative dirigée par des jeunes Génération17, un projet conjoint entre Samsung et le PNUD lancé en 2020 pour progresser davantage sur les objectifs mondiaux, a parlé du pouvoir des entreprises mondiales pour résoudre les problèmes environnementaux et sociétaux les plus urgents d’aujourd’hui.

Le premier panel a souligné comment Samsung et la série Galaxy S23 permettent à chaque utilisateur Galaxy d’adopter un mode de vie plus durable.

Les leaders de la technologie et du développement durable de Samsung ont discuté de leur travail pour atteindre les objectifs 2025 et 2030 en innovant pour concevoir des produits plus durables. La nouvelle série Galaxy S23 représente ces efforts en minimisant l’empreinte environnementale de Samsung tout en maximisant les performances.

Inhee Chung, vice-présidente du Corporate Sustainability Center de Samsung Electronics, a donné le coup d’envoi du panel en donnant un aperçu du nouvel engagement de Samsung envers son concept de durabilité au quotidien. “C’est l’idée qu’en intégrant la durabilité dans la conception des produits et l’expérience utilisateur, nous et les milliards d’utilisateurs de nos produits pouvons contribuer à une planète plus saine et plus vivable”, a-t-elle déclaré.

Chung a déclaré : « La durabilité au quotidien est fondée sur l’objectif d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici la fin de 2030 pour notre division Device eXperience (DX), et dans le cadre de la division DX, l’activité Mobile eXperience (MX) de Samsung est essentielle pour aider respectons notre engagement. Elle a ajouté : « MX Business vise à atteindre ses propres objectifs de développement durable — incorporer des matériaux recyclés dans tous les produits mobiles, éliminer les plastiques dans les emballages, atteindre zéro consommation d’énergie en veille pour les chargeurs de smartphones et atteindre zéro déchet en décharge d’ici 2025. »

Won-Joon Choi, vice-président exécutif, responsable du bureau de R&D mobile, Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics, s’est concentré sur la façon dont les engagements de Samsung en matière de développement durable prennent vie dans la nouvelle série Galaxy S23. “Pour Samsung, les percées en matière de durabilité peuvent être des percées en matière de performances”, a-t-il souligné. “Nous visons à créer une expérience dans laquelle vous n’avez pas à sacrifier les choses que vous aimez pour être un consommateur plus soucieux de l’environnement.” Il a ajouté que la série Galaxy S23 a été “construite avec innovation et durabilité sans compromis, et elle permettra aux utilisateurs d’avoir un impact positif tout en profitant d’une excellente expérience mobile”.

Choi a expliqué que, grâce à la série Galaxy S23, Samsung “fournit un appareil hautes performances qui répond aux normes de qualité les plus élevées tout en utilisant plus de matériaux recyclés que tout autre smartphone Galaxy à ce jour”. Il a ensuite souligné que “Samsung a augmenté la quantité de matériaux recyclés de six composants internes dans le Galaxy S22 Ultra à 12 composants internes et externes dans le Galaxy S23 Ultra”.

Il a poursuivi en expliquant que la série Galaxy S23 utilisait davantage de plastiques recyclés et de l’aluminium et du verre recyclés pré-consommation nouvellement incorporés.

Choi a souligné que tous ces efforts sont «des pas significatifs dans la bonne direction, nous aidant à étendre l’héritage Galaxy pour qu’il soit plus qu’une simple innovation pour la performance. Ce sont des innovations conçues en pensant à la planète et à vous.

Mark Newton, directeur, responsable de la durabilité de l’entreprise chez Samsung Electronics America, a souligné que “nous travaillons avec diligence pour prolonger le cycle de vie de nos appareils afin d’encourager les utilisateurs à profiter de manière fiable des performances optimisées du Galaxy aussi longtemps que possible”. Il a souligné: «La série Galaxy S23 a été conçue pour durer plus longtemps, optimisant la durabilité avec une résistance à l’eau et à la poussière IP68. Nous fournissons également cinq ans de mises à jour de sécurité et quatre générations de mises à niveau du système d’exploitation.

Il a ajouté : « Aux États-Unis, les clients peuvent utiliser nos programmes Certified Re-Newed et Trade-In pour nous envoyer leurs anciens appareils afin qu’ils soient remis à neuf et réutilisés. Nous nous associons également à iFixit, la principale communauté de réparation en ligne, pour permettre aux utilisateurs de réparer leurs propres appareils avec des kits d’auto-réparation. Il a également expliqué comment Samsung poursuivra « ses efforts pour améliorer la circularité des ressources tout au long du cycle de vie du produit ».

Newton a également expliqué que la série Galaxy S23 présente un emballage repensé qui utilise du papier 100% recyclé pour la boîte d’emballage et les protecteurs de couverture avant et arrière.

Chaque panéliste a exprimé son enthousiasme et ses espoirs pour l’avenir de la durabilité chez Samsung. Tous ont convenu qu’il y aura des défis encore plus grands à venir ; cependant, les panélistes ont souligné qu’en travaillant ensemble, Samsung peut avoir un impact positif et tangible pour les gens et la planète.

Le deuxième panel a approfondi le partenariat de Samsung avec le PNUD et leurs efforts conjoints pour atteindre les objectifs mondiaux.

Ensemble, Samsung et le PNUD ont créé l’application Samsung Global Goals, qui collecte des fonds pour les projets du PNUD et amplifie les histoires sur Generation17, un groupe de 14 jeunes leaders de divers pays du monde travaillant vers les objectifs mondiaux et inspirant les jeunes à faire de même. . Les dirigeants du PNUD et de Samsung ont été rejoints par deux jeunes leaders de la génération 17, qui ont appelé le public à faire entendre leur voix pour accélérer les progrès de l’Agenda 2030.

Boaz Paldi, directeur de la création au PNUD, a ouvert le panel en déclarant : “En ce qui concerne les 17 objectifs mondiaux, je ne saurais trop insister sur l’importance de ce qui est en jeu ici”. Il a poursuivi : « Pour aider le monde à atteindre [the Global Goals] D’ici 2030, le PNUD joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de solutions intégrées dans les communautés les plus en retard. En bref, nous aidons les communautés et les gouvernements à mettre en place les structures et les politiques qui aident à relever ces défis mondiaux. »

Paldi a également expliqué le partenariat du PNUD avec Samsung pour dévoiler la puissance derrière les vastes ressources et l’échelle mondiale de Samsung. Il a déclaré : « En 2019, nous avons créé l’application Samsung Global Goals, une application mobile basée sur l’éducation et les dons qui informe les gens sur les objectifs mondiaux et les encourage à agir simplement en utilisant leur smartphone. Aujourd’hui, l’application est préinstallée sur près de 300 millions d’appareils Galaxy dans le monde. Et grâce au dévouement et à la passion de la communauté mondiale Galaxy, nous avons contribué à générer plus de 10 millions de dollars pour les programmes et initiatives mondiaux du PNUD.

Le créateur de l’application Samsung Global Goals, Sergey Lossev, directeur principal de la gestion de projet chez Samsung Electronics, a souligné qu’il a toujours « été passionné par l’idée de rendre le monde meilleur ». Pour ce faire, son équipe “a décidé de créer un hub centralisé pour l’impact social directement sur un appareil qui est devenu un élément essentiel des smartphones Galaxy. L’application vise à accroître la sensibilisation et à collecter des fonds pour le travail du PNUD dans le monde entier. »

Deux jeunes leaders de la génération 17 assis à côté de Paldi et Lossev et a réitéré comment le PNUD, Samsung et l’application Samsung Global Goals ont grandement profité à leurs plateformes.

Tamara Gondo, Generation17 Young Leader (Indonésie), a expliqué qu’en rejoignant Generation17 et en obtenant la reconnaissance de Samsung et du PNUD, son entreprise sociale B2B Liberty Society “a été exposée à plus de 10 millions de personnes dans le monde, ouvrant nos portes pour se connecter à des partenaires en Malaisie , Londres et aujourd’hui, à San Francisco. Gondo a poursuivi : « Pour des organisations comme Samsung, le PNUD et les médias d’information, il s’agit d’utiliser leur pouvoir et leur influence pour effectuer des changements dans leurs sphères d’influence.

Máximo Mazzocco, Generation Young Leader (Argentine), a ensuite expliqué que le partenariat Generation17 a aidé à développer son Eco House à but non lucratif environnemental, “nous aidant à passer d’une organisation pour les jeunes en Argentine à l’une des plus grandes organisations dirigées par des jeunes dans le mouvement climatique .” Il a ajouté que nous avons eu « la chance de changer le récit et d’avoir un impact à l’échelle mondiale », et que nous devons travailler dans tous les secteurs afin de progresser vers la réalisation des objectifs mondiaux.

Exploiter la puissance de Galaxy pour offrir des solutions durables

Galaxy of Impact met en évidence les progrès réalisés par Samsung pour intégrer la durabilité à chaque niveau de l’entreprise. Cet événement représente également le parcours stimulant de Samsung pour atteindre ses engagements 2025 et 2030 et progresser vers les objectifs mondiaux. Le chemin à parcourir ne sera pas facile; Cependant, les dirigeants de Samsung se sont engagés à collaborer avec des partenaires pour concevoir des solutions qui permettent à chaque utilisateur de Galaxy d’intégrer la durabilité dans sa vie quotidienne.