Samsung Electronics invite tous les clients, partenaires et fans de l’affichage numérique de Samsung à visiter la dernière de sa série de vitrines d’expérience virtuelle (VX), axées sur les environnements de salle de contrôle.

L’expérience emmène les visiteurs dans une visite virtuelle du portefeuille complet d’écrans de Samsung à travers une variété de zones virtuelles, y compris une salle de contrôle stratégique, en plus d’une salle de contrôle des finances et d’une salle de visioconférence. En tant que leader sur le marché de l’affichage numérique pendant 12 années consécutives, Samsung comprend l’importance d’une salle de contrôle toujours active et performante.

Au cœur de toute salle de contrôle se trouve un grand mur vidéo. Avec des expositions dédiées à l’écran modulaire de Samsung, The Wall, ainsi qu’à d’autres écrans LED et muraux vidéo intérieurs de son portefeuille, la vitrine invite les visiteurs à en savoir plus sur les offres de la société dans ce domaine. En plus d’offrir l’occasion de découvrir comment les moniteurs haute résolution et les moniteurs incurvés ultra-larges de Samsung peuvent être utilisés pour améliorer l’efficacité de n’importe quel environnement de salle de contrôle, la vitrine offre également un aperçu de plus près de l’écran Crystal UHD QM75R, qui est optimisé pour les salles de visioconférence.

L’événement VX de la salle de contrôle présente les dernières innovations de l’activité d’affichage visuel de Samsung, mettant en évidence des solutions idéales qui peuvent garantir que toute salle de contrôle est capable de capturer des détails critiques, d’améliorer la productivité et de fonctionner en toute sécurité.

Parallèlement aux démonstrations approfondies de produits, des études de cas client perspicaces, y compris des transformations majeures de la salle de contrôle pour les organisations militaires, aériennes et gouvernementales dans le monde entier, de l’Asie du Sud à l’Amérique latine.

Pour découvrir la vitrine par vous-même et en savoir plus sur ce que les dernières solutions et innovations d’affichage visuel de Samsung peuvent faire pour améliorer votre salle de contrôle, veuillez visiter https://bit.ly/3sD5n9v.