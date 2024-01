Samsung met en lumière la possibilité d’outils Galaxy AI payants

Une note de bas de page dans l’annonce officielle du Galaxy S24 a soulevé des questions sur les projets de Samsung de distribuer des fonctionnalités d’IA en 2025. Cette note suggère que les fonctionnalités d’IA similaires à celles introduites avec le Galaxy S24 ne seront pas gratuites indéfiniment et que la société peut facturer des frais pour son IA. outils à partir de 2025. Mais, selon un nouveau rapport, il n’y a pas de réponse toute faite, et les plans de Samsung pourraient être un peu plus élaborés.

Samsung pourrait continuer à intégrer gratuitement certains outils d’IA dans ses appareils Galaxy de nouvelle génération tout en facturant des frais pour d’autres. ETTélécom cite le président de Samsung Mobile, TM Roh, en disant :

« D’après notre analyse, les besoins en matière d’IA mobile sont variés. Ainsi, certains consommateurs se contenteront d’utiliser gratuitement les capacités de l’IA. Ensuite, certains clients pourraient également souhaiter des capacités d’IA encore plus puissantes et même payer pour cela.

TM Roh affirme que Samsung prendra en compte tous ces facteurs lorsqu’il décidera d’un plan d’action pour la distribution d’outils basés sur l’IA à l’avenir.

Toutes les fonctionnalités du Galaxy AI ne seront pas retenues contre rançon

Il semble que Samsung pourrait emprunter une page à ChatGPT. Ce dernier service est gratuit, mais les utilisateurs peuvent payer une redevance mensuelle en échange de temps de réponse plus rapides et d’un accès garanti aux heures de pointe.

On ne sait pas exactement où Samsung tracerait la frontière entre les fonctionnalités gratuites et payantes du Galaxy AI, mais il est possible que la société commence à facturer de l’argent pour de futurs outils d’IA plus puissants qui pourraient s’appuyer davantage sur le cloud computing pour accomplir leurs tâches.

Quoi qu’il en soit, il est peu probable que ces changements potentiels dans la manière dont Samsung proposera des fonctionnalités d’IA, payantes ou gratuites, se produiront avant que la série Galaxy S25 ne devienne officielle l’année prochaine.

Note de l’éditeur: Samsung supprime les fonctionnalités existantes du Galaxy AI et les conserve derrière un paywall à partir de l’année prochaine. Espérons que la société soit consciente que la suppression de ce qui est désormais une fonctionnalité essentielle de One UI pour ensuite la restituer moyennant un prix provoquera des troubles parmi les fans de Galaxy.

Cependant, facturer des frais pour des fonctionnalités d’IA plus avancées qui n’existent pas encore et qui pourraient être développées à partir de 2025 semble plus plausible. Néanmoins, je pense que l’entreprise devra trouver l’équilibre parfait entre l’IA gratuite et payante pour éviter les critiques et devra justifier l’existence d’un niveau payant au-delà de tout doute raisonnable. « Les utilisateurs sont prêts à payer pour une meilleure IA » n’est peut-être pas suffisant.