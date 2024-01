Samsung met en garde contre les fonctionnalités d’IA payantes du Galaxy S24 Ultra

Mis à jour le 21 janvier : article initialement publié le 19 janvier.

Samsung va-t-il déplacer certaines de ses fonctionnalités Galaxy AI derrière un paywall dans deux ans ? Le Page produit du Galaxy S24 Ultra suggère que tel est le cas.

Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy Unpacked 2024, Londres, Royaume-Uni EWAN SPENCE

Note de Samsung sur le Galaxy AI Les fonctionnalités peuvent être trouvées dans les notes de bas de page de la page Galaxy S24 Ultra sur le site américain : « Les fonctionnalités Galaxy AI seront fournies gratuitement jusqu’à fin 2025 sur les appareils Samsung Galaxy pris en charge. Des conditions différentes peuvent s’appliquer pour les fonctionnalités IA fournies par des tiers. »

Les services d’abonnement aux logiciels ne sont pas inconnus : Adobe propose plusieurs abonnements dans son portefeuille, et les consommateurs sauront qu’ils peuvent acheter du stockage supplémentaire auprès des services cloud pour augmenter le stockage. Si les services Galaxy AI devenaient une fonctionnalité payante, combien les consommateurs seraient-ils prêts à payer pour jouer ? La maximisation des revenus et la maximisation du nombre d’utilisateurs devraient être équilibrées par Samsung si l’entreprise décidait de s’engager dans cette voie.

Le Galaxy AI de Samsung fonctionne à la fois sur l’appareil et dans le cloud, et il n’est pas clair si une distinction sera établie entre les deux services. Plusieurs fonctionnalités du Galaxy AI nécessitent une connexion Internet et un compte Samsung. À mesure que l’utilisation d’outils d’IA se généralise, l’offre de services d’IA robustes dans le cloud pourrait entraîner un coût important.

Samsung peut-il rendre le Galaxy AI suffisamment attrayant pour que les consommateurs ressentent un besoin pressant d’acheter le service ?

Mise à jour : dimanche 21 janvier : Bien que le Galaxy AI ait fait des débuts impressionnants et constituera un élément clé de l’histoire du Galaxy S24, il n’y aura qu’une petite fenêtre d’exclusivité accordée aux nouveaux combinés. La société sud-coréenne a confirmé son intention de déployer Galaxy AI sur les téléphones plus anciens.

Parler à l’autorité Androida déclaré un porte-parole : « De nombreuses fonctionnalités Galaxy AI introduites sur le Galaxy S24 seront également prises en charge sur les modèles précédents, notamment la série Galaxy S23, le Galaxy S23 FE, le Galaxy Z Fold 5 et Flip 5 et la série Galaxy Tab S9 d’ici le premier semestre 2024. restez à l’écoute pour plus de détails. “

Galaxy AI est considéré comme un produit autonome disponible dans toute la gamme Galaxy, ce qui diminue l’impact de la famille Galaxy S24. Il s’agit peut-être des premiers smartphones Samsung dotés de l’IA, mais l’attrait de la mise à niveau à partir d’un appareil plus ancien a été affaibli… en fonction des fonctionnalités de l’IA qui seront utilisées et à quel prix.

Invitation Samsung Galaxy Unpacked (début 2024). Salle de presse Samsung

L’IA est un terme étendu désignant plusieurs outils logiciels ; il est difficile de dire lequel réussira, lequel sera de niche et lequel échouera dans les six prochains mois, sans parler de deux ans. Samsung n’a peut-être pas pris de décision finale sur le rôle du Galaxy AI dans le cadre de ses plans pour 2026, ce qui signifierait qu’un qualificatif sur le potentiel de dégradation du service, comme nous le voyons ici, est important.

Malheureusement, cela laisse planer un point d’interrogation sur les projets à long terme de la famille Galaxy S24 et du logiciel Galaxy AI.

Samsung a été contacté pour commentaires ; cet article sera mis à jour avec toute réponse.