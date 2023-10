Samsung met en avant sa vision d’une vie quotidienne plus intelligente avec des technologies et des services de pointe – Samsung Global Newsroom

Pour la neuvième année, Samsung Electronics met en avant certaines de ses capacités techniques de pointe qui redéfinissent le sens du « confort d’utilisation » lors de la Samsung Developer Conference 2023 (SDC23) à San Francisco, en Californie. Le 5 octobre au Moscone Center, le SDC23 a réuni certains des plus hauts dirigeants et développeurs de Samsung pour mettre en avant les plateformes et services innovants offrant des expériences plus sûres, plus saines, plus durables et plus amusantes.

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur certaines des principales innovations couvertes lors du SDC23 qui améliorent la vie des utilisateurs.

Enrichir les expériences client : plates-formes innovantes et amélioration des écosystèmes

Jong-Hee (JH) Han, vice-président, PDG et chef de la division Device eXperience (DX) chez Samsung Electronics, a lancé l’événement en soulignant comment le nombre croissant d’appareils Samsung dans le monde stimule l’innovation au sein de l’entreprise.

« Plus de 500 millions de produits Samsung sont vendus chaque année et le nombre de personnes utilisant des comptes Samsung dépasse les 600 millions. Pour nous, c’est à la fois un énorme atout et une profonde responsabilité », a-t-il déclaré. « Les innovations de Samsung connectent d’innombrables personnes, produits et services. Je crois que si vous rejoignez ce voyage d’innovation, nous pouvons créer ensemble de plus grandes opportunités et un avenir meilleur.

Abordant les principales avancées de la suite d’appareils et d’applications de Samsung, notamment l’écosystème SmartThings, l’assistant virtuel Bixby, la plateforme de sécurité Samsung Knox et bien plus encore, Han a expliqué comment la collaboration a contribué à donner vie à de nombreux produits de l’entreprise.

« Les possibilités que nous pouvons réaliser ensemble sont infinies car, en tant que développeurs, nous partageons les moteurs de l’innovation et de la collaboration », a-t-il déclaré.

Créer des expériences à domicile significatives grâce à des partenariats améliorés

Jaeyeon Jung, vice-président exécutif et responsable de SmartThings, Device Platform Center chez Samsung Electronics, a discuté de l’engagement continu de Samsung à accroître l’interopérabilité entre les appareils et à étendre l’écosystème domestique SmartThings, en se concentrant sur la prise en charge par l’entreprise des normes de maison ouverte telles que Matter et Home Connectivity. Alliance.

« Nous créons des expériences qui favorisent le bien-être de toute la famille en nous gardant tous connectés pendant les trépidations de la vie quotidienne », a-t-elle déclaré.

Grâce au réseau Multi Hub et à l’API SmartThings Home, Jung a présenté les derniers ajouts à la plate-forme SmartThings qui donnent accès à une liste croissante d’appareils, d’applications et de services. En utilisant son vaste réseau de partenariats et en faisant appel à d’autres leaders du secteur, Samsung vise à permettre aux utilisateurs de vivre une vie plus intégrée numériquement, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de leur domicile.

Bixby : établir une nouvelle norme pour l’écosystème Samsung

Améliorer les expériences à domicile signifie utiliser les technologies les plus avancées pour les adapter aux besoins et aux goûts de chaque utilisateur. Anil Yadav, responsable du laboratoire Bixby chez Samsung Research1 America, a souligné la vision future de Samsung pour Bixby et la manière dont l’entreprise s’efforce de créer des espaces plus intelligents et plus confortables pour l’avenir.

Grâce à une intégration plus poussée dans la maison, Bixby répondra intuitivement aux commandes des utilisateurs en fonction de leurs préférences uniques, rendant ainsi les maisons intelligentes encore plus intelligentes pour les individus et leurs familles. De plus, Bixby acheminera de manière transparente les commandes de l’utilisateur vers l’appareil approprié, créant ainsi un écosystème domestique multi-appareils harmonieux.

« Cette combinaison de personnalisation et d’adaptation garantit que chaque interaction avec Bixby sera optimisée, simple et pratique », a-t-il déclaré.

Fournir un environnement multi-appareils sûr, sécurisé et pratique

Étant donné que les réseaux multi-appareils peuvent être sujets aux piratages et aux violations, des solutions de sécurité avant-gardistes sont plus que jamais nécessaires. Dans cette optique, Samsung a renforcé ses solutions de sécurité pour anticiper l’évolution des menaces numériques.

Shin Baik, ingénieur de l’équipe de sécurité, Mobile eXperience (MX) Business chez Samsung Electronics, a souligné la nécessité de solutions de sécurité complètes dans un réseau d’appareils étendu et hautement connecté.

« Il est temps de regarder au-delà des solutions d’aujourd’hui et de commencer à construire un avenir mieux protégé », a-t-il déclaré.

Baik a mis en lumière les innovations de sécurité exclusives de l’entreprise contenant les dernières fonctionnalités. Ceux-ci inclus:

Samsung Knox Matrix – fourni avec des mises à jour de Credential Sync – permettant un cryptage de bout en bout pour sauvegarder ou restaurer des données sur le Samsung Cloud. Si un serveur est compromis ou si les détails du compte sont volés, les données de l’utilisateur sont protégées car les données ne peuvent être cryptées ou déchiffrées que via l’appareil de l’utilisateur.

Les appareils mobiles dotés de One UI 6 auront accès à des mots de passe – une technologie d’identification numérique qui utilise la reconnaissance biométrique comme authentification sur les sites Web et les applications – marquant une étape importante vers un avenir sans mot de passe.

Au-delà des appareils mobiles phares, Samsung Knox Vault sera étendu aux téléviseurs Samsung Neo QLED 8K en 2023 et aux smartphones de la série Galaxy A lancés avec One UI 6 ou version ultérieure.2 en 2024 — en protégeant davantage de clients et leurs appareils.

Tizen Reboot : ouvrir la voie à la décennie à venir

Hobum Kwon, vice-président de l’équipe plate-forme chez Samsung Research, a dévoilé les avancées apportées à Tizen, le système d’exploitation open source basé sur Linux de Samsung, et comment la société le redémarre pour une nouvelle génération d’appareils.

« Nous réfléchissons toujours à la manière d’étendre l’écosystème Tizen et, par conséquent, la plateforme dispose d’une architecture fiable et adaptable fondée sur notre engagement en faveur de l’innovation ouverte », a-t-il déclaré.

Récemment, Samsung a étendu Tizen pour qu’il fonctionne sur de nouveaux appareils électroménagers dotés d’écrans plus grands, tels que des machines à laver et des fours, afin d’enrichir l’expérience utilisateur en fournissant des informations graphiques, une interface utilisateur pratique et un contenu vidéo utile. Parallèlement à l’expansion des gammes de produits applicables, Samsung renforcera le support des développeurs grâce à un kit de développement logiciel (SDK) Tizen unifié qui comprend un moteur graphique combiné 2D et 3D et une nouvelle fonctionnalité Samsung Experience Services.

Écran Tizen : votre fenêtre sur un monde de possibilités

Bongjun Ko, vice-président exécutif du groupe R&D de logiciels d’application, division Visual Display (VD), a révélé comment Samsung améliore l’expérience Tizen TV pour les utilisateurs dans leur vie quotidienne.

« Que ce soit via une télévision ou un smartphone pendant que vous attendez votre train, ces écrans font partie de notre quotidien », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi, chez Samsung, nous innovons constamment pour offrir les meilleures expériences avec Tizen, en commençant par les plus grands écrans de votre maison. »

Ko a partagé que Samsung Gaming Hub est désormais disponible sur une variété d’écrans pris en charge par Tizen, tels que The Freestyle 2.sd Gen et Odyssey Neo G9 ainsi que les téléviseurs intelligents Samsung 2022 et 2023. Amenant l’interaction sociale à de nouveaux sommets, Chat Together connecte les utilisateurs avec des amis dans des salons de discussion pendant qu’ils regardent leurs émissions, films et sports préférés. De plus, la plateforme ajoute le mode Relumino aux téléviseurs Samsung pour créer une expérience visuelle plus accessible et immersive pour les personnes malvoyantes.

Tizen ouvre ses portes à un écosystème plus large de partenaires et de développeurs, offrant un support robuste et un environnement dynamique pour révolutionner la façon dont les gens se connectent, jouent et interagissent via les écrans.

Élargir l’expérience Galaxy avec One UI 6

L’un des principaux points forts a été la révélation de One UI 6, une expérience utilisateur transformatrice conçue pour les appareils Galaxy. Sally Hyesoon Jeong, vice-présidente du groupe Framework R&D, Mobile eXperience (MX) Business, a présenté cette mise à niveau innovante, axée sur une convivialité améliorée et un montage photo et vidéo intelligent. One UI 6 comprend une apparence nouvelle et intuitive avec un panneau rapide remanié, des interfaces d’application repensées et une police élégante et exclusive : One UI Sans.

De plus, One UI 6 analysera les photos de la galerie à l’aide de fonctionnalités d’IA, telles que Photo Remaster et Object Eraser, pour suggérer les options d’édition les plus pertinentes, aidant ainsi les utilisateurs à améliorer leurs photos rapidement et plus précisément. De même, avec Samsung Studio et ses fonctionnalités de montage vidéo multicouche, les utilisateurs disposent d’un plus grand contrôle lors de l’édition de leur contenu pour ajouter librement des effets tels que du texte, des autocollants et de la musique avec la chronologie de montage vidéo.

Jeong a également annoncé le très attendu Galaxy SmartTag2. Avec un design compact, une durée de vie de la batterie améliorée et un indice de résistance à la poussière et à l’eau IP67, le SmartTag2 est prêt à redéfinir la façon dont les utilisateurs assurent le suivi de leurs biens, offrant ainsi à davantage de personnes une plus grande tranquillité d’esprit.

Construire un écosystème de santé numérique grâce à des soins connectés à domicile

Hon Pak, vice-président de l’équipe de santé numérique, Mobile eXperience (MX) Business, a souligné l’importance de favoriser des connexions solides entre les appareils, les données, les consommateurs et les services pour des expériences de santé numérique plus optimisées.

« Notre vision pour Samsung Health est de construire un avenir plus sain pour tous », a-t-il déclaré. « Cela commence au même endroit où beaucoup d’entre vous ont commencé leur journée aujourd’hui : à la maison. »

La vision de Samsung est reconnue à travers des partenariats stratégiques visant à renforcer l’écosystème de la santé numérique. Le SDK Samsung Privileged Health donne accès au capteur Samsung BioActive, offrant ainsi aux partenaires une flexibilité accrue pour développer de puissantes capacités de détection de la santé dans leurs applications. Samsung Research a lancé Samsung Health Stack 1.0 pour fournir aux chercheurs des outils essentiels pour faire avancer leurs études. L’App SDK inclus dans Samsung Health Stack 1.0 fournit aux développeurs les éléments de base nécessaires pour rationaliser la collecte de données sur les participants, et le portail Web fournit aux chercheurs un tableau de bord pour surveiller et gérer les progrès de la recherche de manière organisée et facilement lisible.

De plus, Samsung s’est associé au MIT Media Lab pour se concentrer sur la recherche de pointe en matière de surveillance du sommeil et de la santé mentale. Ensemble, ils développeront des solutions innovantes, scientifiquement validées et accessibles qui aident les gens à mieux dormir et à améliorer leur santé, leur bien-être et leurs performances diurnes. Cette collaboration souligne l’engagement de Samsung à renforcer le secteur du bien-être et à améliorer la vie des utilisateurs.

Savourer l’avenir de la cuisine avec l’IA alimentaire

Nick Holzherr, PDG de Whisk et responsable de Samsung Food Platform, a expliqué comment les nouvelles expériences client basées sur l’IA aideront les gens non seulement à mieux manger, mais également à « manger à leur façon ».

Samsung Food permet aux utilisateurs de partager plus facilement leurs plats préférés avec la communauté et de suivre leurs créateurs de contenu culinaire préférés. Avec l’application, les utilisateurs peuvent explorer de nouveaux niveaux de personnalisation et de commodité dans la cuisine, depuis les courses d’épicerie et les recommandations de recettes personnalisées jusqu’aux paramètres de cuisson automatisés.

« Au cours de l’année à venir, nous continuerons à développer la connectivité de nos appareils sur les appareils, montres et téléphones Samsung », a-t-il déclaré. « Je suis très enthousiasmé par la façon dont nous pouvons rassembler les logiciels et le matériel pour créer de la valeur pour nos clients Samsung !

Une vie plus intelligente, chaque jour

Pour clôturer la présentation, JH Han est revenu sur scène pour offrir un dernier mot sur la vision de l’entreprise pour l’avenir de la vie hyper-connectée. Tirant parti de ses partenariats industriels, Samsung s’engage à redéfinir la manière dont les individus interagissent avec la technologie, en s’efforçant de rendre la vie quotidienne plus connectée et plus pratique pour les utilisateurs du monde entier.

« Les nouveaux produits et technologies de Samsung doivent être ancrés dans un écosystème solide », a-t-il déclaré. «Nous nous engageons à favoriser une croissance mutuelle avec tous les développeurs et partenaires ici.»

Regardez la vidéo ci-dessous pour voir l’enregistrement complet du discours d’ouverture du SDC23.

1 En tant que centre de R&D avancé de Samsung Electronics, Samsung Research dirige le développement de technologies futures pour la division Device eXperience (DX) de l’entreprise.

2 La disponibilité de Samsung Knox Vault peut varier selon le modèle.