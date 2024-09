Samsung met à jour des millions de téléphones Galaxy pour empêcher les utilisateurs de partir

Un nouveau coup de pouce pour des millions d’utilisateurs Galaxy AFP via Getty Images

Malgré tous les efforts de Google, Samsung reste l’alternative Android la plus proche de l’iPhone, et le fabricant coréen et Apple se partagent en gros le segment premium. Il n’est donc pas surprenant que Samsung reproduise certains des aspects les plus intelligents de la stratégie de l’iPhone pour empêcher les utilisateurs de quitter son jardin clos.

La stratégie d’Apple pour empêcher les utilisateurs de partir comporte deux volets. Le premier est la persistance de ses applications et services en « jardin clos ». Apple est le maître en la matière, avec son activité de services qui court après son activité de produits ; au-delà d’iCloud, de la musique, des jeux, cela inclut iMessage, accusé d’anti-concurrence pour cette même raison.

Samsung a une tâche plus difficile ici, étant donné sa dépendance à Google et Android pour tant de choses.sa récente soumission à Google Messages raconte parfaitement l’histoireMais l’entreprise fait des efforts, comme l’illustre sa décision de forcer les utilisateurs à ouvrir un compte Samsung pour accéder à sa propre boutique d’applications, où ses propres applications principales, parmi tant d’autres, peuvent être trouvées.

La deuxième dimension de la stratégie d’Apple est la sécurité, les utilisateurs ayant une confiance intangible dans les appareils qu’ils utilisent et les données qu’ils stockent. Dans ce domaine, Apple a acquis une avance incontestée sur le marché dès le départ et revient sur ce message fondamental année après année. Tout comme nous le voyons actuellement avec Chrome par rapport à Safari et la confidentialité de l’IA sur l’appareil.

Faites un signal à Samsung annonce que son offre Knox est en cours d’élargissement. L’accent est mis ici sur le renforcement de l’écosystème Samsung, qui est le 101 d’Apple« C’est pourquoi nous avons créé Knox Matrix », indique-t-il, « notre prochaine frontière en matière de sécurité et notre vision pour l’avenir. Knox Matrix fonctionne comme votre système de blockchain privé où les appareils connectés garantissent la sécurité aux étapes essentielles grâce à une surveillance croisée multicouche et intelligente des menaces sur les appareils compatibles pour détecter les spams, les virus et les logiciels malveillants. »

Plus vous possédez de produits Samsung, plus vous serez en sécurité, tout comme avec Apple. Il n’y a pas de meilleure sécurité sur un appareil que de reconnaître une nouvelle connexion ou autre avec un code envoyé à un autre appareil de confiance déjà connecté. La barre pour un attaquant est plus haute que toute autre forme d’authentification multifacteur, à l’exception d’une clé physique.

Et pour les connexions à d’autres sites Web et services, « Credential Sync sécurise vos informations lors du transfert de données d’un appareil à un autre dans un réseau cloud protégé, ce qui facilite la gestion de plusieurs connexions tout en cryptant les informations sensibles. En partageant les informations d’identification sur plusieurs appareils, nous visons à protéger l’ensemble de votre écosystème d’appareils, afin que vous n’ayez jamais à sacrifier la sécurité au profit de la connectivité ou de la commodité. »

Samsung affirme qu’il va désormais plus loin que la simple identification des appareils, avec sa chaîne de confiance, dans laquelle « les appareils connectés se surveillent mutuellement pour détecter les menaces de sécurité, fournissent des notifications en cas d’attaque et partagent les actions prises pour bloquer la menace ». Et bien que cela fonctionne sur plusieurs systèmes d’exploitation, il est tous Samsung, bien sûr : « Vous pouvez bénéficier d’une sécurité renforcée à tous les niveaux avec Knox Matrix, que vos appareils Samsung soient basés sur Android, Tizen, Windows ou d’autres systèmes d’exploitation. »

Aucune de ces fonctionnalités n’est totalement nouvelle : elles ont été déployées sur certains appareils ou ont été prévisualisées et annoncées. Mais la nouvelle est que Samsung étend Knox à davantage d’appareils Galaxy dans ses séries S, A et Tab S exécutant One UI 6. Vous pouvez vérifier si votre appareil Galaxy est protégé ici. La mise à jour apportera de nouvelles fonctionnalités, notamment les clés de passe et Knox Vault pour les données sensibles, et tout cela étend l’écosystème de confiance pour lequel vous pouvez lire Walled Garden. C’est le jeu intelligent ici – c’est bon pour Samsung, mais c’est aussi bon pour les utilisateurs.

Samsung n’a évidemment pas tort, tout cela est un élément important à prendre en compte lorsque l’on envisage de changer de téléphone. Et plus la couche de sécurité est profonde sur un appareil et entre les appareils, plus elle est pratique et transparente pour les utilisateurs et plus il est difficile de la configurer à nouveau. Samsung ne fait que ce qu’Apple fait avec tant de succès depuis tant d’années, Google fait la même chose, mais il est gêné par son écosystème Android qui rend plus difficile de se concentrer de manière trop flagrante sur Pixel.

Samsung affirme qu’il « souhaite que vous puissiez naviguer librement et confortablement dans ce monde de plus en plus connecté avec le Samsung Galaxy, aujourd’hui et à l’avenir ». Ces innovations sont exactement ce que votre téléphone devrait offrir et vous devez vous assurer que votre téléphone est mis à jour s’il est compatible. En fin de compte, cela deviendra une raison pour laquelle vous resterez fidèle à Samsung et n’achèterez pas un nouveau Pixel 9 ou, pire pour eux, un iPhone.