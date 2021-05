Samsung marque le nom du smartphone «Z Slide» avec European IP Office

Récemment, nous avons appris que Samsung avait déposé le nom «Z Roll», laissant entendre que la société travaillait à un appareil avec un écran extensible. Samsung a récemment déposé le nom «Z Slide» auprès de l’Office européen de la propriété intellectuelle, indiquant une nouvelle entrée dans la gamme d’appareils «Z» de Samsung. La marque est répertoriée dans la classe 9, indiquant un smartphone, un mobile, un appareil de télécommunication ou une tablette.

On ne sait pas à quoi ressemblerait le «Z Slide». LetsGoDigital à condition que le rendu de la maquette suivant et spécule que le Z Slide peut être un smartphone avec un écran extensible qui se développe verticalement, pendant ce temps, le Z Roll se développe horizontalement pour se transformer en un écran plus grand de la taille d’une tablette. Vous pouvez également le considérer comme une version enroulable d’un Z Flip tandis que le «Z Roll» précédemment rapporté est une version enroulable du Z Fold ».



Rendu maquette de « Galaxy Z Slide » par LetsGoDigital

Plus tôt cette semaine, Samsung Display a présenté certains des écrans sur lesquels il travaillait, y compris l’appareil pliable en S, dont l’écran est divisé en trois sections et se replie en deux points. On ne pense pas que cet appareil fera partie de la série d’appareils Galaxy Z de Samsung selon LetsGoDigital. Cet appareil serait commercialisé sous le nom de Galaxy Z Fold S.







Écran pliable en S de Samsung dans son état déplié et plié

En août, Samsung devrait annoncer les Galaxy Z Fold3 et Z Flip2 (ou Flip3), mais ces autres appareils d’affichage extensibles ne devraient pas arriver sur le marché avant 2022.

