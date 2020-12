Les téléphones pliables permettront la croissance du «marché saturé des smartphones», selon Lee Jong-min, directeur exécutif de l’équipe de planification de la division mobile de Samsung. «Les téléphones pliables ne sont pas une extension des smartphones existants, mais un tout nouveau domaine», a déclaré Lee au Forum des investisseurs 2020 de Samsung.

Il ajoute que les téléphones pliables deviendront plus minces et plus légers à l’avenir. Ce n’est pas le cas du Galaxy Z Fold2, qui est passé à 282g par rapport aux 263g de l’original. La charnière repensée offre plusieurs avantages (empêche la poussière d’entrer, peut être verrouillée à plusieurs angles), mais elle a rendu le téléphone fermé plus épais – de 15,5 mm à 16,8 mm.

La plupart des propriétaires ont acheté le Fold2 pour son grand écran semblable à une tablette, ce qui a augmenté leur productivité. La nouveauté de la conception a également été un facteur. Les acheteurs du Galaxy Z Flip sont un groupe différent, ils donnent la priorité à la portabilité et au design (et, encore une fois, la nouveauté était un attrait majeur).

Quoi qu’il en soit, la collaboration avec Google et Microsoft a aidé Samsung à peaufiner l’expérience du téléphone pliable tandis que Thom Browne a aidé à concevoir un extérieur unique.

Les Folds prendront le relais en tant que gamme de téléphones haut de gamme de Samsung. C’est pourquoi le Galaxy Z Fold3 coûtera autant que le Fold2 et sera celui qui introduira des fonctionnalités de pointe comme une caméra sous écran (et héritera d’anciennes fonctionnalités premium comme le S Pen).

Et maintenant que les problèmes de démarrage de la conception de la charnière ont été résolus, Samsung cherchera à se débarrasser d’une partie du volume du Galaxy Z Fold3, qui est attendu en juin. La série S rétrogradée sera lancée en janvier pour avoir plus de temps pour accumuler des ventes avant l’arrivée du nouveau produit phare Fold.

