Samsung, le Galaxy Z Fold & Flip pourrait être encore meilleur

Que ce passe-t-il Le Galaxy Z Flip 3 et le Z Fold 3 sont les meilleurs pliables de Samsung à ce jour, mais il y a place à amélioration en matière de conception, de qualité de l’appareil photo et d’autonomie de la batterie. Pourquoi est-ce important Des entreprises comme Samsung parient gros sur le fait que les téléphones pliables seront la prochaine évolution majeure du smartphone moderne. Mais les prix élevés et d’autres revers ont limité leur attrait jusqu’à présent. Et après Samsung organise son prochain événement Unpacked le 10 août, où il pourrait dévoiler les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4.

Les téléphones pliables ont parcouru un long chemin depuis 2019, lorsque Samsung a lancé son Galaxy Z Fold original. 1 800 $ l’an dernier Galaxy Z Fold 3 et 1 000 $ Galaxy ZFlip 3 sont les versions les plus raffinées des appareils pliables de la société à ce jour, avec des améliorations de leur logiciel et de leurs écrans de couverture.

Mais Samsung pourrait faire beaucoup pour rendre ces appareils encore meilleurs, et j’espère voir de tels changements dans les prochaines années. Galaxy Z Fold 4 et Galaxy ZFlip 4.

Les deux téléphones devraient faire leurs débuts au cours de L’événement Unpacked de Samsung le 10 août. Ils représenteront le dernier pari de Samsung pour maintenir sa position de leader sur le marché naissant mais en pleine croissance des téléphones pliables.

TM Roh, responsable de l’activité expérience mobile de Samsung, dit près de 10 millions de téléphones pliables ont été expédiés en 2021. Cela correspond généralement aux estimations de chercheur de marché IDCqui indique que 7,1 millions de pliables ont été expédiés en 2021, ce qui représente une augmentation de 264 % par rapport à 2020.

Ces chiffres suggèrent que les pliables commencent à attirer plus que les premiers utilisateurs et les passionnés de technologie. Mais il reste encore des obstacles que Samsung et d’autres entreprises doivent surmonter avant que les pliables ne deviennent aussi omniprésents que les smartphones standard.

Prix ​​plus bas

Les pliables de Samsung sont plus chers que leurs smartphones standard, ce qui peut les rendre difficiles à vendre. Cela a changé ces dernières années, avec la Galaxy ZFlip 3 en particulier étant l’un des pliables les plus abordables à ce jour. Le Galaxy Z Flip 3 commence à 1 000 $ sans échange, ce qui en fait le même prix que le Galaxy S22 Plus. Le Galaxy Z Fold 3 est considérablement plus cher, avec un prix de départ habituel de 1 800 $ sans échange, bien que ce soit toujours une amélioration bienvenue par rapport au Galaxy Z Fold 2 à 2 000 $.

Nouvelles fonctionnalités logicielles

Le Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4 les conceptions pliables les distinguent certainement de la plupart des téléphones. Mais le logiciel doit rattraper le matériel.

Samsung a pris un bon départ à cet égard. Le Galaxy Z Fold et le Z Flip ont tous deux une fonctionnalité appelée Mode flexible, qui réoriente et optimise certaines applications pour s’adapter à l’écran de l’appareil lorsqu’il est plié à moitié. Par exemple, le mode Flex déplace certaines applications compatibles vers la moitié supérieure de l’écran tout en affichant les commandes de navigation et de lecture sur la partie inférieure.

Mon exemple préféré de ce mode utilisé à bon escient est dans l’application appareil photo du Galaxy Z Flip. Lorsque l’appareil est à moitié ouvert, le déclencheur, les paramètres photo et d’autres commandes se trouvent sur la moitié inférieure de l’écran tandis que la moitié supérieure sert de viseur. Le mode Flex combiné à la capacité du Z Flip à rester ouvert par lui-même en font une excellente combinaison appareil photo-trépied.

Outre le mode Flex, le Galaxy Z Fold peut également exécuter plusieurs applications à l’écran à la fois pour profiter de son écran de la taille d’une tablette.

Ce sont d’excellents ajouts, mais il y a beaucoup de place pour que Samsung en fasse plus. On a l’impression que le logiciel est conforme au matériel alors que ce devrait être le contraire. Bien que le mode Flex et les fonctionnalités multitâches du Z Fold soient un bon début, ils ne sont pas assez attrayants pour justifier l’achat d’un téléphone pliable.

J’aimerais voir Samsung développer des fonctionnalités logicielles plus convaincantes. Même si je ne recommanderais pas d’acheter le Surface Duo 2 parce qu’il ne fonctionne pas très bien comme un téléphone ordinaire, je pense que Microsoft est sur quelque chose en matière de logiciel.

La façon dont le Surface Duo 2 divise les applications compatibles entre les écrans donne presque l’impression que vous utilisez une application d’une manière entièrement nouvelle. L’application Amazon Kindle transforme le Duo en un livre numérique, Xbox GamePass en fait une console de jeu portable de style Nintendo 3DS et l’écran partagé d’Outlook en fait un mini-ordinateur portable. Il y a beaucoup de promesses avec les pliables, et j’espère que Samsung trouvera d’autres moyens d’en tirer parti.

Durée de vie de la batterie plus longue

La durée de vie de la batterie est l’une des caractéristiques les plus importantes de tout téléphone, et les téléphones pliables ne font pas exception. Malheureusement, le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 avaient tous deux une autonomie de batterie décevante. Mon collègue Patrick Holland pouvait à peine passer une journée avec la capacité de la batterie de 4 400 mAh du Galaxy Z Fold 3. Le Galaxy Z Flip 3 n’a duré qu’environ 11 heures avant de nécessiter une charge.

J’espère que Samsung améliorera la durée de vie de la batterie ou développera de nouvelles façons de la contourner lors des prochaines itérations du Z Fold et du Z Flip. Et par “contourner cela”, je veux dire que Samsung pourrait augmenter les vitesses de charge rapides des appareils ou apporter des améliorations à leurs modes d’économie d’énergie. Le Galaxy Z Fold 3 se recharge jusqu’à 25 watts tandis que le Z Flip 3 se recharge à 15 watts, ce qui n’a rien de spécial. Le Galaxy S22 Plus et S22 Ultrapar exemple, les deux ont une vitesse de charge de 45 watts.

De meilleures caméras

La qualité de l’appareil photo est à la hauteur de la durée de vie de la batterie lorsqu’il s’agit de ce qui compte le plus dans un téléphone. Les appareils photo des Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 sont bons, mais il y a place à amélioration. Le Galaxy Z Flip 3 dispose d’une configuration de caméra principale de 12 mégapixels de large et de 12 mégapixels ultra large, qui, comme mon collègue l’a écrit dans sa critique, est “l’équivalent des caméras que vous trouverez sur un téléphone à 700 $”. Le Galaxy Z Fold 3 dispose d’un système de triple caméra qui ajoute un téléobjectif de 12 mégapixels en plus des objectifs larges et ultra larges de 12 mégapixels.

Ces caméras conviennent à la plupart des gens. Quiconque envisage d’acheter l’un de ces téléphones est évidemment plus intéressé par l’écran que par les caméras. Mais pour le prix, j’aimerais voir une qualité d’appareil photo qui corresponde au moins, sinon dépasse, les meilleurs téléphones non pliables de Samsung. Comme mon collègue Patrick le met: “le Z Fold 3 a des caméras B+ à un prix A+.” Cela est particulièrement vrai pour la caméra sous-écran du Galaxy Z Fold 3, qui est la caméra selfie du téléphone lorsqu’il est utilisé en mode tablette.

Heureusement, des rumeurs suggèrent que le Galaxy Z Fold 4 viendra avec de sérieuses améliorations de l’appareil photo qui le mettront à niveau avec le Gamme Galaxy S22.

Améliorations de la conception

Même si le Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 sont les pliables les plus raffinés de Samsung à ce jour, les téléphones avec écrans pliables sont encore relativement nouveaux. En tant que tel, il faut du temps pour obtenir une ergonomie parfaite, et Samsung a encore du travail à faire ici.

Commençons par le Galaxy Z Fold. Le plus gros inconvénient du Z Fold est qu’il semble encore un peu gênant à utiliser comme un téléphone ordinaire lorsqu’il est fermé. Samsung a apporté quelques améliorations au design du Z Fold 3 qui le rendent à la fois plus léger et plus fin que ses prédécesseurs. Mais cela reste un téléphone anormalement encombrant lorsqu’il est fermé, ce qui peut occasionner quelques désagréments lors de son utilisation à une main.

Quiconque a acheté le Z Fold l’a probablement fait à cause de son grand écran intérieur, et non de l’écran de couverture. Mais considérez combien de fois vous sortez votre téléphone pour vérifier rapidement une notification ou répondre à un SMS. Dans certaines situations, ces tâches sont beaucoup plus pratiques à accomplir lorsque le Z Fold est fermé, par exemple lorsque vous êtes en déplacement et que le dépliage de l’appareil semble peu pratique.

Une autre mise à niveau de conception que j’aimerais voir sur le Z Fold est la possibilité pour le S Pen de se connecter magnétiquement à la charnière de l’appareil. Un emplacement de stockage de stylet comme celui du Galaxy S22 Ultra ne semble pas être une solution plausible puisqu’il ajouterait à l’épaisseur du Z Fold.

Le Galaxy Z Flip ressemble déjà beaucoup à un téléphone standard, mais une amélioration que j’aimerais voir est un écran de couverture plus grand. Le Z Flip 3 est une mise à niveau majeure par rapport au Z Flip original à cet égard. Alors que le premier téléphone à rabat pliable de Samsung n’avait qu’un petit écran de couverture en forme de pilule, le Z Flip 3 est assez grand pour contenir des widgets pour la météo, la musique, les alarmes et plus encore.

Mais j’aimerais quand même pouvoir voir plus de lignes de texte et de widgets sur cet écran. Un écran plus grand faciliterait également la prise rapide de selfies sans déplier le téléphone, car l’écran de couverture peut servir de viseur d’appareil photo. Heureusement, des rumeurs suggèrent que Samsung prévoit d’augmenter la taille de l’écran de couverture avec le Galaxy ZFlip 4.

J’espère également que Samsung trouvera un moyen de rendre le pli moins évident sur le Galaxy Z Fold et le Galaxy Z Flip. Les plis sur les pliables actuels de Samsung ne sont pas trop gênants, mais ils sont vraiment perceptibles, à la fois aux yeux et au toucher. Le géant chinois de la technologie Oppo a trouvé un moyen de contourner ce problème sur son Find N pliable en mettant en œuvre une charnière “goutte d’eau”, qui rend le pli de l’appareil plus difficile à voir et à sentir lorsqu’il est ouvert. de Motorola conception de charnière de pli de larme rend également le pli du Razr pliable moins visible.

Les téléphones Z Flip et Z Fold de Samsung se rapprochent progressivement des téléphones standard non pliables en termes de prix, et j’espère que cette trajectoire se poursuivra. Les téléphones pliables nécessiteront probablement toujours un certain type de compromis, qu’il s’agisse de la qualité de leur appareil photo ou de l’épaisseur de l’appareil. J’espère juste que la liste des compromis se réduira avec le temps, à commencer par le Galaxy Z Flip 4 et le Fold 4.