Samsung lancerait un téléphone enroulable en 2025

Selon un nouveau rapport, la concurrence dans le domaine des smartphones pliables a plongé Samsung dans une panique, et la société accélère ses projets de lancement d’un smartphone enroulable dès l’année prochaine.

Ce n’est un secret pour personne : la concurrence dans le domaine des appareils pliables s’est considérablement intensifiée ces dernières années. Aux États-Unis seulement, Samsung doit faire face au Pixel 9 Pro Fold de Google, qui a été grandement amélioré, et au OnePlus Open, un appareil pliable si performant qu’il n’a pas eu besoin d’une suite pour remporter un tour d’honneur, tandis que les Galaxy Z Fold 6 et Flip 6 semblent avoir du mal à gagner du terrain. Et à l’échelle internationale, les perspectives sont encore plus difficiles. La concurrence de Samsung repousse les limites du matériel pliable, l’un des principaux exemples étant le Honor Magic V3 incroyablement fin.

Face à tout cela, Samsung semble réexaminer sa stratégie, L’Électricité rapports.

Selon certaines informations, Samsung envisagerait de lancer un smartphone enroulable en 2025. Cette décision intervient en réponse à la défaite de Samsung dans la course au premier smartphone « tri-fold » face à Huawei, la société chinoise ayant lancé le Mate XT plus tôt ce mois-ci avec un facteur de forme impressionnant et un écran énorme.

Un smartphone enroulable de Samsung aurait apparemment un écran plus grand que le Mate XT, jusqu’à 12,4 pouces, et cacherait un appareil photo sous cet écran. Une grande partie de l’apparence du matériel de Samsung reste un mystère, mais si l’entreprise parvient à mettre un appareil enroulable sur le marché, elle serait la première à le faire. Avant de fermer sa division mobile en 2021, LG était sur le point de lancer un appareil enroulable, le matériel étant essentiellement prêt à être lancé avant cette décision, comme l’ont révélé des fuites ultérieures.

Le rapport poursuit en mentionnant que les ventes du Galaxy Z Fold 6 et du Flip 6 sont « décevantes » et « en deçà des attentes ». Ce n’est pas aussi grave qu’une rumeur du mois dernier qui prétendait que les ventes de Samsung du plus grand modèle pliable étaient inférieures à 300 000 unités dans le monde, mais les données ici suggèrent que le total des préventes de Samsung en Corée du Sud a totalisé un peu plus de 900 000 unités, soit plus de 100 000 de moins que le Galaxy Z Fold 5 et le Flip 5.

Selon certaines informations, un téléphone enroulable de Samsung devrait arriver dès le second semestre 2025.

