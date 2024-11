Samsung lancerait un Galaxy S25 Slim l’année prochaine pour tester un potentiel design S26

Il y a dix ans, Samsung lançait le Galaxy Alpha, un téléphone mince de 6,7 mm qui allait inspirer le design du Galaxy S6 l’année suivante. publication coréenne ETActualités cite des initiés de l’industrie qui affirment que l’entreprise est sur le point de réessayer quelque chose comme ça.



Croquis de conception pour le Galaxy S6

Les initiés disent que Samsung lancera une version Slim de l’un des téléphones Galaxy S25. Notez qu’il s’agira d’un appareil distinct qui sera lancé plus tard – la série Galaxy S25 est toujours attendue au début de l’année prochaine avec des modèles vanille, Plus et Ultra.

L’appareil mince arrivera quelques mois plus tard, similaire au Galaxy Z Fold Special Edition. Et tout comme lui, l’objectif principal sera de rendre l’appareil plus fin. On ne sait pas lequel des trois modèles S25 servira de base au Galaxy S25 Slim (ou quel que soit son nom).



Samsung Galaxy Z Fold Édition Spéciale

Les initiés affirment que Samsung peut ainsi tester le terrain : quelle est la demande pour les téléphones minces ? – et s’il voit des résultats encourageants, il les intégrera dans la conception du Galaxy S26.

Nous avons déjà vu un rapport de L’Élect que Samsung transformera le Galaxy S25 FE en un modèle Slim et cela est lié au rapport d’aujourd’hui – les modèles FE sont généralement lancés quelques mois après la série principale. Cela permet d’empêcher les téléphones S FE de cannibaliser les ventes des téléphones S, ce qui serait également un problème avec le modèle Slim.

Apple prévoirait également un modèle Slim pour l’année prochaine, pour remplacer le modèle Plus en difficulté (qui a remplacé le modèle mini en difficulté).

Mais les consommateurs veulent-ils vraiment des téléphones plus fins ? C’est exactement ce que Samsung s’efforce de découvrir avant de s’engager dans ce choix pour sa gamme Galaxy S.

Source (en coréen)