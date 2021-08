Samsung lancerait un examen interne de sa division mobile

Samsung Electronics fait actuellement l’objet d’une revue de direction de ses différentes unités commerciales. Ces examens devaient se terminer en juillet mais ont été prolongés. L’élec a appris que la direction de la division mobile de Samsung serait en cours de révision au cours du mois d’août.

Les examens sont effectués par le groupe de travail de support commercial de Samsung, qui a commencé les examens au cours du deuxième trimestre. L’élec note que des examens sont normalement effectués tous les quatre à cinq ans pour évaluer l’état de ses unités commerciales et introduire des mesures pour accroître l’efficacité. Les revues sont lancées sans avertissement et lorsque les supérieurs hiérarchiques voient un sujet de préoccupation au sein d’une unité commerciale particulière.

Samsung Galaxy S21 et Galaxy S21 Ultra

Des sources ont déclaré au point de vente que l’examen de Samsung Mobile est un « examen spécial » et qu’il a été lancé en raison de problèmes décevants de vente de mobiles et de chaîne d’approvisionnement. Le premier est attribué à la baisse des ventes de la série Samsung Galaxy S21, qui a enregistré des remises immédiatement après son lancement. L’élec rapporte que Samsung n’a vendu que 13,5 millions d’unités de la série Galaxy S21 au cours du premier semestre de cette année, malgré le lancement de la série S plus tôt que d’habitude. Le S21 a enregistré des ventes bien inférieures aux précédents smartphones Galaxy S. Le rapport suggère que Samsung est « fortement susceptible de manquer son objectif de vente pour le Galaxy S21 ».

MediaTek est également confronté à des problèmes d’approvisionnement en chipsets avec Samsung. Le fabricant de puces aurait déclaré à Samsung qu’il ne serait pas en mesure de répondre à toutes les commandes de puces en raison non seulement de la pénurie de puces, mais aussi de la position du fabricant de téléphones sur le marché des smartphones, qui est passé de la première place mondiale à la deuxième place, juste derrière Xiaomi.

Analyse de stratégie a rapporté que Samsung se classe quatrième sur le marché mondial des smartphones 5G avec 12,5%. Apple est en tête avec 29,8%, Oppo avec 15,8% et Vivo 14,3% des parts de marché mondiales de la 5G.

Samsung lancera plusieurs nouveaux produits la semaine prochaine, dont deux nouveaux pliables haut de gamme. Ce segment n’est peut-être pas suffisant pour faire une brèche significative vers le retour de Samsung au rang de premier vendeur mondial, mais il conduira certainement à la part de marché des pliables.

