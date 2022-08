Samsung lance une prise de contrôle mondiale des clips vidéo lors du Galaxy Unpacked 2022 – Samsung Global Newsroom

L’artiste mondial de musique pop BTS est à l’avant-garde de la scène musicale — et, grâce à une prise de contrôle mondiale à Galaxy Unpacked 2022, le groupe a eu l’opportunité de balayer à nouveau le monde.

Lors du Galaxy Unpacked de cette année, Samsung Electronics a dévoilé deux films numériques inédits mettant en vedette BTS dans des lieux publics emblématiques de cinq grandes villes : Times Square à New York et Piccadilly Circus à Londres (le 10 août à 16 h HNE), COEX à Séoul et Shibuya à Tokyo (le 13 août à 11h KST) et Kudamm à Berlin.

Le premier film numérique, “Galaxy x BTS : Dépliez votre monde avec Z Flip4”, a mis en lumière les nouvelles expériences offertes par le Galaxy Z Flip4. La vidéo, mettant en vedette “Yet To Come (The Most Beautiful Moment)” de BTS, a célébré la nouvelle teinte Bora Purple de Samsung et a montré un avenir plein de potentiel et de possibilités. La deuxième vidéo était un tout nouveau film numérique sur “Over the Horizon 2022 by SUGA of BTS”, une réinvention de la chanson emblématique que SUGA a participé à la production de l’année dernière en l’honneur du 10 de la sonnerie.e anniversaire.

Avec sa nouvelle campagne plus grande que nature, Samsung dit haut et fort à ses utilisateurs — peu importe comment l’avenir se déroule, en rêvant grand, nos meilleurs moments sont encore à venir.

Samsung vous invite à voir et à découvrir ces vidéos musicales par vous-même. À l’un des cinq points de repère mondiaux, scannez simplement le code QR du panneau d’affichage et votre smartphone commencera automatiquement à jouer de la musique en synchronisation avec le grand écran.

Revivez la magie en regardant les photos de la première mondiale ci-dessous et restez à l’écoute de la chaîne YouTube de Samsung pour plus de contenu BTS et Galaxy Unpacked.