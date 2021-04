Les premiers écrans certifiés « TÜV Intelligent Eye Care » offrent une image réaliste dans un ensemble ergonomique pratique pour des performances professionnelles inégalées

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui sa nouvelle gamme complète de moniteurs haute résolution 2021. Le portefeuille de cette année offre une qualité d’image réaliste et une commodité améliorée avec une conception ergonomique avancée, ce qui en fait le complément parfait pour tout espace de travail ou installation à la maison.

Conçu pour répondre aux besoins des entreprises et des consommateurs d’aujourd’hui qui ont besoin d’une excellente qualité d’image et d’un design confortable et ergonomique, Samsung propose 12 moniteurs haute résolution différents répartis sur trois séries: les S8, S7 et S6. Tous les modèles offrent plus d’un milliard de couleurs pour une image vive et vibrante, renforcée par la technologie HDR 10. Les écrans offrent une vivacité et une clarté des couleurs grâce à un angle de vision large de 178 degrés conçu pour les environnements de travail professionnels, offrant une expérience de visualisation sans compromis sous tous les angles.

«Alors que la demande de moniteurs à plus haute résolution continue d’augmenter, Samsung prévoit de continuer à diriger le marché en dévoilant de nouveaux produits cette répondre aux besoins de nos clients. » a déclaré Hyesung Ha, vice-président principal des activités d’affichage visuel chez Samsung Electronics. «Notre gamme haute résolution 2021 offre une qualité d’image éblouissante et des performances améliorées, tout en garantissant le confort de l’utilisateur avec un design épuré et respectueux de l’environnement.»

De plus, tous les moniteurs sont certifiés Intelligent Eye Care par le TÜV Rheinland, le premier du secteur à recevoir cette reconnaissance. La technologie de soins oculaires Adaptive Picture optimise la qualité d’image pour n’importe quel environnement de visualisation en ajustant automatiquement la luminosité et la température de couleur en fonction des conditions de la pièce. Cela garantit l’expérience visuelle la plus confortable dans n’importe quel environnement, réduisant la fatigue oculaire même après une utilisation prolongée. Les moniteurs disposent également d’un mode spécial pour économiser les yeux pour réduire les émissions de lumière bleue qui peuvent causer une fatigue oculaire, et Flicker Free, protégeant les yeux de l’utilisateur de tout scintillement sur l’écran.

La gamme a également été reconnue pour son efficacité énergétique grâce à la technologie Eco Saving Plus, en plus de recevoir la Confédération suédoise des employés professionnels (TCO) afficher la certification pour les produits durables de nouvelle génération, l’outil d’évaluation environnementale des produits électroniques (EPEAT) une certification écolabel pour les produits électroniques et une Energy Star certification des produits économes en énergie. La technologie Eco Saving Plus réduit jusqu’à 10% de la consommation d’énergie en ajustant automatiquement la luminosité des sections noires tout en maintenant une qualité d’image lumineuse et éclatante.

S8: visuels supérieurs et conception ergonomique

En tant que modèle phare de la gamme de moniteurs haute résolution, le S8 regorge de fonctionnalités clés pour les entreprises et les professionnels de la création. Ce modèle offre une résolution ultra-haute définition (UHD) et est disponible en options 27 et 32 ​​pouces. En plus de prendre en charge UHD et plus d’un milliard de couleurs, le S8 offre une gamme de couleurs sRGB à 99% pour que les utilisateurs puissent profiter d’un contenu plus vivant.

Le S8 est capable de transmettre des données ultra-rapides de 10 Gbps via son port de type USB-C, tandis que le S80UA offre spécifiquement une charge allant jusqu’à 90 W. Le S8 offre également une variété de fonctionnalités de connectivité, y compris USB 3.0 et un concentrateur USB pour offrir une convivialité et une polyvalence améliorées. La conception plate sans bordure maximise le confort et minimise les distractions tout en permettant des configurations à deux moniteurs presque transparentes. La compatibilité de montage de la Video Electronics Standards Association (VESA) et le support réglable en hauteur (HAS) offrent une variété de points de contrôle d’inclinaison, de pivotement et de pivotement, permettant aux utilisateurs de monter leur moniteur dans n’importe quel environnement. Le support en métal mince et la profondeur étroite occupent également moins d’espace de bureau pour une configuration de travail plus propre et transparente.

S7 et S6: simple et transparent pour toute configuration

Comme le S8, la série S7 offre une résolution UHD dans des tailles de 27 et 32 ​​pouces, avec un support ultra-plat, un écran à angle de vision large de 178 degrés et une gamme de couleurs éclatantes. La conception pratiquement sans bordure permet aux utilisateurs de rester concentrés sur leur travail, grâce à une fonction d’inclinaison pratique.

La série S6 est disponible en tailles 34, 32, 27 et 24 pouces, prenant en charge non seulement la résolution QHD (2560 × 1440), mais également les fonctionnalités PBP (Picture By Picture) et PIP (Picture In Picture), permettant aux utilisateurs pour effectuer plusieurs tâches sans effort et efficacement. Les moniteurs S60UA prennent non seulement en charge la technologie Daisy Chain, permettant une reproduction étendue de plusieurs écrans et écrans, mais également un câble LAN (compatibilité RJ45), transformant le moniteur en un concentrateur de station d’accueil. La fonctionnalité Wake On Lan (WOL) intégrée permet à l’ordinateur connecté d’être mis sous tension à distance à partir d’un autre appareil.

Le moniteur S65UA 34 pouces en Ultra-Wide Quad High-Definition (UWQHD) offre une courbure 1000R, améliorant encore la productivité avec un rapport hauteur / largeur 21: 9 pour un multitâche optimal. La série S6 est également prise en charge par des fonctionnalités personnalisables de pivotement, d’inclinaison et de rotation, permettant aux utilisateurs de trouver l’angle de vue parfait car ils peuvent faire pivoter l’écran et même pivoter entre les modes portrait et paysage.

La gamme de moniteurs haute résolution Samsung est disponible dans une variété de modèles, de tailles et de spécifications. Veuillez consulter le tableau des spécifications pour plus d’informations sur chaque modèle. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez: https://displaysolutions.samsung.com/monitor/detail/1789/S27A800U