Le nouveau Flex 4 portes offre des fonctionnalités personnalisables à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi qu’un Beverage Center ™ amélioré et une machine à glaçons automatique double.

La conception inspirée et intégrée moderne élève l’expérience de la cuisine, améliorant la vie à la maison

Samsung Electronics propose la gamme de réfrigérateurs Flex 4 portes sur les marchés mondiaux. La dernière gamme comprend trois modèles — acier inoxydable, sur mesure et Family Hub ™ —servant la dernière offre de Samsung pour répondre aux besoins des consommateurs dans les nouvelles normes sans précédent d’aujourd’hui. Initialement dévoilé au CES 2021 en janvier, le lancement du Flex 4 portes débutera en Amérique du Nord en mars avec le modèle Bespoke, suivi d’extensions1 dans certains marchés d’Amérique latine, d’Europe, d’Asie, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord au cours du premier semestre de cette année.

La personnalisation est essentielle avec le Flex 4 portes, offrant des options flexibles pour son extérieur et son intérieur. Il dispose d’un tout nouveau Beverage Center ™, qui donne un accès rapide au distributeur d’eau et à un pichet à remplissage automatique. Il est également équipé de la machine à glaçons Dual Auto, qui se compose de deux machines à glaçons séparées qui fabriquent simultanément de la glace en cubes régulière et de plus petites bouchées de glace pour répondre à diverses préférences de boissons froides.

«Repenser et optimiser les espaces pour promouvoir des environnements de vie propices est devenu l’une de nos priorités pour répondre à l’évolution des besoins à mesure que le monde s’adapte aux nouvelles normes», a déclaré Hyesoon Yang, vice-président et chef de l’équipe Expérience client, Appareils numériques, Samsung Electronics. «La nouvelle gamme de réfrigérateurs flexibles à 4 portes de Samsung offre des solutions spécialisées qui peuvent être adaptées aux modes de vie individuels, car les consommateurs passent plus de temps à la maison.»

Adapté à votre style de vie

Le nouveau Flex 4 portes représente l’engagement continu de Samsung à innover et à aider les consommateurs à atteindre le style de vie qu’ils souhaitent grâce à des offres flexibles et personnalisées. La gamme complète de 4 portes Flex offre plusieurs niveaux de personnalisation, notamment:

Extérieur modifiable

Les propriétaires peuvent mettre leur empreinte personnelle sur leur style de cuisine grâce à l’utilisation créative des matériaux et des couleurs. La version sur mesure du Flex 4 portes offre une personnalisation de la couleur et de la texture avec des panneaux de porte interchangeables qui viennent avec une large gamme de couleurs et de finitions.

La personnalisation de l’intérieur est possible avec tous les modèles Flex à 4 portes grâce à sa configuration flexible d’étagères et de tiroirs qui aide à garder différents aliments frais en créant des conditions optimales. Le Flex 4 portes comprend la Flex Zone signature de Samsung, un compartiment contrôlé indépendamment qui peut rapidement passer d’un réfrigérateur à un congélateur, capable de stocker une large gamme d’articles à l’aide de cinq modes de température prédéfinis. Toutes les versions du réfrigérateur sont également équipées d’un tiroir Flex Crisper ™, parfait pour les produits frais ou la viande et le poisson, ainsi que d’un tiroir Crisper + ™ qui garantit que les fruits et légumes retiennent l’humidité.

La version Family Hub ™ offre les avantages de la personnalisation logicielle grâce à ses services basés sur l’IA qui améliorent les expériences de vie des familles. Obtenez des recommandations sur les repas en famille avec le planificateur de repas automatique, restez informé de la durée de vie de vos produits, générez des listes de courses pour les ingrédients et commandez des produits d’épicerie directement à partir de l’écran Family Hub ™.

Fraîcheur et performances améliorées

Le Flex 4 portes offre diverses commodités, y compris un accès rapide et facile à une eau rafraîchissante et froide. Le Beverage Center ™ se trouve à l’intérieur du réfrigérateur, gardant la buse du distributeur d’eau moins exposée à l’air, réduisant ainsi le risque de contamination. Des fonctionnalités supplémentaires garantissent également que vos articles de réfrigérateur restent frais, durent plus longtemps et ont le meilleur goût.

Machine à glaçons automatique double

La machine à glaçons automatique double fabrique régulièrement de la glace en cubes et des bouchées de glace dans deux machines à glaçons séparées. Les bouchées glacées sont plus petites et peuvent refroidir les boissons beaucoup plus rapidement, ce qui est idéal pour les familles avec enfants. La machine à glaçons double produit jusqu’à 6,17 lb de glace par jour et stocke jusqu’à 9 lb 2 .

Le pichet à remplissage automatique se remplit automatiquement d’eau purifiée, qui peut être infusée de fruits et d’herbes, de sorte qu’il est prêt à servir instantanément.

Le distributeur d’eau est doté d’une buse en acier inoxydable détachable pour un lavage facile.

Le nouveau filtre désodorisant intégré réduit les odeurs causées par les bactéries de l’air de votre réfrigérateur grâce à la technologie UV qui nettoie en permanence le filtre.

Gardez les aliments plus frais plus longtemps et préservez leur saveur et leur goût naturels. Un système de triple refroidissement fournit indépendamment de l’air frais à trois compartiments du réfrigérateur et du congélateur à l’aide de trois refroidisseurs dédiés. Le système contrôle la température et l’humidité dans chaque compartiment pour créer des conditions de stockage optimales et empêcher les odeurs de se mélanger. Le refroidissement précis minimise également toute fluctuation de température à seulement ± 0,5 ° C pour préserver la qualité et la texture des aliments frais et éviter les effets des brûlures du congélateur. Les aliments sont conservés au frais, même si la porte du réfrigérateur est ouverte fréquemment. Et avec Metal Cooling, la plaque métallique du réfrigérateur dans la paroi arrière aide à maintenir la température interne optimale en retenant le froid et en évitant la perte d’air frais lorsque la porte est ouverte.

Design intemporel

Le Flex à 4 portes se fond sans effort dans les conceptions de cuisine existantes, avec ses lignes contemporaines épurées, son design à panneau plat ainsi que ses poignées et son distributeur d’eau soigneusement dissimulés. Pendant ce temps, la version 4 portes Flex Family Hub ™ dispose également d’une interface utilisateur améliorée, contribuant à la conception globale de l’unité.

Le Family Hub ™ dispose d’un cadre numérique qui permet aux utilisateurs d’afficher les illustrations de leur choix parmi une sélection organisée. Il offre également un éventail de vues d’écran pour s’harmoniser avec le décor du réfrigérateur et de la cuisine, y compris le Family Board, l’interface numérique du Family Hub qui présente des aspects analogiques pour les utilisateurs.

Pour plus d’informations, d’images ou de vidéos sur la gamme de réfrigérateurs Flex 4 portes pour 2021, veuillez visiter www.samsung.com.

1 Le modèle Family Hub ne sera lancé qu’en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, en Asie du Sud-Est et du Sud-Ouest.

2 Les 9 lb de stockage de glace sont basés sur la norme de profondeur régulière.