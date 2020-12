Aujourd’hui, Samsung a dévoilé un programme de location de smartphones en Allemagne, en partenariat avec Grover. Cela vous permet de louer un appareil Galaxy S20 pour 1/3/6/12 mois, et plus la période que vous sélectionnez est longue, plus vos frais de location mensuels seront bas.

Par exemple, si vous choisissez le Galaxy S20 FE, vous paierez 59,90 € pour une période d’un mois, 49,90 € par mois si vous optez pour un bail de trois mois, 39,90 € par mois si vous optez pour un bail de six mois , soit 29,90 € par mois pendant une année complète.

Le Galaxy S20 standard coûte 99,90 € / 69,90 / 59,90 / 49,90, tandis que le Galaxy S20 + vous coûtera 109,90 € / 74,90 / 64,90 / 54,90 €. Le S20 Ultra peut être loué pour 119,90 € / 99,90 / 79,90 / 69,90.

Ce sont toutes vos options pour le moment, bien que Samsung travaille apparemment à ajouter progressivement des appareils supplémentaires. Le service de location est actuellement limité à l’Allemagne et il n’est pas clair si la société envisage de l’étendre à d’autres marchés de l’UE.

