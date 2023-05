Samsung lance un programme d’auto-réparation en Corée du Sud

Samsung a officiellement lancé son programme d’auto-réparation en Corée du Sud couvrant les réparations de smartphones, d’ordinateurs portables et de téléviseurs. Les utilisateurs pourront commander des pièces de rechange et des outils pour l’auto-réparation couvrant les séries de smartphones Galaxy S20, Galaxy S21 et Galaxy S22. Le programme couvre les pièces de l’écran, du capot arrière et du port de charge, ainsi que les outils nécessaires pour effectuer la réparation. Samsung devrait ajouter la prise en charge de plus d’appareils à l’avenir.

De plus, les utilisateurs pourront commander des pièces de rechange pour le portable Galaxy Book Pro 15,6 pouces ainsi que trois modèles de téléviseurs de la série UN32N4000. Les réparations d’ordinateurs portables comprennent l’écran, le pavé tactile, le bouton d’empreinte digitale/d’alimentation, le boîtier avant, le boîtier arrière et les éléments en caoutchouc. Samsung Corée du Sud fournira des manuels de réparation officiels et des vidéos pour chaque réparation prise en charge via son site Web officiel.

Après les réparations de smartphones, les utilisateurs pourront effectuer un auto-diagnostic dans l’application Samsung Members pour évaluer leur réparation. Les utilisateurs pourront retourner leurs pièces usagées à Samsung pour un remboursement partiel et une élimination en toute sécurité.

Source (en coréen)